AVOCATUL VÂLCEAN, VERONEL RĂDULESCU: ASA A FOST FABRICAT DENUNTUL, ÎN DOSARUL ELENEI UDREA

Lumea Justitiei prezinta noi detalii despre cererea de revizuire formulata de fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea impotriva deciziei ICCJ de condamnare la 6 ani inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute. Asa cum am aratat in articolul publicat duminica, 26 noiembrie 2023, revizuirea ceruta de Udrea se bazeaza pe aparitia unor situatii noi, pe care instantele ce au judecat cauza nu le-au cunoscut, precum si prin existenta unor hotarari judecatoresti care se contrazic in ceea ce il priveste pe fostul ministru al Dezvoltarii (click aici pentru a citi).

Dupa cum am publicat deja, una dintre probele depuse la Inalta Curte odata cu cererea de revizuire este o declaratie data la notar in care avocatul unuia dintre denuntatori devoaleaza modul in care s-a formulat denuntul impotriva Elenei Udrea, cum ca aceasta ar fi primit o geanta cu 900.000 euro drept mita. Intre timp, am aflat noi detalii despre aceasta declaratie, care vine sa rastoarne modul in care a fost construit dosarul “Gala Bute”. Astfel, denuntatorul a recunoscut ca in niciun moment nu s-a pus problema ca Elena Udrea sa ii fi cerut vreo suma de bani, dar ar fi fost nevoit sa declare acest lucru dupa presiunile ce s-ar fi facut asupra sa de catre procurorii DNA. Presiuni care, se mentioneaza in declaratia de la notar, ar fi mers pana acolo incat s-a aplicat reteta clasica, denuntatorului fiindu-i schimbat avocatul cu unul dat chiar de catre parchetul anticoruptie.

Aparatorul Elenei Udrea, avocatul Veronel Radulescu: “Omul ala a fost atat de strans cu usa sa spuna ceva care sa poata s-o incrimineze pe doamna Udrea, incat n-a putut sa mai reziste”

Episodul si existenta declaratiei care devoaleaza modul mincinos in care a fost formulat denuntul impotriva Elenei Udrea au fost confirmate de aparatorul acesteia, avocatul Veronel Radulescu (foto). Astfel, invitat duminica seara, 26 noiembrie 2023, la postul Realitatea Plus, avocatul Veronel Radulescu a dat mai multe detalii despre ce s-a intamplat in cazul denuntatorului Elenei Udrea:

“In documente este mentionat ceva de o partie de schi, si ca in nici un caz nu se pune problema ca doamna Udrea sa ii fi cerut ceva. Aceasta declaratie pe care o avem noi data in fata unui notar public continua, si descrie si ce s-a intamplat mai departe. Nu numai ca nu a mai fost asistat de catre aparatorul respectiv. A fost ridicat cu mandat, dus in sediul DNA, si avocatul care s-a prezentat la sediul DNA a asteptat trei ore, si dupa trei ore denuntatorul respectiv a coborat transfigurat fiind, si intrebat de catre aparatorul sau ce s-a intamplat, i-a spus nu mai conteaza nimic, mi-au dat alt avocat. Omul ala a fost atat de strans cu usa sa spuna ceea ce nu e adevarat si ceva care sa poata s-o incrimineze pe doamna Udrea, incat n-a putut sa mai reziste.

V-as pune, in contrapondere, exemplul lui Rudel Obreja, care, in afara de faptul ca a fost un mare sportiv a fost si un mare caracter. I s-a cerut de multe ori si s-au facut presiuni asupra lui sa faca denuntul si sa spuna lucruri neadevarate despre doamna Udrea. Numai ca Rudel Obreja, barbat adevarat fiind, nu a fost de acord sa spuna minciuni si sa acuze pe cineva. Stim cu toti ce s-a intamplat. A fost tarat prin puscarie de ani de zile, numai bunul Dumnezeu stie ce suferinte a indurat omul asta in inchisoare in conditiile in care, tot din cauza acestor presiuni si tensiuni pe care le-a trait, i s-a declansat o boala cumplita, necrutatoare si ati vazut cum s-a sfarsit.

Avem si alte documente, si alte dovezi in care chiar cei care au formulat denunturi vin acum si spun adevarul: 'Nu este adevarat ce am spus atunci, am facut asta pentru ca asa mi s-a impus'. Vedeti dumneavoastra, oamenii din acea perioada erau asa de timorati de ceea ce se intampla in justitie incat se gandeau practic la vietile lor”.

Doua hotarari ICCJ care nu se pot concilia

Totodata, avocatul Veronel Radulescu a facut mai multe precizari si in ceea ce priveste celalalt argument pe care se bazeaza cererea de revizuire, separat de declaratiile date la notar privind modul in care au fost fabricate denunturile mincinoase. Concret, este vorba despre existenta a doua hotarari total opuse in legatura cu atributiile de ministru ale Elenei Udrea.

Iata explicatiile avocatului Veronel Radulescu:

“Daca in Gala Bute doamna Udrea a fost cercetata, judecata si condamnata pentru infractiuni de abuz in serviciu si luare de mita, considerandu-se ca si-a incalcat atributiile de serviciu, sau ca ar fi primit mita ca sa-si indeplineasca intr-un mod defectuos atributiile de serviciu, in celalalt dosar (n.r. - dosarul privind campania din 2009 solutionat definitiv de ICCJ), aceleasi persoane fiind cercetate, in aceasi perioada de timp, instanta constata ca atributiile de ministrul pe care le avea doamna Udrea la momentul respectiv au fost delegate, conform legii, pentru ca legea permitea acest lucru, catre secretarul general al ministerului, care avea drept de semnatura si care a devenit ordonator de credite. Or, instanta constatand aceste lucruri a declinat competenta de solutionare a cauzei de la Inalta Curte de Casatie si Justitie la Curtea de Apel Bucuresti, considerand ca atributiile de serviciu de care se vorbeste nu mai erau la doamna Udrea, si in aceasta situatie nu mai poate fi acuzata nici de luare de mita, nici de abuz in serviciu. Ori daca doua complete de judecata in cadrul aceleiasi instante, referindu-se la aceasi perioada de timp, la aceasi situatie de fapt califica in mod diferit, legea prevede posibilitatea revizuirii hotararilor respective, pentru ca ele nu se pot concilia, sunt potrivnice”. (Sursa: luju.ro)