Provocarea lui Vicentiu Mocanu: sa elimine neghina din graul de AUR! Cititi si despre tradatorii lui Constantin Radulescu (PSD) si soriceii - sageti PER!

duminică, 3 decembrie 2023

La prima conferinta majora a AUR de la Ramnicu Valcea am remarcat in sala neincapatoare de la Casa de Cultura a Sindicatelor o fauna pestrita de personaje, formata si din foarte multi membri ai Partidului Ecologist Roman - Filiala Valcea, care se va desfiinta, probabil, imediat ce liderul Mircia Gutau se va inscrie in PSD (asa cum a anuntat impreuna cu presedintele PSD Marcel CIolacu). Soriceii PER au inceput sa fuga care-incotro de pe corabia, parasita de capitan, care intentioneaza sa sara in vaporul PSD.

La evenimentul AUR au fost prezente foarte multe sageti, personaje trimise de alte partide sa ia pulsul AUR-ului de la Valcea. Nu aveam, spre exemplu, cum sa nu-l remarcam pe Ionut Nuica, consilier local PER - in functie, care avea atarnat la gat un mare ecuson, pe care scria: ORGANIZATOR, adica baiatul este deja membru AUR. Interesant este faptul ca tocmai a primit o functie de bos la Piete Prest, institutie din subordinea Primariei Ramnicului, de la primarul Mircia Gutau. Acum, sincer, cui credeti ca ii va fi loial Nuica? Lui Gutau sau lui Viky Mocanu?

Am remarcat in sala si oameni de afaceri - PER si PSD - ipochimeni care au primit lucrari de milioane de euro de la Mircia Gutau si Constantin Radulescu. Ce cautau acolo? L-am observat si pe nasul primarului Mircia Gutau, Ion Georgescu (zis Ninel). Au simtit miros de cascaval public, in perspectiva alegerilor locale, cand AUR va intra sigur in CL Ramnicu Valcea, CJ, dar si in foarte multe consilii locale din judet. Oricum, indivizii sunt genul care au stat mai mereu cu fundul in mai multe barci!

Am remarcat in sala si persoane carora Constantin Radulescu (PSD) le-a bagat multe milioane de euro in conturi, inchizand ochii si tolerandu-le afacerile semilegale la institutiile din subordinea Consiliului Judetean Valcea. Interesul poarta fesul la acesti baieti descurcareti si dispusi sa cheltuiasca mult pentru a-si satisface interesele si orgoliile.

Sa speram ca Vicentiu Mocanu, liderul AUR Valcea, va avea capacitatea sa elimine neghina din grau si sa nu cedeze in fata unor personaje compromise si controversate!

Tiberiu Pirnau