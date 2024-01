SC Olanesti Riviera SA va construi in centrul municipiului Ramnicu Valcea un imobil modern de 14 etaje

sâmbătă, 20 ianuarie 2024

SC Olanesti Riviera SA va construi in centrul municipiului Ramnicu Valcea, vizavi de cladirea Consiliului Judetean Valcea, un imobil modern, cu functiuni mixte, servicii si locuire, cu un regim de inaltime de 14 etaje. Beneficiarul detine toate avizele necesare obtinerii PUZ-ului si, ulterior, Primaria Ramnicului va emite, in conformitate cu prevederile legale, si autorizatia de constructie.

MEMORIU JUSTIFICATIV

INTRODUCERE

1.1. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE IMOBIL FUNCTIUNI MIXTE, SERVICII SI LOCUIRE

1.2. Iniţiator:

SC OLANESTI RIVIERA SA

1.3. Proiectant:

C. ASSAD S.R.L.

1.4. Data:

02.03.2023

1.5. Obiectul lucrarii:

Prezentul studiu are ca obiect MODIFICAREA REGIMULUI TEHNIC AL UNUI TEREN PE CARE BENEFICIARII DORESC DEMARAREA UNEI INVESTITII CU FUNCTIUNEA DE IMOBIL FUNCTIUNI MIXTE, SERVICII SI LOCUIRE, CU UN REGIM DE INALTIME P+14E+Et. tehnic SI A UNEI IMPREJMUIRI.

-conform PUZ ce va fi supus aprobarii Consiliului Local. in determinarea condiţiilor de amplasare a obiectivului s-au urmarit elemente urbanistice care vor sta la baza intocmirii documentaţiilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire.

INCADRAREA IN TERITORIU

Terenul studiat este amplasat in intravilanul municipiului Ramnicu Valcea, conform Planului Urbanistic General al localitatii.

Vecinatati - la nord – strada Alexandru Ioan Cuza

- la sud – nr. Cad. 35020 si nr. Cad. 56445

- la est – nr. Cad. 56445 si Mun Rm. Valcea

- la vest – strada General Praporgescu

SITUATIA EXISTENTA

3.1. Descriere, accesibilitate

Terenul in suprafata de 3.982,00 mp este amplasat in intravilanul municipiului Ramnicu Valcea, conform Planului Urbanistic General al localitatii.

Accesul pe proprietate se poate face atat din Str. General Praporgescu, cat si din strada Alexandru Ioan Cuza. Terenul este liber de constructii (s-au obtinut autorizatii de desfiintare) si nu este amenajat.

Concluzii din documentatii deja elaborate:

In temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 03/2009 faza PUG, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Rm. Valcea din 18/30.01.2013, caracteristicile terenului sunt:

Conform PUG in vigoare, pe terenul in studiu, (pagina 133 din R.L.U.) caracteristicile tehnice propuse sunt: accent de inaltime de 22 etaje, P.O.T.=70%; C.U.T.=8, -obtinute in baza unor studii fundamentate de elaborare PUG “CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZARE ŞI CONSULTING AL UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" BUCUREŞTI, al carui colectiv de elaborare este compus de catre

Rector : prof.dr. arh. Zeno BOGDANESCU, Director CCPEC: Ec. Daniela RACU, Şef Proiect :Prof. Dr. Arh Florin MACHEDON

In continuarea paragrafului cu stabilirea accentelor de inaltime

este o nota: TOATE CONSTRUCTIILE SE VOR PUTEA REALIZA NUMAI DUPA APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL A UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU ( intrucat indicatorul CUT > 4 va fi precizat in anexa la regulament pentru zonele propuse cu accent de inaltime/turnuri, nu va mai fi necesar intocmirea unui PUZ pentru zona respectiva conf prevederilor Legii 350/2001).

Pentru revenirea la reglementarile propuse prin PUG, in urma aprobarii PUZ-ului de Zona Centrala care nu a tinut cont de prevederile majore PUG (reglementari care ar fi trebuit sa fie obligatorii), Primaria Municipiului Rm. Valcea nu a mai solicitat PUD si, in conformitate cu cerintele beneficiarului si conform L350/2001, republicata si modificata , a fost nevoita sa solicite un nou PUZ care modifica pe zona studiata PUZ-ul de zona centrala a municipiului.

Prin PUZ Zona Centrala, amplasamentul se afla in zona compusa din urmatoarele subzone şi unitaţi de referinţa:

conform PUZ Zona Centrala, ISP6 - Subzona pentru instituții și servicii publice de interes general, de înălțime medie și mare, de la P+4-5 la P+9, cu regim de construire discontinuu; cuprinde terenul delimitat de străzile General Praporgescu, A.I. Cuza și bulevardul Tudor Vladimirescu.

Folosinta actuala a amplasamentului analizat

- teren in suprafata de 3.826,00 mp, avand categoria de folosinta curti-constructiil, conform extras de carte funciara pentru informare nr. 58430 inregistrat la cererea nr. 47572 din 17.06.2022, emis de OCPI Vâlcea, situat in intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, conform Planului Urbanistic General al localitatii, zona functionala ISP6 conform PUZ Zona Centrala, proprietate Tudor Ion, Tudor Maria si SC TERAZUR CON SRL cu drept de folosinta pentru SC OLANESTI RIVIERA SRL (conform contracte de inchiriere si comodat).

- teren in suprafata de 156,00 mp, avand categoria de folosinta curti-constructiil, conform extras de carte funciara pentru informare nr. 51491 inregistrat la cererea nr. 53867 din 11.07.2022, emis de OCPI Vâlcea, situat in intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, conform Planului Urbanistic General al localitatii, zona functionala ISP6 conform PUZ Zona Centrala, proprietate 1/2 Tudor Ion, Tudor Maria si 1/2 Mun. Rm. Valcea

Cadrul natural şi condiţii geotehnice

Din punct de vedere geomorfologic, terenul pe care va fi amplasat imobilul se afla pe versantul de vest al vaii Oltului.

Administrativ, amplasamentul se afla pe teritoriul mun. Rm. Valcea, zona centrala.

Terenul din amplasament prezinta o usoara inclinatie de la vest la est.

Climatul in regiune

Clima este temperat continentala de tip subcarpatic, specifica zonei de sud a Carpatilor Meridionali, dar mai blanda datorita asezarii orasului in zona depresionara.

Incarcarile de zapada

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, pentru Rm. Valcea So=k 2,0kN/mp

Incarcarile date de vant

Intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8-2,0m/s.

Localitatea Rm. Valcea, jud. Valcea, se afla in tipul climatic II.

Date privind panza de apa subterana.

La data executarii lucrarilor de cercetare apa nu a fost intalnita in forajele efectuate pana la adancimea de 6,0 m, dar in sezoanele ploioase apa se poate infiltra pana in stratul 3 de praf nisipos cu elemente de pietris.

Date privind seismicitatea zonei si adancimea de inghet

Localitatea Rm. Valcea se incadreaza in zona seismica de calcul«D», gradul VII de intensitate seismica, cu valoarea parametrilor de calcul:

-Ks (coeficient seismic) - 0,16

-Tc (perioada de colt) – 1,00 sec.

-Tc (perioada de control) – 0,7 sec.

-ag (acceleratia terenului) – 0,25 g

pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta –IMR-225 ani,

Adancimea de inghet pentru zona studiata este de - 0,80 m.

Habitatul şi populaţia

Amplasamentul se afla in zona centrala in care exista, administratie, servici, comert si ansambluri de locuinte;

Dotari administrative şi social- culturale

Zona studiata prezinta dotari administrative şi social-culturale (Consiliul Judetean, Prefectura, Primaria Rm. Valcea, Parcul Mircea cel Batran, Tribunalul, Hotel Ramada, Teatrul Anton Pann, Casa de Cultura a Sindicatelor, muzee, biserici, scoli, gradinite, etc..)

Dotarea tehnico edilitara

In zona studiata exista toate categoriile de utilitati necesare unui ansamblu de locuinte. Acestea se vor realiza prin extinderea retelelor de utilitati prezente in imediata vecinatate.

Activitatea economica

Terenul este liber de constructii si nu implica activitati economice.

Analiza fondului construit existent

In prezent terenul este in proprietate particulara si este incadrat la categoria teren curti constructii.

Fondul construit lipseste, fiind o zona destructurata cu potential spatial si investitional.

Se disting urmatoarele disfuncţionalitaţi:

Sub aspectul circulatiilor: nu sunt disfunctionalitati, terenul fiind cu deschidere la doua strazi; Strada Alexandru Ioan Cuza este o fundatura fara loc de intoarcere a autospecialelor in caz de incendiu.

Sub aspect economic/ functional: un potential de dezvoltare considerabil si oportunitatea de a constitui imobile de locuinte care sa se incadreze cerintelor orasului;

Sub aspect peisagistic: un fond vegetal haotic cu lastarisuri crescute pe teren si copaci ajunsi la maturitate care salveaza oarecum imaginea amplasamentului.

Sub aspect tehnico edilitar: nu sunt disfunctionalitati

REGLEMENTARI

4.1. Prevederi de amenajarea teritoriului şi de urbanism

Obiectivele noi propuse sunt :

-Realizarea unui imobil cu functiuni mixte - servicii si locuire.

-Constructia propusa se va amplasa pe o dala urbana aflata la cota strazii General Praporgescu. Aceasta dala are rolul de a largi vizual, ca o piateta, strada din fata cladirii administrative a Consiliului Judetean si de a rezolva functiuni precum parcari, terase, circulatii, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, platforme de pubele ecologice, etc.. In executia dalei urbane, ca amenajare de teren, se va avea in vedere structura cladirii propuse, astfel ca aceasta va fi corelata cu normativul de parcari suprateran si subteran.

-Parterul va fi destinatii spatiilor mixte de servicii si comert, iar etajele 1-14 vor fi spatii destinate locuirii.

Se vor realiza un numar de cca. 130 apartamente. In demisol si la nivelul parterului se vor amenaja 150 locuri de parcare dintre care 130 vor fi destinate locatarilor, iar restul pentru functiunile propuse la parter.

-Str Alexandru Ioan Cuza se va regulariza ca strada profil 5 conform PUG (2 benzi de circulatie 3,0 m latime si 2 trotuare de 1,5 m latime);

-strazile se vor racorda cu raze de intoarcere de 6,0 m;

-Spatiul neocupat de constructii sau alei se va amenaja ca spatiu verde prin plantarea de gazon, arbori si arbusti.

-Regimul de inaltime propus este P+14Et.+Et. tehnic;

-POT maxim=70%;

-CUT suprateran =4

In zona studiata exista toate categoriile de utilitati necesare unui ansamblu de locuinte.

Alimentarea cu energie electrica se va asigura prin extinderea retelei electrice a localitatii.

Alimentarea cu apa se va face prin extinderea retelei de alimentare cu apa a localitatii.

Canalizarea se va asigura prin extinderea retelei de canalizare a localitatii.

Alimentarea cu gaze naturale se va face prin extinderea retelei existente in zona. Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

BILANT TERITORIAL:

SUPRAFATA TEREN PROCENT OCUPARE

SUPRAFATA TEREN 3904,00mp 100,00%

-SUPRAFATA CONSTRUITA 2732,00mp 70,00%

-SPATIU VERDE AMENAJAT 780,80mp 20,00%

-ALEI, PLATFORME, CIRCULATII, 390,40mp 10,00%

FUNCTIUNE

UTILIZARI ADMISE

Functiunile se vor respecta conform PUG: - se admit funcțiuni de interes general specifice zonei centrale: locuire, sedii de companii si firme, servicii financiar-bancare și de asigurări, servicii pentru cercetare-dezvoltare, edituri, centre media, expoziții, centre și galerii de artă, servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și pentru funcționarea zonei centrale, servicii pentru transporturi, centre comerciale, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase, centre de recreere și sport în spații acoperite, dancing, cinema, mici unități productive manufacturiere și de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale, parcaje multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată, funcțiuni publice reprezentative de importanță supramunicipală, sedii ale unor organisme naționale și amenajări publice (străzi și piațete pietonale, scuaruri, plantații decorative, reclame, mobilier urban și elemente de artă decorativă), etc…

UTILIZARI ADMISE CU CONDIŢIONARI

-se admite conversia in alte funcțiuni a locuințelor, specifice locuirii, cum ar fi: apart hotel sau birouri, numai cu acordul asociatiei de locatari si a vecinatatilor imediate.;

UTILIZARI INTERZISE

activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau care sînt incompatibile cu statutul de zonă protejată; activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter teluric; depozitare en-gros, comerț tip superinarket (cutie mare, independentă); depozitarea pentru vînzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; depozitări de materiale refolosibile; stații de întreținere auto; spălătorii chimice si auto; platforme de precolectare a deșeurilor urbane; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice; se interzic lucrarile de împrejmuire a proprietăților pe care sînt amplasate construcțiile noi cu funcțiuni la care publicul are acces liber, spre domeniul public sau spre zonele tratate ca spațiu de interes public cum sunt aleile, platformele si piețele pietonale. spatiile verzi, indiferent de tipul de proprietate pe care se dezvoltă respectivele spatii.

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

Parcela este existenta si are o forma consistenta, trapezoidala, neregulata.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se va respecta o retragere a fatadei cladirii de minim 11.05 metri fata de axul strazii General Praporgescu si in aliniament la Str. Alexandru Ioan Cuza.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Avand in vedere configurtia terenurilo adiacente si a propunerilor de dezvoltare, cladirile propuse pe amplasament se vor retrage faţa de limita posterioara la o distanţa de cel puţin 2.00 metri;

Fata de limitele laterale ale parcelei, cladirile se vor retrage astfel incat sa respecte Codul Civil si minim 6,00m fata de cladirile existente, cu acelasi grad de rezistenta la foc si aflate in compartimente diferite de incendiu.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA.

Pe teren se va amplasa o dala urbana la nivelul Strazii General Praporgescu si care va imparti compozitia volumetrica intr-o zona subterana si una supraterana.

CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

Pentru realizarea unei bune circulatii, in vederea unei dezvolatri durabile, se propune realizarea unei intersectii firesti a strazilor Ioan Cuza, General Praporgescu si Capitan Maraseanu. Astfel, regularizarea strazii Alexandru Ioan Cuza se face pe terenul in suprafata de 107,50mp, proprietatea a societatii Terazur Con SRL si este propus ca Obiectiv de Utilitate Publica.

Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri laţime dintr-o circulaţie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietaţile invecinate;

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.

Accesul se va face din strada General Praporgescu, la cota dalei urbane si din Strada Alexandru Ioan Cuza, prin partea de nord a amplasamentului direct sub dala urbana. Acest acces va constitui si loc de intoarcere a autospecialelor de interventie in caz de incendiu.

- Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o laţime minima de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25m vor fi prevazute cu supralargiri de depaşire şi suprafeţe pentru manevre de intoarcere.

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajari se vor asigura accese pentru intervenţii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie sa fie pastrate libere in permanenţa.

-Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie in incintele operatorilor economici şi ale instituţiilor, in zonele locuite, precum şi intre localitaţi este obligatorie, conform reglementarilor tehnice specific.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR.

Staţionarea autovehiculelor necesare funcţionarii diferitelor activitaţi se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulaţiilor publice;

Parcarea se va face atat sub dala urbana cat si la nivelul dalei urbane. Acestea se vor proiecta conform normativelor in vigoare. Se vor amenaja aproximativ150 locuri de parcare.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR.

Regimul de inaltime va fi P+14Et.+Et. tehnic

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

Aspectul cladirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversitaţi de funcţiuni şi exprimarii prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizarii unor ansambluri compoziţionale care sa ţina seama de rolul social al strazilor, de particularitaţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relaţii de co-vizibilitate; Aspectul cladirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va raspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenţa” şi “eleganţa”; pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Terenul liber rămas in afara circulațiilor, parcajelor și trotuarelor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

Pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spații verzi și plantate, in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 mp/locuitor.

IMPREJMUIRI

Nu se vor executa imprejmuiri la Strazile adiacente. Delimitarea se va face prin borduri inalte, sau ziduri cu inaltime de maxim 1,00m., amplasate la limita aliniamentului, si vor delimita spatiile verzi aferente de trotuarele existente. Imprejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor fi opace din zidărie sau lemn, vor avea înălțimea de 2.20m. iar panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

P.O.T. maxim 70%,

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT suprateran = 4.

Terenul propus ca obiectiv de utilitate publica va suplimanta suprafata construita desfasurata cu de trei ori suprafata lui.

4.2. Circulaţii, cai de acces, stationarea autovehiculelor

Accesele pe proprietate se fac din domeniul public.

Echipare edilitara

Reţele electrice şi de telecomunicaţii

Energia electrica se va asigura prin extinderea si realizarea branşamentelor la reţeaua electrica existenta in zona.

Iluminatul se va realiza cu lampi cu vapori de sodiu sau mercur.

Introducerea reţelei de telefonie in zona se va face prin extinderea reţelei existente.

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea si retelele de telecomunicatii trebuiesc introduse in subteran.

Alimentarea cu apa şi canalizare

Alimentarea cu apa se va face prin racord la reteaua de alimentare existenta.

Orice constructie noua trebuie sa fie racordata la reteaua publica de distributie a apei potabile.

Canalizare menajera

Racordarea la reteaua de canalizare este obligatorie pentru orice constructie sau instalatie noua. In cazul in care extinderea retelei nu se va realiza, canalizarea se va face la bazine vidanjabile amplasate ingropat, pe fiecare parcela, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Canalizare pluviala

Amenajarile pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permita scurgerea apelor meteorice spre reteaua publica colectoare a acestora.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii.

Reţeaua de gaz metan

Se propune racordarea la reteaua existenta in zona.

Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Incalzirea

Se va face pe sisteme de incalzire proprii, prin centrale termice.

Salubritate

Pe terenul studiat se va amenaja o platforma pentru pubele ecologice cu acces usor pentru masinile de gunoi ale firmelor de salubrizare.

Protecţia mediului

In condiţiile existente unei bune calitaţi a mediului (apa, aer, sol), prin propunerea functionalitaţilor mai sus amintite, s-a urmarit eliminarea surselor de noxe, de orice natura, care sa impuna adoptarea de masuri speciale de protecţie, urmarindu-se protejarea zonelor de locuit existente.

Se va tine cont de specificul investitiei ce nu implica impact negativ asupra mediului.

In amplasarea viitoarelor construcţii se vor respecta normele sanitare specifice fiecarei funcţiuni in parte, aşa cum sunt impuse de legislaţia in vigoare.

Pe teren se vor amenaja spatii verzi care se vor planta cu gazon, arbori si arbusti.

Concluzii

Soluţiile propuse sunt o premiza pentru dezvoltarea activitatii propuse de catre beneficiar si pentru creşterea calitaţii zonei.

Avand in vedere cele prevazute in prezentul studiu, inclusiv in regulamentul de urbanism anexat la memoriul general propunem analiza documentaţiei in vederea avizarii si aprobarii.

CADRUL LEGAL

Intocmit Arh. Ion Ghica

ARHITECTURA, URBANISM : ARHITECT ION GHICA