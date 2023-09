Teroare la Tribunalul Vâlcea! Judecatorii, monitorizați la sange, în stil securistic! Toate dosarele sunt urmarite si, posibil, influentate in stilul lui Dumbrava - SRI

luni, 11 septembrie 2023

Judecatorii de la Tribunalul Valcea, monitorizati la sange, in stil securistic! Un personaj cu probleme grave la mansarda a introdus teroarea in Tribunalul Valcea! Magistratii vin cu teama la serviciu, aici s-a ajuns. Au fost operate schimbari in forta: au fost schimbati judecatorii de pe penal, au fost instalati oameni noi la contencios, a fost infiintat un nou complet de apel, o amica a lui Big Boss a fost pusa in locul lui la litigii, Cristiana Mirela Popa - numita sefa de sectie etc. Haos! Judecatorii au fost mutati de la o sectie la alta! Grefierii la fel! Personajul amintit la inceputul articolului confunda Tribunalul Valcea cu propria mosie! In afara de prietenii conducerii, in special cei adusi de la Judecatoria Ramnicu Valcea, restul angajatilor tremura de teama! Sefa noua de la judecatorie pe sectie de civil, Vlasceanu si Popa la contencios...

Camerele video folosite pentru monitorizarea judecatorilor si grefierilor?

Grav este ca, surse din institutie sustin ca sunt verificate toate activitatile de pe calculatoarele institutiei, fiindu-le monitorizat inclusivul istoricul accesarilor pe google! Fiecare judecator este verificat astfel! Ne intrebam daca SRI Valcea a autorizat aceste activitati? Sunt cunoscute aceste ingerinte grave in munca judecatorilor?

Inclusiv camerele video din institutie ar fi folosite pentru monitorizarea tuturor angajatilor Tribunalului, in special grefierii carora li s-a interzis sa mai vorbeasca cu avocatii. Se urmaresc camerele!

Toate dosarele sunt urmarite si, posibil, influentate in stilul lui Dumbrava - SRI... in mod sigur serviciul de informatii are o legatura cu ceea ce se intampla la Tribunalul Valcea sau ar trebui sa aiba o pozitie oficiala in legatura cu activitatile din interiorul institutiei!