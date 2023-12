Banca Transilvania are probleme mari! O dovedesc sutele de comentarii negative de pe contul lor de facebook! E clar - fugiti cat puteti de BANCA TRANSILVANIA!

marți, 12 decembrie 2023

Banca Transilvania are probleme mari! O dovedesc sutele de comentarii negative de pe contul lor de facebook!

Zilele trecute, la rugamintea tatalui meu de 77 de ani, am incercat sa contactez Banca Transilvania, sunand la call center-ul lor. Am asteptat mai mult de 30 de minute pentru a-mi raspunde o persoana la telefon. Amabila - a ascultat tot ce aveam de spus, dar a spus ca nu e de competenta ei si mi-a facut legatura la o colega de la alt departament. Individa, probabil era intr-una dintre zilele ei proaste, o nesuferita prin excelenta, nu a acceptat sa vorbeasca cu mine, chiar daca vorbeam in numele tatalui meu (care se afla langa mine si i-a confirmat datele personale, dar pentru ca nu aude prea bine m-a rugat pe mine sa vorbesc la banca!), MI-A INCHIS, EFECTIV, TELEFONUL IN NAS! Eu voiam sa le dau bani, fratilor! Sa inchid un credit al tatalui meu! Aveam nevoie sa-mi spuna ce suma mai avem de plata la creditul respectiv pentru a face rambursare anticipata! Nesimtita de la BT mi-a inchis telefonul in nas! Rusine ei si bancii care a angajat un asemenea SPECIMEN!!!! De curiozitate, ulterior, am aruncat o privire pe pagina de facebook a Bancii Transilvania si m-am crucit ce am vazut acolo: sute de comentarii negative in ultimele doua luni, probabil mii - intr-un an! E clar - fugiti cat puteti de BANCA TRANSILVANIA! (Tiberiu Pirnau)

Iata cateva dintre comentariile clientilor Bancii Transilvania: