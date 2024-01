Poponeț devine vulnerabilitate pentru premierul PSD, Marcel Ciolacu. Legăturile lui Maticiuc cu Sivache și Teszari și #rezist

In barba premierului Marcel Ciolacu au aparut niste acarieni periculosi care ii ameninta sanatatea decizionala.

Acarienii subt organisme mici, uneori microscopice la nivel educational, cu capul, toracele și abdomenul în general nediferențiate, cu aparatul bucal (o trompă alungită) adaptat pentru ros, înțepat sau supt.

Acarienii din barba lui Ciolacu se gudura, “consulta”, ii soptesc vorbe de adoratie, ii spun ce trebuie MUSAI sa faca, il lingusesc. In fondul cinegetic din barba lui Ciolacu e o bataie mare intre acarieni pentru a cuceri atentia premierului.

Dar acest acarieni il pot imbolnavi pe Ciolacu de “liviudragnita”. Am fost nostradamic si pe partea asta cand am avertizat asupra acestui lucru in urma cu nici doua saptamani in emisiunea “Ce-i in gusa, si-n capusa” de pe Gold FM, moderata de prietenul meu Cozmin Gusa: vorbind despre vulnerabilitatile posibile ale lui Ciolacu, am spus atunci ca e in pericol de “dragnizare”. La Palatul Victoria, premierilor li se umfla capul de la acarieni, de la rapoartele mestesugite de dimineata ale serviciilor si acestora incepe sa li se para ca au devenit mesianici, ca au un scop SUPREM, ca toti vor sa le ia locul si ca toate conspiratiile visate noaptea impotriva lor au sanse de realizare.

Ciolacu se dragnizeaza. A venit primul semn. A picat la sunetul trompei acarianului Codin Maticiuc care, ca sa se scoata dupa publicarea anchetei mele doboratoare la adresa lui, a publicat ieri pe FB un mesaj frumos ticluit in laboratoarele PSD si pompat cu acordul lui Ciolacu tot pe canalele media platite de PSD:

Ce schimbare de calibru pentru Maticiuc! Acum 20 de ani era un papagal, acum ii scrie premierului! Pulifriciul mic vrea sa se bage in jocurile mari!

Acum douazeci de ani isi incepea viata in lumea faimei ca fiind iubitul Nichitai din Berceni. Da, da, Nichita l-a “inventat” pentru tabloide: io tinea in bratzuca si intre tzatzane pe Maticiuc prin cluburi si il mangaia protector pe fundulet pe Maticiuc. Un reporter Ciao a vazut asta si l-a poreclit Poponet. Muahaha! Apoi, ca sa scape de mistourile tabloidului Cancan, s-a facut turnator la tabloid, avand chiar norma de barfe care trebuiau sa fie livrate despre viata din cluburi si prietenii sai de pahar.

Asta cu “sifonareala” a continuat. Fiindca a alunecat pe “zapada”, dar avea pile de la tati, “baietii” l-au transformat pe Poponet in informatorul lor premium de dat in gat interlopi si traficanti de droguri (o alta informatoare e Bianca Dragusanu).

Azi, Poponet il “dojeneste” pe FB, Insta si TikTok pe Ciolacu, iar acesta marseaza: chiar azi se va intalni, spun sursele, cu Maticiuc si alte ONG-uri, mai toate din galaxia #rezist.

Asa cum va voi demonstra mai jos, de fapt, Maticiuc e sageata cea mai noua a lui Florian Coldea. Practic, Coldea dialogheaza cu Ciolacu in acest moment, iar asta mi se pare chiar periculos.

Intr-un comentariu interesant, periculosul Cozmin Gusa a remarcat instant aseara ceva:

De ce marseaza Ciolacu la dumele lui Poponet? Vrea sa intre partener in dansul lasciv si periculos al lui Coldea? Da.

Intepatura veninoasa a avut loc, acum moleculele din veninul lui Florian se imprastie prin corp, o unitate militara in periculoasa coldista care in trecut il INJURA pe Ciolacu. De ce? Fiindca atunci unitatea militara de terorizare publica actiona sub stindardul #rezist.

Incep abrupt. Cu o luna inainte ca pupila lui Vlad Voiculescu de la USRezist sa fie curentata de DNA, ma refer la Oana Sivache, Codin Maticiuc a fost bagat la ea pe felie de Coldea pentru un “parteneriat” cu ASSMB.

Poponetul care cerea bani privati ca sa “repare” statul roman a ajuns sa suga de la Statul Roman bani ca sa “construiasca” spitale.

Pai, nea Ciolacu, ne faci prosti? Statul sa ii dea bani la bombardierul asta ca sa renoveze ceva de stat? Da’ de ce vreti, vere, sa existe un intermediar?

Mai e ceva, un feeling. Am impresia ca “cineva” din serviciile nationale sau poate Licuriciul joaca un sah pervers de exterminare a lui Coldea. Voi nu jucati sah, eu, da. Si vad tabla altfel.

In timp ce Ciolacu crede ca Coldea mai poate fi valoros, “cineva” ii haleste pionii. Mai intai, Vladut.

Acum, Sivache.

Astazi, la intalnirea premierului cu oengistii #rezist indrumati de pulifriciul Maticiuc, as vrea sa vad ziaristii cum il intreaba pe Ciolacu despre cele de mai jos.

Fiindca “e” nasoale.

Stiti cine e manager fundraiser la Fundatia Metropolis a lui Poponet?

In timp de Maticiuc il pupa in cur prieteneste pe premier, mana sa dreapta de strans sponsorizari il “fezanda” pe Ciolacu facandu-l PROST:

Ce vedeti mai sus este o actiune tipica Coldea de santaj la adresa celui mai puternic om din Romania. Punct.

Dar asta nu e totul. Coldea si-a bagat om si la conducerea fundatiei Metropolis: Daniel Epure, un clujean penticostal

Cu totul “intamplator”, Epure a avut o cariera frumoasa in pepiniera de “cadre” a lui Teszari de la RDS/Digi unde a dezvoltat o profunda iubire pentru #rezist si #muiepsd:

Ce frumos! Ce dlagutz!

Si, sosirea sagetii lui Teszari in fundatia lui Poponet, s-a vazut imediat: au inceput sa curga banii.

Apropowww, nu vreau sa se inteleaga sub nicio forma ca Maticiuc e ca Vlad Magicianul. NU, e mai nenorocit, mai hulpav, mai lacom!

Magicianul e lovit de DNA, zeitele de la Daruim Viata sunt isterice si pe cash si nu mai raspund la comenzi, asa ca noua stea de cinema a caritatii e Poponet. Iata de ce au inceput sa curga banii: 13 milioane de lei in 2022. Sa vedeti anul asta cat a incasat!

Ma vad nevoi sa completez careul de coldisti care il gardeaza pe Poponet cu referinta din articolul de ieri, nu de alta, dar numai asa aveti imaginea completa. Monica Althamer.

Iar tre’ sa revin la obraznicatura periculoasa si periculos de prevestitoare Cozmin Gusa care chiar ieri spunea la Gold FM ca Maticiuc e o vulnerabilitate la adresa lui Ciolacu.

Imediat s-a oparit Poponet alertat de fani:

Maticiuc i-a scris apoi spariet lui Gusa. Apoi, ca o “pizda” (Poponet, iti explica Sile ce inseamna in limbajul “baietilor” sa fii “pizda”), a publicat pe FB o discutie personala cu Gusa fara sa ii ceara acordul:

Poponet, tu nu esti pizda, esti papagal!

Dar ce zice Gusa e mai important. Acarianul asta e deja o vulnerabilitate pentru Ciolacu.

Nici io nu glumesc. Premierul Marcel Ciolacu e tinta unui complot securist rafinat. Lui i se pare ca e bine, dar asta pentru ca se afla deja sub influenta halucinogena a veninului lui Coldea. In fapt, e impresurat.

Marcele, clipeste de doua ori daca vrei sa fii salvat.

