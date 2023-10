Cine va fi candidatul PSD la Primaria Ramnicu Valcea? Mircia Gutău, Florian Marin sau Andra Bica?!

Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea, a anuntat ca va candida din partea PSD la alegerile locale din 2024. Presedintele PSD Marcel Ciolacu l-a invitat pe Gutau sa se inscrie in PSD cu ocazia ultimei conferinte judetene. Gestul premierului i-a luat prin surprindere pe multi pesedisti valceni care nu vad cu ochi buni venirea primarului PER la PSD. Si la aceasta ora in PSD Valcea exista multi membri care cred ca PSD trebuie sa-si desemneze URGENT un candidat viabil, cu imagine buna in municipiu si capabil sa adune voturile populatiei de stanga din Ramnicu Valcea, fiind increzatori ca partidul trandafirilor are sanse reale sa castige alegerile la municipiu. Printre numele vehiculate, ca posibili candidati, se afla Florian Marin, fost sef al Politiei Valcea, fost prefect al judetului, actual vicepresedinte al CJ Valcea, si Andra Bica, vicepresedinte CJ Valcea, fost inspector general al invatamantului valcean. Cele doua personalitati valcene intrunesc toate criteriile de profesionalism si integritate sa candideze la functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea. Pe surse am aflat ca in perioada urmatoare, la comanda PSD, va fi realizat un sondaj la nivelul Ramnicului

Tiberiu Pirnau