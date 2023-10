VIDEO Marcel Ciolacu, la Vâlcea: „PSD a avut problemele când a cedat atacurilor din interior”. Sfaturile șefului social-democrat pentru liderii locali

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, i-a încurajat pe lideri locali – vineri seara, la alegerile interne ale organizației din Vâlcea – să comunice mai mult cu românii pentru a le explica de ce România are nevoie de reforme.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit de la pupitrul conferinței de alegeri a Organizației Județene PSD Vâlcea, de nevoie profundă de reforme din România, de o guvernare a statului pe care numai PSD o poate face, subliniind că „nu mai putem să rămânem anchilozați” în trecut.

Premierul Marcel Ciolacu, aflat în vizită în teritoriu în județul Vâlcea alături de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, și de președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a vizitat fabrica de conserve din Râureni, un important brand românesc. Anterior, șeful Guvernului s-a oprit din drumul său pentru a sta de vorbă cu cetățenii și pentru a-și cumpăra pufuleți, deoarece „îi era poftă”.

„Nu suntem ciuma roșie”

Marcel Ciolacu a atras atenția la atacurile din interior, menite să ducă la dezbinare, înainte de anul 2024, când vor fi patru runde de alegeri. „Am pornit cu toții la un drum și să știți un lucru, la fel ca și dvs. cum sunteți aici și noi suntem o echipă. Partidul Social Democrat, vorbeam și mai devreme cu nea Paul (Paul Stănescu – secretarul general al PSD), a avut probleme atunci când a cedat atacurilor din interior. Toate problemele noastre au pornit din interior. Se va încerca, oameni buni și s-a încercat și până acum. Va încerca în continuare această dezbinare din interior. Deja eu am cicatricile, suntem tăbăciți și sunt ferm convins că împreună cu dvs. Împreună cu toți colegii, vom aborda anul 2024 la fel cum am făcut-o întotdeauna, mai ales că venim după niște alegeri în care ne-am situat pe primul loc, nu ne-am câștigat, n-am avut 50% – singurul județ unde am avut 50% rămâne Oltul, nici măcar la Buzău n-am reușit și, credeți-mă că m-am străduit, dar este un moment complicat”, a declarat șeful PSD, potrivit gandul.ro

Marcel Ciolacu a detaliat contextul în care liderii partidului trebuie să obțină votul de încredere al românilor.

„E un moment complicat, nu neapărat pentru noi, politicienii. Un moment complicat pentru români. E un moment complicat pentru întreaga Europă. Suntem într-o criză de securitate, venită după o criză pandemică dublată cu o criză energetică, după o emoție foarte mare, după o inflație cum nu a mai fost niciodată în Europa și în lume, cu foarte multe provocări în care lumea, cum spunea și Costi, cred că nu ne mai nu mai caută vinovați cu adevărat. Adevărul trebuie să îl spunem întotdeauna, nu trebuie ascuns”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a subliniat că este nevoie e o echipă care să răspundă rapid provocărilor, care să aibă rapiditate în luarea deciziilor corecte.

„Lumea așteaptă de la noi o abordare pragmatică, o eficiență administrativă atât local, cât și central. Societatea se dezvoltă într-un alt ritm, tehnologia se dezvoltă într-un alt ritm. Întotdeauna când este un război și există un război și un precedent foarte periculos creat de Federația Rusă când a atacat total nejustificat și nedrept Ucraina, acestea sunt adevăratele provocări și adevăratele mize. Nu vom putea face față la ele decât implicându-ne, decât într-o echipă, decât având soluții rapide, nu să stăm să moșmoim și să căutăm vinovatul și să ne fie frică de decizie, pentru că urmează să avem cel mai complicat an electoral”, a spus șeful PSD, de la pupitrul alegerilor interne din Vâlcea.

În plus, Marcel Ciolacu a dat asigurări că nu va ține cu dinții de funcția de la conducerea PSD dacă va simți că asta va dăuna partidului.

„Când în ajungem în aceste funcții niciodată nu trebuie să uităm ce ne-a oferit Partidul Social Democrat. Trebuie să uităm de colegii noștri și de echipa pe care o facem împreună. Dar niciodată nu trebuie să uităm că suntem în primul și în primul rând români. Părerea mea este că am reușit împreună cu dvs. până acum să răspundem provocărilor. Este normal să existe opoziție. Este normal când ajunge un prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, imediat să apară apocalipsa. Este normal să fim cei mai atacați, pentru că suntem cele cel mai mare partid din România. Suntem Partidul Social Democrat, nu suntem ciuma roșie, așa cum am fost denumiți sau câteodată și eu în glumă am spus, suntem cel mai serios partid și avem cei mai buni specialiști în interiorul partidului. Este indiscutabil acest lucru”, a spus Marcel Ciolacu.

„Nu vă fie frică de reforme”

„Facem diferența întotdeauna când suntem la guvernare. Ne-am implicat la guvernare când eram în pragul unei crize sociale. Ăsta este adevărul. Nu exista o coerență și o eficiență guvernamentală. Nu îmi pare rău că ne-am implicat la guvernare și nu îmi pare rău. Colegii mei au fost alături de mine în această decizie. A fost decizia corectă. Nu știu dacă față de noi sau față de Partidul Social Democrat, dar cu certitudine a fost decizia corectă în ceea ce privește România. Nu putem înainta, nu putem face față noilor provocări încercând să nu luăm decizii, încercând să punem problemele sub preș ca să le abordăm după ce trec alegeri”, a precizat șeful PSD.

Marcel Ciolacu a subliniat că România nu-și mai permite să piardă un an de zile în care să nu fie implementate reforme.

„Am pierdut suficient, am scăpat ritmul față de alte state care stăteau mai rău decât noi. Nu vă fie frică de reforme, nu veți pierde alegerile dacă veți explica oamenilor de ce este nevoie de aceste reforme, atât la nivelul administrației locale, cât și la nivelul administrației centrale. Este nevoie nu să dăm oameni afară, este nevoie de o reorganizare, este nevoie de o implicare mai mare a celor care în acest moment lucrează în administrația locală și centrală. Este nevoie de un echilibru între veniturile din zona privată și veniturile din zona publică”, a spus Marcel Ciolacu.

El a atras atenția că este nevoie de o reformă administrativă.

„Am văzut de fiecare dată când ies și anunț. Breaking News: Ciolacu oprește primarii, nu mai au voie peste două mandate. Nu, nu este nevoie să facem o reformă administrativă a României, dar acest lucru trebuie să-l discutăm în spațiu public. Acest lucru nu trebuie discutat în birourile, nici guvernamentale, nici de partid. Acest lucru trebuie discutat în spațiul public ca oamenii să înțeleagă direcția pe care noi vrem să o dăm României. Nicio lege niciodată nu se aplică retroactiv. Toate legile se aplică din momentul în care ea este promulgată”, a spus liderul PSD.

Marcel Ciolacu crede că este nevoie de un T zero în România.

„Dar cred că este nevoie în România de un T zero, pentru că adevărul nu-l avem noi, oamenii politici sau persoanele publice. Adevărul este la români. Votul este la români. Noi trebuie să comunicăm cu românii. În toate sondajele de opinie, indiferent cât de bine stăm sau rău, ca și partide, vedem că direcția în care se îndreaptă România este una greșită peste 50%. De ce se întâmplă lucrul acesta? Și din cauza noastră? Pentru că trebuie să comunicăm mai mult cu românii, trebuie să spunem de ce luăm aceste decizii, trebuie să ne asumăm aceste decizii, să nu ne ascundem, trebuie să le vorbim curajos. Dacă românii doresc ca după 2024, cei din administrația locală și centrală să aibe maximum două mandate, atunci așa vom face. N-a zis nimeni că acum vom veni și vom tăia mandatele. N-a zis nimeni că eu astăzi n-o să anunț foarte clar că îl susțin și pe Costi Rădulescu, și pe Mircea Gutău. Eu înțeleg nevoia de știri, dar cred că în afară de nevoia de știri, de breaking news-uri, a venit momentul în care România are și o nevoie de adevăr. România ar trebui să fie influențată mai puțin de percepții și mai mult de adevăr”, a spus Marcel Ciolacu.

„Fiecare dintre noi, în funcțiile publice, suntem trecători. Mândria rămâne ce ai construit, ce lăsăm mai departe. Nu este ușor. Nu pot să spun că cele trei luni de mandat au fost unele ușoare sau simple. Dar vă spun și alt adevăr. Nici nu mă silește nimeni ca să stau în această funcție. Nu m-a împins nimeni ca să ocup această funcție. Mi-am asumat această funcție și atunci eu nu pot să vin în fața dvs. și să vă mint. Eu vin și încerc să spun adevărul cu adevărat. În seara asta sunt în fața dvs. în primul și în primul rând în calitatea de președinte al Partidului Social Democrat. Și politic vă mulțumesc că în continuare suntem o echipă. Nu credeți vreo clipă că eu, Marcel Ciolacu, dacă voi simți că fac un rău acestui partid, voi încerca să mă țin cu mâinile de bară sau de scaun. Exclus acest lucru. Partidul Social Democrat are în interiorul lui oameni cel puțin la fel de capabili ca și mine”, a subliniat liderul PSD.

Sursa foto: Captura Facebook