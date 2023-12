Primarul Aurora Măgura l-a adus pe Moș Crăciun la serbarea preșcolarilor din grădinițele din Popești!

miercuri, 20 decembrie 2023

Astăzi, primarul Aurora Măgura a participat la serbarea de iarnă pregătită de copiii din grădinițele din comuna Popești, oferindu-le acestora cadouri.

”Astăzi am participat cu mare drag la serbarea preșcolarilor din grădinițele aflte în comuna noastră. Ne-am încărcat de bucurie, voie buna și încântare. Felicitam cadrele didactice care au pregătit serbările dedicate moșului.

Le dorim copiilor, vacanță plăcută și părinților sărbători fericite” a declarat edilul Aurora Măgura.

”Astăzi ne-am bucurat de o zi frumoasa si emotionanta, atat pentru copii cat si pentru parinti si bunici. Am cantat, am recitat, colinde am ascultat, un dans am realizat, iar mosul ne-a laudat si cadouri el ne-a dat.

Cu colinde de Craciun va dorim un an mai bun si cu dragoste crestina, sa primiti in dar lumina, zurgalai din flori de gheata sa va bucure in viata, mult noroc s-aveti in toate ,,La Multi Ani cu sanatate!"

Mulțumim lui Moș Crăciun pentru vizită,părinților pentru sprijinul acordat,conducerii școlii pentru suport și spiridușului Primăria Popești pentru cadourile pe care le oferă cu drag în fiecare an.

Crăciunașii grupei mari, va doresc sarbatori binecuvantate, cu cei dragi alaturi!” a declarat doamna educatoare Elena Florentina.