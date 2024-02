DEZVALUIRI BOMBA! DIICOT l-a cercetat pe fratele deputatului liberal Cristian Buican pentru constituirea unui mecanism de fraudare a taxei pe valoarea adaugata! Teapa de miliarde de lei data statului! (I)

DEZVALUIRI BOMBA despre activitatile economice derulate de familia presedintelui PNL Valcea, Cristian Buican. Dosarul penal nr. 493/D/P/2014 format din 2608 de file al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala vizeaza firma SC Dendros SRL, al carei unic actionar este Buican Mihai Florin, fratele deputatului liberal Buican, cel care se erijeaza in cel mai cinstit dintre pamanteni.Asadar, sa incepem:

Urmare a actiunilor de control derulate la societatea DENDROS SRL de catre inspectorii antifrauda ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala, in intervalul 20.05.2015-17.01.2018, avand ca obiect verificarea legalitatii si realitatii operatiunilor comerciale derulate de societate in perioada 01.01.2014 0 31.12.2015 s-au conturat indicii temeinice ca reprezentantul societatii, Buican Mihai Florin, a omis, in parte, in actele contabile si in documentele justificative legale - veniturile realizate din activitatea de exploatare si verificare a masei lemnoase, cu scopul sustragerii de la plata taxei pe valoarea adaugata si diminuarea bazei impozabile la calculul impozitului pe profit si totodata, s-a conturat suspiciunea rezonabila privind constituirea unui mecanism de fraudare a taxei pe valoarea adaugata, prin inregistrarea, in documentele financiar-contabile, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale, cu scopul de a obtine fara drept TVA deductibila si de sustragere de la plata impozitului pe profit.

Pe parcursul verificarilor efectuate de inspectorii antifrauda au fost identificate societatile care au constituit si format lantul de aprovizionare, care, in functie de scopul si contributia fiecareia in cadrul circuitului analizat, au fost grupate pe 2 niveluri astfel:

Nivelul A - societatea DENDROS SRL, beneficiara a avantajelor fiscale rezultate ca urmare a neinregistrarii, in evidenta financiar-contabila, a tuturor veniturilor obtinute din exploatarea masei lemnoase, prejudiciind bugetul general consolidat al statului prin nedeclararea si neplata obligatiilor fiscale datorate, precum si prin inregistrarea operatiunilor desfasurate pe circuitul tranzactional identificat, in scopul diminuarii TVA de plata prin cresterea artificiala a unei TVA deductibile, cu consecinta sustragerii de la inregistrarea si plata obligatiilor fiscale.

Nivelul B - format din 6 entitati, respectiv: CATA ANDE SRL, Hobby SRL, Obstea Bercesti Vladoi, Obstea de Mosneni Cozia Priboiasa, Holzindustrie Schweighoffer SRL, Kronospan Sebes SA si 3 institutii publice, respectiv Scoala Gimnaziala Balota, Scoala Budesti si o primarie, catre care societatea DENDROS SRL a efectuat livrari de bunuri cu taxare inversa, dar nu a declarat si nu a inregistrat, in evidentele financiar-contabile, veniturile aferente acestor tranzactii.

Nivelul B.2 - format din 4 societati emitente de facturi, respectiv Tutto Fiori SRL, Riko Titi Technics SRL, Prosper OMV SRL, Soul Forest SRL fara activitate economica reala, tip fantoma/missing trader, care au declarat livrari de bunuri care nu au la baza operatiuni reale si au emis documente fara continut real, catre societatea beneficiara, fara ca bunurile inscrise in facturi sa circule in realitate si o societate cu activitate economica reala, Adana Impex SRL, ce a emis documente pentru bunurile care au circulat in cadrul circuitului de tranzactionare, marfuri ce au fost date in consum de societatea beneficiara, fara a fi intocmite documente justificative, totodata, nejustificand consumul acestora. Documentele furnizate de aceste societati au fost utilizate de societatea beneficiara - DENDROS pentru inregistrarea de cheltuieli deductibile fiscal, ce au avut drept consecinta deducerea, in mod nelegal, a TVA aferenta si diminuarea bazei impozabile pentru calcularea impozitului pe profit.

Urmare a celor constatate prin procesul verbal nr. 48 din 17.01.2018, echipa de control a procedat la estimarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, in perioada 01.01.2014 - 31.12.2015, de catre societatea DENDROS SRL, in suma totala de 292.098 lei noi (aproape 3 miliarde lei vechi!).

Pe surse am aflat ca la Valcea, in plan fiscal, s-a incercat spalarea fratelui liderului liberal Cristian Buican, dar dosarul penal si-a urmat cursul. Orice alta firma sau orice alt om de afaceri care ar fi procedat astfel, asa cum descriu faptele procurorii si inspectorii antifrauda, era demult saltat cu mascatii si incatusat! Lui Buican Mihai Florin nu i s-a intamplat inca nimic deoarece este fratele presedintelui PNL Valcea?!

Ar fi interesant ca DIICOT sa transmita opiniei publice un comunicat in legatura cu ce s-a intamplat in acest caz!

Tineti aproape - urmeaza alte dezvaluiri incendiare!