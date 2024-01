Un lider politic valcean isi petrece vacantele in compania unui interlop din domeniul imobiliarelor. Cine a platit Moet-ul de la Milano, Lago din Como?

duminică, 7 ianuarie 2024

O vorba din batrani zice: "Spune-mi cu cine te insotesti ca sa-ti spun cine esti". Un lider politic valcean isi petrece vacantele de ceva timp in compania unui interlop din domeniul imobiliarelor. Un individ care construieste legal, ilegal, bani cu nemiluita sa iasa! Tot orasul il cunoaste pe acest personaj, ca fiind unul dubios, controversat, chiar el se bate cu caramida in piept, ca un titlu de glorie, ca in orasul Ramnicu Valcea face legea in domeniul imobiliarelor! In urma cu cativa ani a primit de la primarul Mircia Gutau - cea mai mare amenda din istoria judetului, pentru ca turnase fara autorizatie o fundatie la un bloc. Ulterior a uns rotitele sistemului si nu a mai fost deranjat de autoritatile locale si nici de cele judetene! Pai cum naiba sa mai fii deranjat de functionarii publici cu atributii de control, cand sefii acestora ii dau dedicatii la lautari interlopului, devenit frecventabil peste noapte! De neinteles este prietenia dintre acest individ si un politician care se bate cu pumnii in piept ca este cel mai corect, cel mai cinstit, cu noi aspiratii de innoire in functie! Vacanta de vara si cea de iarna (Italia) le-a petrecut in compania interlopului, mare iubitor de chiolhane! Si in oras, acasa, este oaspete permanent la ipochimenul - barosan imobiliar. Nu ne punem intrebarea cine a platit Moet-ul pe la Milano, la Lago din Como, dar nu intelegem cum si DE CE un politician, la un asemenea nivel, si-ar risca o cariera politica de peste 25 de ani pentru o asemenea prietenie...?! Poate se merita!

Acest text este un pamflet... 🙂