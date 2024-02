CANDIDAT UNIC al Opozitiei din Ramnicu Valcea pentru a-l invinge pe primarul PSD, Mircia Gutau! O utopie (i)REALIZABILA!

vineri, 23 februarie 2024

Fuziunea PER - PSD la Ramnicu Valcea îi sufla, fara indoiala, vant in panze spre un nou mandat primarului in functie, Mircia Gutau. Voturile imprastiate in 3 zone politice ale opozitiei locale fac aproape imposibila misiunea castigarii bataliei electorale pentru Primaria Ramnicu Valcea, de catre un alt candidat. PNL, AUR, Alianta de Dreapta (FD, PMP, USR) au o SINGURA SANSA, sa-l invinga pe Mircia Gutau, in opinia mea, si anume: CANDIDAT UNIC! Cele trei forte politice vor trebui sa lase la o parte orgoliile si sa se aseze la masa negocierilor pentru a desemna un singur candidat, sustinut de toate partidele din opozitia politica locala. Daca vor sa aiba O SANSA la VICTORIE in alegerile locale din iunie 2024!

O persoana demna, corecta, un om care s-a realizat profesional si financiar, care a dovedit ca are capacitatea, forta si determinarea sa conduca oameni, echipe si care nu are schelete in dulap, care sa fie valorificate electoral de adversar! Si, eventual, care nu s-a ERODAT in batalii politice! Exista o astfel de persoana in randul celor trei forte politice?! Eu cred ca EXISTA si liderii politici ar trebui sa cantareasca cu maxima atentie si intelepciune aceasta DECIZIE! Un prim pas a fost facut de Cristian Buican - PNL, care s-a aratat dispus sa negocieze cu toate fortele politice, inclusiv AUR, pentru a castiga PUTEREA politica in judetul Valcea.

Protocolul de colaborare ar putea sa fie mai amplu si sa vizeze si Consiliul Judetean, Consiliul Local Ramnicu Valcea, consiliile locale din tot judetul, mai ales viitoarele majoritati in toate consiliile si vicepresedintii CJ plus viceprimarii. Orice persoana cu minime cunostinte politice si administrative, conectata la VIATA RAMNICULUI SI A JUDETULUI VALCEA, ar intelege aceasta realitate.

Deocamdata acest PROIECT POLITIC reprezinta o utopie, sa nu spunem un SF... dar NEVER SAY NEVER!

Tiberiu Pirnau