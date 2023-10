Clubul de baschet CS Valcea 1924 l-a “resuscitat“ pe maestrul pokerului, fostul politician taranisto-liberal, Cristian Ilieescuuuu!

duminică, 29 octombrie 2023

Clubul de Baschet CS Valcea 1924 l-a “resuscitat“ in ochii opiniei publice pe maestrul pokerului, fostul politician controversat taranisto-liberal Cristian Ilieescuuuu! Iliescu a fost promovat in functia de team manager, mare specialist in baschet si sportiv de renume international (la poker ne referim!). Aceasta promovarea foarte interesanta, nu am spus dubioasa, ne-a determinat sa demaram o monitorizare foarte atenta a clubului de baschet, volei, atletism, judo, nascut din spumele marii ale jocurilor de interese si de imagine ale politicii valcene! Apropo, acest domn Iliescu a venit cu ideea inchirierii spatiului noului sediu al CS Valcea 1924? Si cand te gandesti ca un personaj ca Iliescu (si nu numai el!) are pe mana un buget de cateva miliarde lei (vechi) - bani publici de la Consiliul Judetean Valcea, principalul finantator, plus sponsorizari consistente de la oameni de afaceri de buna credinta! Poate Cristian Iliescu face treaba buna si este un plus la acest club, atunci jos palaria! Pana una, alta, asteptam precizari in legatura cu aceasta numire - de la club si principalul sponsor - CJ Vâlcea!