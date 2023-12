Cine spune ca va castiga detasat competitia electorala la Ramnicu Valcea se imbata cu apa chioara! Toti cei trei candidati importanti au sanse aproape egale!

miercuri, 27 decembrie 2023

Batalia pentru scaunul de primar al municipiului Ramnicu Valcea in 2024 va fi mai apriga si mai stransa, ca niciodata! La aceasta data, trei politicieni si-au anuntat intentia de a candida: Mircia Gutau, primarul in functie (de la PSD sau...?), Virgil Pirvulescu (PNL) si, ultimul, dar nu si cel din urma - Vicentiu Mocanu - AUR (om de afaceri cunoscut in Valcea, proaspat intrat in politica). Fiecare dintre cei trei are sanse reale sa ajunga primarul Ramnicului. Cine spune ca va castiga detasat competitia electorala - se imbata cu apa chioara!

Mircia Gutau porneste, aparent, cu prima sansa in aceasta batalie electorala. Politician experimentat - are foarte multe atuuri, care-l recomanda sa ramana in continuare edil la Ramnicu Valcea. In mandatele lui, municipiul a excelat la capitolul curatenie, fiind apreciat de toti oaspetii care i-au calcat pragul. Au fost realizate multe lucrari de reabilitare scoli si gradinite pe fonduri europene. Au fost construite de la zero unitati de invatamant si s-au realizat mai multe parcuri in cartierele orasului. Strazile sunt OK, se extind continuu retelele de utilitati de la apa, canalizare, pana la alimentarea cu gaze. Mircia Gutau beneficiaza de un pachet sigur de voturi - aproximativ 7000 de ramniceni il voteaza, indiferent din partea carui partid candideaza! 80 la suta din aceste voturi provin din cel mai mare cartier al Ramnicului - Ostroveni. Problema primarului va fi conexiunea la voturile alegatorilor PSD, care se vad din nou frustrati de candidat propriu si, intr-o evidenta stare de iritare, ar putea sa voteze cu alte partide - AUR al lui George Simion sau SOS al Dianei Sosoaca. Ceea ce il poate trage in jos pe primarul Gutau este si armata de yesmeni din jurul lui, care si-a atras in ultimii ani foarte multe antipatii din partea locuitorilor, care acum se vor razbuna votand, de fapt, impotriva acestei camarile, pe care o considera daunatoare. Fostul sef al PER a muscat, din pacate, cu mare nonsalanta din marul otravit al tiktok-ului, unde este prezent zilnic cu tot felul de filmulete, avand falsa incredere ca acest tip de comunicare este arhisuficient, ignorand presa clasica. Mare greseala! Pe tiktok audienta este formata in procent de peste 80 la suta din copii si tineri de sub 18 ani! Cu toate acestea, Mircia Gutau are sanse reale sa-si continue activitatea la Primaria Ramnicu Valcea.

La candidatul PNL, Virgil Pirvulescu, observam o schimbare de ton, de atitudine - pozitiva, spunem noi. Liberalul a abandonat aroganta, limbajul incisiv si a adoptat un ton mult mai moderat, mai echilibrat. Pirvulescu este un candidat ambitios, perseverent si cu mare dorinta de a castiga! Experienta din domeniul finantelor publice il indreptateste sa vorbeasca despre atragerea investitorilor si modul in care Primaria Ramnicului poate sustine dezvoltarea economica a municipiului! Ca o bila neagra, nu a avut sansa sa realizeze, din postura de viceprimar, niciuna dintre promisiunile electorale din anul 2020. In fine, nici nu prea avea cum - cu un primar ostil si un Consiliu Local care nu i-au sustinut proiectele. Virgil Pirvulescu a fost surpriza anului 2020, cand a reusit sa castige cele mai multe voturi din ultimii 34 de ani pentru liberali la Consiliul Local. Alianta cu Romeo Radulescu, fost primar al Ramnicului, ii aduce voturi in plus. Pirvulescu este cel mai vizibil liberal in presa si pe retelele de socializare!

Omul de afaceri Vicentiu Mocanu - pentru prima data intrat in politica - este singurul dintre politicienii candidati la Primaria Ramnicului cu potential de crestere in urmatoarele luni, pana la alegerile locale. Mocanu are, cel putin teoretic, o zestre electorala AUR sigura si bine constituita: cel putin 20 de procente. Tanarul antreprenor nu are experienta politica dar a performat in lumea afacerilor si este increzator ca va reusi si in domeniul politicii! Vicentiu Mocanu nu vine in politica sa se imbogateasca, este deja milionar in euro, nu a facut afaceri cu statul, el spune ca vrea sa realizeze ceva bun pentru comunitatea din care provine, sa imbunatateasca lucrurile, sa atraga investitori, sa implementeze proiecte de dezvoltare economica a municipiului - in primul rand! Mocanu ar putea sa beneficieze de un ajutor nesperat - foarte multe voturi de la alegatori care in mod traditional voteaza PSD! Este o stare de suparare in randul pesedistilor ramniceni, iar unii dintre acestia nu-l vor vota pe Mircia Gutau deoarece nu-l considera membru PSD si nu doresc ca acesta si oamenii lui, sa preia partidul pe viitor! Asadar, Vicentiu Mocanu, printr-o campanie inteligenta, o echipa de oameni onesti, verticali, profesionisti in adevaratul sens al cuvantului, o strategie electorala bine gandita si cu resurse importante ar putea sa castige aceste alegeri. Oricum, Mocanu - AUR va fi liderul de partid cel mai important in ceea ce priveste negocierile de dupa alegeri, in primul rand pentru formarea majoritatilor la Consiliul Local Ramnicu Valcea si la Consiliul Judetean Valcea, dar si in multe localitati din judet! AUR va intra sigur in toate aceste consilii!

Vor urma opt luni de spectacol, circ, dezbateri, batalii electorale, intepaturi, insulte, discutii, polemici, tradari! In stil pur romanesc!

Tiberiu Pirnau