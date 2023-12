VIDEO - Arhitectul șef al municipiului Râmnicu Vâlcea, Petre Mihaila, băgat în comisia de disciplină de primarul Râmnicului! Aflați de-aici cum l-a sabotat Mihăilă pe Gutău!

miercuri, 20 decembrie 2023

Ziarul de Valcea a dezvaluit in repetate randuri modul discretionar si neprofesionist in care actioneaza arhitectul sef al municipiului Ramnicu Valcea. Petre Mihaila (foto) este pentru unii investitori muma si pentru altii ciuma, actionand, se pare, dupa cum ii dicteaza interesul! Mai nou, ipochimenul blocheaza o investitie de peste 15 milioane de euro in Ramnic, care ar putea sa creeze in jur de 200 de locuri de munca si sa aduca sume importante, taxe si impozite, la bugetul local! Aceasta nu este singura traznaie a arhitectului sef. Mircia Gutau, primarul Ramnicului, a realizat si el ca actiunile lui Mihaila nu sunt in regula si a propus sanctionarea acestuia:

Asa cum ma stiti, eu sunt un om demn. Arhitectul sef este bagat in comisia de disciplina la ora actuala si, din punctul meu de vedere, este inevitabil sa nu primeasca o sanctiune. Acest document va fi transmis Prefecturii, aceasta este procedura... si mie mi se pare grotesc pe unii sa-i blochezi si pe unii mai putin. Vreau sa fie tratati toti investitorii la fel, aud foarte multe voci ca unii sunt tratati mai bine si altii mai putin bine. Eu, niciodata, de cand sunt primar al Ramnicului, nu am intervenit sa spun - da-i lui ala, da-i lui ala... si nu cred ca mai este un primar in Romania! Eu o data am fost unde am fost si acum suflu si in iaurt! Fiecare trebuie sa raspunda pentru ceeea ce face! - a declarat edilul Mircia Gutau in ultima conferinta de presa din acest an.