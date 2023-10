229 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană

Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeană oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 229 locuri de muncă vacante, la data de 18 octombrie 2023, după cum urmează:

1)Austria – 72 locuri de muncă vacante:

• 5 sudor TIG pentru construcţie ţevi(experienţă,lb.germană si engleză,diplomă,salariu atractiv)

• 5 sudor TIG/E pentru construcţie ţevi(experienţă,lb.germană si engleză, diplomă, salariu atractiv)

• 5 constructor ţevi conform ISO(experienţă,lb.germană si engleză,salariu atractiv)

• 5 supraveghetor conducte industriale(experienţă maistru sau manager,lb.germană si engleză,salariu atractiv)

• 5 sudor TIG/MAG pentru construcţie şi reparaţie rezervoare(experienţă,lb.germană si engleză,salariu atractiv)

• 5 mașinist, montator instalații, mecanic întreținere instalații(experienţă, lb.germană, salariu atractiv)

• 5 montator țevi de termoficare pentru construcții (experienţă, lb. germana si engleză, salariu atractiv)

• 5 constructor panouri de control (experienţă, lb.germană, salariu atractiv)

• 5 tehnician electrician (instalator) (experienţă, lb.germana si engleză, diplomă, salariu atractiv)

• 5 supraveghetor construcții și reparații rezervoare(experienţă maistru sau manager,lb.germană si engleză,salariu atractiv)

• 5 supraveghetor instalații electrice(experienţă maistru sau manager,lb.germană si engleză,salariu atractiv)

• 5 supraveghetor instalații mecanice(experienţă maistru sau manager,lb.germană si engleză,salariu atractiv)

• 7 sofer autobuz/autocar(Experiența profesională în transportul în comun constituie avantaj. lb.germană)

2) Germania – 13 locuri de muncă vacante:

• 10 muncitor in productie(Calificare profesionala ca macelar constituie avantaj; Experienta in industria alimentara constituie avantaj)

• 1 tehnician service(Formare profesionala finalizata in domeniul mecanic, electronic sau mecatronic;lb.engleză)

• 2 mecatronist(Formare profesionala incheiata ca inginer mecatronist sau o ocupatie similara,lb.germană)

3) Belgia – 77 locuri de muncă vacante:

• 1 tehnician dentar(studii obligatorii TSO Tehnici dentare gradul III; experiență de muncă;limba olandeza/franceza/engleza/germana)

• 10 măcelar(Experiența în acest domeniu este obligatorie)

• 30 muncitor necalificat in agricultură(culegător fructe)-(12.09 2023 – 31.12. 2023; loc de munca sezonier, norma intreagă)

• 35 muncitor necalificat in agricultură(recoltare conopida si varza de Bruxelles,

• 1 tehnician industrial automatizări( diplomă de licență tehnică; limba engleza C2- foarte bine)

4)Estonia – 5 locuri de muncă vacante:

• 5 instalator (experienţă minim 3 ani ca instalator, lb.estonă, lb.rusă sau lb engleză)

5)Polonia – 20 locuri de muncă vacante:

• 8 director de vanzări( Engleza nivel C1 – vorbit si scris, Angajatorul asigura cazarea si posibilitatea de a subventiona costurile de calatorie si de relocare)

• 10 montator constructii(poloneza nivel B1, scris si vorbit)

• 2 reprezentant vânzări ( Vanzari de module ,kit-uri de retusare a vopselei auto, limba poloneza- nivel A2 – scris si vorbit Engleza – nivel B2 – scris si vorbit)

6)Letonia – 30 locuri de muncă vacante:

• 30 sudor (experiență anterioară în domeniul sudurii, cunoașterea limbii engleze la nivel conversațional)

7)Danemarca -12 locuri de muncă vacante:

• 4 operator utilaje-excavatorist (limba engleză(fluent) cu calificare in domeniu)

• 2 șef echipă(limba engleză(fluent) cu calificare in domeniu)

• 4 instalator /montator de tevi si conducte(limba engleză(fluent) cu calificare in domeniu)

• 2 Tehnician constructor(limba engleză(fluent) cu calificare in domeniu)

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în UE pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro/eures, pagina de facebook a instituței “Agenția Jud pt Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, precum și la telefon 0250.735.608.