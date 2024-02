Curtea de Apel Pitesti: Parchetul de pe lângă Tribunalului Valcea a instrumentat si trimis in instanta un dosar facut cu probe nelegale

Punct final in cazul dezvaluit de Lumea Justitiei, privind modul in care Parchetul Tribunalului Valcea a instrumentat si trimis in instanta un dosar facut cu probe nelegale. Este vorba despre o cauza de trafic de influenta in care Parchetul Tribunalului Valcea, desi nu avea mandat de la judecator, si-a trimis colaboratoarea cu tehnica pe ea sa inregistreze tinta (click aici pentru a citi).

Astfel, Curtea de Apel Pitesti, prin Incheierea nr. 2 din 4 ianuarie 2024, pronuntata in dosarul nr. 2610/90/2023/a1, a mentinut hotararile din 18 octombrie 2023 si 25 octombrie 2023 prin care judecatorul de camera preliminara George Nicolae Ionescu de la Tribunalul Valcea a exclus toate probele obtinute nelegal de procurori si a dispus apoi inceperea judecatii.

Iata minuta incheierii nr. 2/2024 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti (dosar 2610/90/2023/a1):

“Solutia pe scurt: In baza art. 425/1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod de procedura penala, respinge, ca nefondata, contestatia formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea, impotriva incheierii din data de 18 octombrie 2023 si a incheierii nr. 180 din data de 25 octombrie 2023, pronuntate de judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Valcea in dosarul nr. 2610/90/2023/a1, intimat-inculpat fiind CIRJAN CONSTANTIN. In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuieli judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. In baza art. 275 alin. 6 Cod procedura penala, onorariul aparatorului desemnat din oficiu, in suma de 340 lei, se avanseaza din fondul Ministerului Justitiei si ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata astazi, 04 ianuarie 2024, la Curtea de Apel Pitesti - Sectia Penala si pentru cauze cu minori si familie, prin punerea solutiei la dispozitia contestatorului si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei, in conditiile art. 405 alin. 1 Cod de procedura penala. Document: incheiere finala camera consiliu 2/2024 04.01.2024”.

Judecatorul Ionescu de la Tribunalul Valcea: “Martora-denuntatoare a actionat ca un veritabil colaborator cu identitate reala, calitatea pe care aceasta a dobandit-o abia in 20.07.2023”

“La data de 25.07.2023, în urma propunerii de arestare preventivă adresată judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Vâlcea, a fost emis pe numele inculpatului un mandat de arestare preventivă, pe o perioadă de 30 de zile. Din referatul cu propunere de arestare preventivă a rezultat faptul că: în perioada iunie 2023 — 24 iulie 2023, inculpatul a pretins de la o denunţătoare suma de 1500 euro, în schimbul traficării influenţei pe care a susţinut că ar avea-o asupra unor cadre medicale, pentru a obţine documente medicale respectiv pentru a-i facilita şi obţine pensionarea pe caz de boală/invaliditate pentru tatălui denunţătoarei, sumă pe care a şi primit-o, în două tranşe, prima în valoare de 1000 euro la începutul lunii iunie 2023 şi a doua, în valoare de 500 euro, în data de 24.07.2023 când a fost constatată infracţiunea flagrantă. În cauză, procurorii colaborează cu lucrătorii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie şi au beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale. Cercetările continuă pentru lămurirca cauzei sub toate aspectele. Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” – se arăta, la data respectiva, într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.