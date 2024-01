Ștefan Vuza (CHIMCOMPLEX), în Topul celor mai bogați români la început de 2024

Conform ultimelor date prezentate in exclusivitate de Forbes Romania, numarul de persoane cu o avere neta de cel putin 500 de milioane de lei a inregistrat o crestere notabila anul trecut. Topul Forbes al celor mai bogati romani in 2023 a inclus 30 de miliardari in lei, cu patru noi membri fata de anul anterior. Majoritatea acestora au raportat cresteri semnificative ale averilor personale, ceea ce a condus la salturi spectaculoase in clasament - relatează manager.ro

Pe primul loc in topul celor mai bogati romani la sfarsitul anului ce tocmai s-a incheiat se regasesc fratii Dragos si Adrian Paval, proprietarii lantului de magazine Dedeman. Cu un profit net de 1.7 miliarde de lei in 2022, Dedeman a obtinut cel mai mare profit din istoria companiei. Fratii Paval au impreuna o avere de 16 miliarde de lei.Locul secund din acest top ii revine lui Ion Tiriac, un nume care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare in Romania. Fostul tenismen are o avere estimata la nu mai putin de 10 miliarde de lei, ultimele investitii in domeniul energiei verde aducandu-i omului de afaceri profituri considerabile.

Ultima treapta a podiumului este ocupata de aceasta data de Daniel Dines, omul din spatele UiPath. Ultimele rezultate financiare ale companiei ne arata ca UiPath se bucura de o crestere a veniturilor. Averea lui Dines a fost estimata la sfarsitul anului trecut la 8 miliarde de lei.

Romania are in 2023 nu mai putin de 30 de miliardari in lei

Top 5 al celor mai bogati romani continua cu Ion Stoica si Matei Zaharia, de la DataBricks. Dupa ce au plecat din Romania, cei doi au infiintat compania DataBricks peste Ocean, companie ce astazi este evaluata la 43 de miliarde de dolari. In 2023, compania a obtinut o finantare de peste 500 de milioane de dolari, fonduri care vor fi folosite intr-un proiect comun cu Nvidia. Cei doi au o avere estimata la 7.6 miliarde de lei.

Locul 6 este ocupat de familia Talpes, cu o avere estimata la 4.9 miliarde de lei. Florin si Mariuca Talpes au inffintat Bitdefender in urma cu mai bine de 30 de ani, aceasta fiind astazi una dintre cele mai puternice companii IT din Romania. Mai departe, Ștefan Vuza are o avere estimata tot la 4.9 miliarde de lei. Cu business-uri de peste 2.2 miliarde de lei si un profit net de peste 260 de milioane de lei in 2022, Chimcomplex Borzesti are planuri mari si pentru anii ce urmeaza.

Ultimele trei pozitii din Top 10 sunt ocupate de Anastasia Soare (Anastasia Beverly Hills), cu o avere estimata la 4 miliarde de lei, Anca Vlad (Fildas-Catena), cu o avere la 3.3 miliarde de lei, respectiv de Andrei Dianconescu si Victor Capitanu (One United Properties), cu o avere de 2.6 miliarde de lei. La egalitate cu acestia mai este si Alin Niculae, cel mai mare petrolist independent de pe piata din Romania.