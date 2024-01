Mafia padurilor! Polițiștii vâlceni anticoruptie au prins un ofiter de politie implicat pana in gat. El a taiat ilegal arbori dupa care a executat operatiuni tipice mafiei pentru a scapa

Un ofiter de politie judiciara a fost retinut in Mehedinti pentru savarsirea mai multor infractiuni. Ofiterul este acuzat ca a taiat ilegal arbori din fondul forestier national apoi a recurs la mai multe strategii pentru a scapa basma curata.

Ofiterul a facut inclusiv plangere penala in legatura cu taierile pe care tot el le supervizase iar apoi a incercat sa influenteze ancheta. Ofiterul este acuzat si ca a sechestrat un martor.

„La data de 18.01.2024, ofiteri de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Mehedinti, cu sprijinul structurilor judetene anticoruptie din Gorj, Olt, Dolj si Valcea, au efectuat un numar de zece perchezitii domiciliare pe raza judetelor Mehedinti, Gorj si Olt, intr-o cauza penala instrumentata de Parchetul de pe langa Judecatoria Baia de Arama - anunță aktual24.ro

Tot in cursul zilei de ieri, procurorul de caz a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale si masura retinerii pentru 24 de ore fata de un suspect, avand calitatea de ofiter de politie judiciara in cadrul IPJ Mehedinti – Politia Orasului Baia de Arama, sub aspectul comiterii infractiunilor de:

– participatie improprie la taiere fara drept de arbori din fondul forestier national;

– instigare la folosirea dispozitivelor speciale de marcat, fara drept sau cu nerespectarea reglementarilor specifice in vigoare;

– fals informatic in forma continuata (6 acte materiale);

– doua infractiuni de instigare la fals informatic.

Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat ca suspectul, in cursul anului 2023, prin intermediul unor persoane a taiat, fara drept, arbori din fondul forestier national pe raza comunei Balta, judetul Mehedinti si l-a determinat pe un brigadier din cadrul Ocolului Silvic Tarnita sa foloseasca fara drept dispozitivul de marcat arbori si, totodata, sa introduca, in aplicatia SUMAL 2.0, tot fara drept, date eronate, respectiv inaltimi si diametre subevaluate ale arborilor taiati.

Pentru a valorifica materialul lemnos rezultat si pentru a crea o aparenta de legalitate a transportarii masei lemnoase, ofiterul de politie a intrat fara drept in posesia datelor de conectare ale unui cont SUMAL 2.0 apartinand unui padurar din cadrul Ocolului Silvic Tarnita, fapt ce i-a permis sa acceseze aplicatia respectiva si sa introduca date contrare realitatii faptice cu privire la emitent, dimensiunea si cantitatea materialului lemnos, mijlocul auto utilizat, identitatea conducatorului auto, destinatia transportului, generand in acest fel avize de insotire a materialului lemnos, neconforme cu realitatea.

In activitatea sa, ofiterul de politie a beneficiat si de ajutorul unui conducator auto, suspect in cauza, acesta din urma completand in aceeasi aplicatie faptul ca a transportat materialul lemnos pe raza comunei Bala, in realitate lemnul fiind comercializat unor terte persoane, iar sumele de bani rezultate au fost insusite de ofiterul de politie.

Ulterior, in vederea impiedicarii aflarii adevarului, ofiterul de politie a facut demersuri pe langa angajati din cadrul Ocolului Silvic sa declare, contrar realitatii faptice, ca datele existente in avizele implementate in aplicatia SUMAL 2.0 corespund realitatii.

In cursul cercetarilor, ofiterul de politie a depus si o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia de Arama in care a solicitat identificarea si tragerea la raspundere penala a unor persoane necunoscute pentru comiterea infractiunii la regimul silvic, infractiune pentru care ofiterul de politie este cercetat in prezenta cauza.

Totodata, in scopul influentarii unor potentiali martori si distrugerii de materiale de proba cu potential incriminator, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu, ofiterul de politie l-a urmarit pe un alt ofiter de politie din cadrul IPJ Mehedinti, care fusese delegat de catre procuror sa efectueze cercetarea la fata locului si i-a cerut si unei colege, politista in cadrul Politiei orasului Baia de Arama, sa il anunte cu privire la traseul urmat de organul de cercetare penala delegat de procuror. Aceeasi solicitare a fost transmisa de ofiterul de politie si unei persoane fara calitate speciala.

Tot in vederea impiedicarii aflarii adevarului in cauza, ofiterul de politie a incercat sa determine un martor in cauza sa declare aspecte necorespunzatoare adevarului si a exercitat asupra acestuia o actiune de imobilizare, precum si o incercare de verificare daca martorul are asupra sa tehnica de inregistrare.

In activitatea de urmarire penala desfasurata, au acordat sprijin si Serviciul Operatiuni Speciale Gorj si Brigada Operatiuni Speciale Craiova.

In cursul zilei de astazi, 19 ianuarie a.c., persoana cercetata va fi prezentata judecatorului de drepturi si libertati cu propunere de arestare preventiva”, a transmis Directia General Anticoruptie.