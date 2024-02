Cuisoarele si beneficiile lor pentru sanatate

Consumul de cuisoare, ca parte a mirodeniilor utilizate in diferite retete, dar si intregi, fara a fi prelucrate anterior, este asociat cu numeroase beneficii pentru sanatate. Istoria acestor faimoase mirodenii se intinde pe parcursul a mii de ani, fiind cunoscut faptul ca au intrebuintare si in practica medicala traditionala. In vremurile moderne, cercetatorii isi indreapta din ce in ce mai mult atentia si resursele spre alternative terapeutice vegetale, ca parte a unei abordari care vizeaza faptul ca natura ne pune la dispozitie aliati semnificativi in lupta impotriva patologiilor care afecteaza organismul. Studiile pe animale demonstreaza o eficienta terapeutica majora.

Introducerea de cuisoare in dieta zilnica ar putea avea efecte deosebite asupra sanatatii, datorita faptului ca aceste mirodenii sunt bogate in compusi cu activitate activa biologic. Pe langa faptul ca au un continut ridicat in antioxidanti naturali care sustin linia defensiva impotriva radicalilor liberi nocivi, compusii din cuisoare prezinta si importante proprietati antibacteriene, antivirale si antifungice, sustinand lupta sistemului imunitar impotriva infectiilor. Extractele de cuisoare, dar si uleiurile esentiale, intrucat prezinta concentratii mai mari de compusi bioactivi, prezinta un efect terapeutic major pentru gestionarea simptomelor in mai multe patologii des intalnite.

Ce sunt cuisoarele?

Cuisoarele sunt condimente care se obtin din mugurii floriferi ai unui arbore exotic tropical cunoscut sub denumirea de Syzygium aromaticum. Arborele este cultivat indeosebi in regiunile tropicale sau ecuatoriale. Mugurii acestui arbore au forma unor cuisoare, de unde si denumirea, si se comercializeaza atat sub forma de pulbere, dupa macinare, cat si in forma bruta. Arborele este originar din Insulele Moluce (Indonezia), motiv pentru care aceasta tara este si principala producatoare de cuisoare. Este cunoscut faptul ca aceste condimente au o aroma intensa, foarte des fiind folosite pentru a da o anumita savoare bauturilor calzi si mancarurilor gatite.

Ce beneficii are consumul de cuisoare?

Consumul de cuisoare a fost asociat de-a lungul timpului cu o gama variata de beneficii pentru sanatate. Utilizarea lor drept condimente, cat si in forma bruta, nemacinata, consumate ca atare, asigura un aport substantial de compusi fitochimici esentiali, despre care se stie ca promoveaza starea de sanatate a organismului, sunt utili in gestionarea simptomelor anumitor boli si ar putea chiar ajuta la prevenirea altora. In continuare, vom vorbi despre principalele beneficii asociate consumului de cuisoare, excluzand beneficiile pe care folosirea uleiului esential de cuisoare ori a izolatelor din cuisoare le-ar avea asupra sanatatii.

Eficient pentru tratarea si ameliorarea afectiunilor respiratorii

Ceaiul din cuisoare este folosit in medicina traditionala pentru a ameliora simptomele asociate afectiunilor respiratorii, promovand expectoratia si tusea. Mai mult decat atat, o procedura care presupune inhalarea aromei si aburului eliberat de ceaiul fierbinte de cuisoare pare a fi deosebit de eficienta pentru afectiuni respiratorii cum ar fi tuse, astm, bronsita si sinuzita. In Asia, de exemplu, se practica mestecarea de cuisoare pentru a trata durerile in gat si faringita. Aceste efecte s-ar datora faptului ca au un continut ridicat in uleiuri volatile cu efect antibacterian.

Sursa semnificativa de antioxidanti naturali

Mugurii de cuisoare contin o gama variata de antioxidanti naturali si in special flavonoide, cum sunt kaempferolul, ramnetina, β-cariofilena si eugenolul, cu proprietati antiinflamatorii. Drept urmare, consumul de cuisoare ar putea ajuta organismul sa lupte impotriva starilor inflamatorii din diferite boli cronice. Aportul semnificativ de antioxidanti naturali joaca un rol esential in a asigura organismului o eficienta sporita in lupta impotriva radicalilor liberi toxici.

Prezinta activitate sporita impotriva microorganismelor

Consumul de cuisoare ar putea reprezenta si un mod eficient de a lupta impotriva infectiilor de natura bacteriana, parazitara, fungica sau virala. Exista studii care sustin faptul ca, pe parcursul pandemiei, persoanele infectate cu SARS-CoV-2 si care au consumat cuisoare au prezentat atat o ameliorare a simptomelor, cat si scurtarea perioadei de infectie. Studiile de eprubeta arata ca uleiul esential de cuisoare este eficient in neutralizarea anumitor tipuri comune de bacterii, cum ar fi E. coli, frecvent implicata in etiologia intoxicatiilor alimentare. Utilizarea apei de gura cu cuisoare este eficienta in prevenirea placii dentare si chiar diminuarea acesteia.

Sustine sanatatea hepatica

Exista studii care sustin beneficiile consumului de cuisoare si asupra sanatatii ficatului. Aceasta proprietate este asociata indeosebi cu eugenolul, compus care se gaseste in cuisoare. Un studiu efectuat pe animale cu steatoza hepatica, carora li s-au adaugat cuisoare in dieta, arata faptul ca, dupa doar o luna de dieta, functia hepatica a fost imbunatatita prin reducerea inflamatiei si prin scaderea semnificativa a nivelului de stres oxidativ. Folosirea suplimentelor cu eugenol pare sa duca la scaderea nivelurilor de glutation-S-transferaza, marker frecvent al afectarii hepatice. In esenta, studiile sunt limitate pe animale, dar efectele fiziologice nu pot fi trecute cu vederea.

Poate ajuta la mentinerea homeostaziei glicemice

Cercetarile sugereaza ca un alt beneficiu al consumului de cuisoare ar fi faptul ca acestea contin compusi care ajuta la mentinerea glicemiei in parametri normali. Studiile efectuate pe animale arata faptul ca nigericina, un compus gasit in cuisoare, are efect atat asupra celulelor musculare umane, cat si asupra soarecilor cu diabet, prin stimularea absorbtiei glucozei din sange de catre celule, stimularea productiei de insulina si imbunatatirea functiei celulelor β-pancreatice. Drept urmare, in combinatie cu o dieta adecvata, consumul de cuisoare poate ajuta la gestionarea mult mai eficienta a starilor de hiperglicemie cronica.

Sustine sanatatea si rezistenta oaselor

Studiile pe animale indica faptul ca extractul de cuisoare bogat in eugenol, ca parte a dietei, ar putea imbunatati densitatea si rezistenta osoasa la soarecii cu osteoporoza. De asemenea, dupa terminarea studiului s-au cuantificat markerii osteoporozei la soareci, observandu-se o scadere a concentratiei acestora. De asemenea, cuisoarele sunt bogate in mangan, doar doua grame ale acestui condiment asigurand 55% din doza zilnica recomandata. Manganul este un mineral care asigura rezistenta si sanatatea oaselor, consumul de cuisoare asigurand un aport semnificativ.

Util in gestionarea simptomelor ulcerului gastric

Studiile pe animale demonstreaza ca beneficiile consumului de cuisoare ar putea fi explicate si prin capacitatea acestor condimente de a stimula productia de mucus gastric, ceea ce ar reduce simptomele asociate ulcerului peptic. Desi efectele au fost raportate in special la uleiul esential extras din aceste condimente, beneficiile pot fi extinse si la consumul de ceaiuri sau mestecarea zilnica a acestor muguri.

Util pentru ameliorarea durerilor

Folosirea cuisoarelor drept alternativa analgezica a fost semnalata de secole intregi, cu eficienta sporita indeosebi in cazul durerilor de dinti si durerilor articulare. Eugenolul este compusul cu activitate potential analgezica, iar mecanismul care sta la baza acestei proprietati este activarea canalelor de calciu si clor in celulele ganglionare. Alte rezultate arata ca efectul analgezic pare sa se datoreze actiunii specifice de agonist al capsaicinei. Multe persoane care sufera de dureri de cap aleg sa consume cuisoare pentru a ameliora simptomele neplacute.

Sustine un sistem imunitar puternic si sanatos

Consumul acestor mirodenii ajuta la imbunatatirea functiei imunitare si la lupta organismului impotriva virusurilor si bacteriilor. Prin aportul excelent de antioxidanti naturali, mangan (care asigura sanatatea osoasa, fiind cunoscut faptul ca exista o legatura directa intre starea imunitara eficienta si sanatatea osoasa), dar si datorita numeroaselor efecte impotriva microorganismelor, adaugarea de cuisoare in dieta zilnica reprezinta o alternativa eficienta de a va imbunatati starea imunitara si de a reduce riscul infectiilor sezoniere.

Sustine sanatatea cavitatii bucale

Studiile epidemiologice arata ca persoanele care in mod obisnuit mesteca cuisoare au un risc mai scazut de a dezvolta infectii bucale si, de asemenea, prezinta o placa bacteriana semnificativ redusa. De asemenea, compusii din aceste mirodenii par sa joace un rol important si in prevenirea cazurilor de gingivita si abcese dentare, fiind raportata o incidenta mai mica la aceste persoane.

Cuisoarele si utilizarile lor in bucatarie

Cuisoarele sunt condimente versatile, care pot fi utilizate in orice mod, insa aroma lor specifica s-ar putea sa nu fie chiar pe placul oricui. Intr-adevar, aceasta se completeaza perfect cu aroma altor condimente exotice, dar frecvent se folosesc in preparatele dulci (au un gust iute-dulceag), cum sunt fursecurile, prajiturile, compoturile. Totusi, multe persoane aleg sa foloseasca aceste condimente si pentru a da o anumita aroma si savoare mancarurilor obisnuite: fripturi, tocanite, ghiveci de legume si altele. Sunt un condiment popular al vinurilor fierte, dandu-le o aroma si o savoare aparte. Datorita aromei specifice si tentei iuti, ar trebui folosite cu moderatie.

