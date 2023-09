 Ștefan Vuza: “Munca este cea mai bună metodă de a savura viața”

Președintele & CEO-ul Chimcomplex, într-un interviu de colecție, care celebrează cei 30 de ani de antreprenoriat de succes ai săi.

Ștefan Vuza, președinte & CEO al Chimcomplex, cel mai puternic și de succes antreprenor român, vorbește, într-un interviu de colecție oferit revistei Transilvania Business, despre pașii înspre construirea imperiului Compania Română de Chimie și Grupul Serviciile Comerciale Române. Celebrând 30 de ani de antreprenoriat cu rezultate incredibile, omul de afaceri le oferă noilor generații de antreprenori 30 de recomandări despre care spune că: “Oricine le aplică și nu doar le citește va atinge rezultatele de mai sus”.

Care sunt principalele borne în dezvoltarea Grupului S.C.R. în primele trei decenii de activitate și ale dumneavoastră drept cel mai puternic antreprenor din industrie?

Grupul industrial S.C.R. sărbătorește în acest an 30 de ani de activitate, în cea mai grea ramură a economiei. Am atins acest nivel înalt, provocator și spectaculos, cu gândirea setată pe termen lung, pe afaceri globale, am jonglat cu multe variabile, care m-au ținut ancorat într-o altă realitate. Eu iubesc să muncesc și găsesc că munca este cea mai bună metodă de a savura viața!

Dar, ca să revin la momentele cele mai importante din dezvoltarea Grupului, trebuie să mă întorc în timp acum 30 de ani, când am pus bazele a ceea ce a devenit ulterior compania mamă SCR.

La început am fost cinci tineri fondatori. Eu aveam 24 de ani și abia terminasem primele două facultăți. Alături de mine au pornit la drum atunci fratele meu, colegul meu de bancă din școala generală, prietena mea și încă doi prieteni ai prietenilor mei. Am început cu activitatea de comerț și am amintiri de diamant, pentru că au fost anii cei mai efervescenți.

Acum 25 de ani am făcut primul pas în fascinanta lume a industriei și am cumpărat pachetul majoritar de acțiuni la Contactoare Buzău. Era atunci o fabrică cu mari probleme: peste 1.000 de miliarde de lei vechi datorii, 1.200 de salariați și opera pe o piață în cădere liberă.

Astfel, mi-am început cariera în industrie, direct din poziția de director general. Am restructurat totul în această fabrică. Erau zile în care lucram 16 ore, dormeam în fabrică, analizam orice cifră și vorbeam cu toți angajații.

Astfel după 12 luni, au apărut și rezultatele: am continuat cu numai 350 de salariați, care lucrau acum 3 schimburi, am plătit toate datoriile și am acumulat deja în conturi 3 milioane de mărci germane, pe care le-am folosit la următoarea privatizare.

Alți antreprenori după un prim succes decid să își cumpere o casă sau să plece într-o vacanță exotică, eu însă am folosit toți banii munciți pentru investiții și restructurarea următoarei fabrici.

De fapt, chiar dacă îmi permiteam că cumpăr o casă, până la 48 de ani am stat în chirie. Prima casă am cumpărat-o pe numele meu abia acum 5 ani și asta cu credit, în rate, pe 15 de ani, ca să nu imobilizez prea mulți bani în active, oarecum neproductive.

Următoarea privatizare a avut același scenariu: fabrică mai mare, datorii și mai mari, faliment iminent (însă pe atunci nu exista legea falimentului). Tânăra echipă de manageri pe care o coordonam deja, ca un antreprenor experimentat în restructurări, a reușit și la Sinterom Cluj-Napoca. În doar 9 luni de muncă structurată am reașezat pe profit întreaga platformă industrială ce avea adresa pe Bulevardul Muncii (nume predestinat). Au urmat fabricile Uzuc Ploiești, Iașitex, Novatex, Caromet Caransebeș și, bineînțeles, Chimcomplex, pe care am salvat-o de la faliment. Avea peste 1.200 miliarde de lei datorii, pe care le-am plătit integral în următorii 2 ani.

Cum?

Prin muncă! Acum 5 ani am avut curajul să mă împrumut cu 164 milioane de euro de pe piața financiară a Londrei, în cea mai spectaculoasă tranzacție din istoria industriei chimice din România și am salvat de la faliment și Oltchim-ul.

Dar cum ați ajuns să faceți afaceri în industrie?

La sfârșitul anilor ’90, S.C.R. era încă o companie mică, cu resurse financiare insuficiente pentru a participa la marile privatizări care erau atunci în vogă. Mă refer la cele din industria turismului și comerțului, unde se cereau sume exorbitante pe care noi nu le aveam. Ca urmare ne-am reorientat de voie, de nevoie spre privatizările din industrie.

Am procedat sistematic și am analizat atent mediul de afaceri din România. Am observat că la privatizările grele din industrie nu prea venea nimeni, tocmai pentru că era prea mult de muncă, inclusiv cu oamenii, de care mie nu îmi era teamă. Între timp terminasem masterul în Psihologie industrială la Universitatea Babeș-Bolyai și eram bine pregătit pe gestionarea resurselor umane.

Am înțeles intuitiv că pe termen lung este mai bine să ne specializăm pe industrie decât pe comerț sau turism, ceea ce peste ani s-a adeverit. Am realizat atunci că investițiile în industrie sunt o oportunitate, greu de remarcat și de înțeles din exterior. Și așa am decis să lăsăm comerțul și să ne dedicăm industriei cu toată energia, curajul și devotamentul nostru. A fost o decizie aventuroasă care a meritat toți banii și tot efortul!

Am început cu un tur de forță și ne-am înscris la 59 de licitații în următorii cinci ani. Am depus un efort colosal, eram prezenți la cel puțin o licitație pe lună. Iar fiecare proces de licitație ținea minim 6 luni, cu cel puțin 10 etape.

În paralel îmi continuam studiile și am finalizat după studiu intens doctoratul în economie cu tema – Strategii, tactici și tehnici de negociere. În 5 ani de nopți nedormite am citit tot ce se scrisese în domeniu în toată literatura de specialitate din Europa și SUA. Din cele 154 de cărți citite despre negocieri am adunat 334 de STT-uri din toată lumea, la care am adăugat 32 de tactici noi, gândite de mine.

Totuși, chiar dacă eram deja expert în domeniu, nu a fost suficient să câștig licitațiile, pentru că nu aveam bani suficienți (și nici pile!). Așadar am ieșit în 47 de licitații… ca învins!

Ce ați făcut?

Am urmat strategia “dacă pierzi continuă, dacă câștigi continuă” și am căutat să privesc partea plină a paharului, în fond câștigasem în 7 alte licitații!

Este adevărat că aceste 7 fabrici cumpărate erau dintre cele mai dificile, dintre cele pe care nu le dorea nimeni. Dar niciodată nu am fugit de muncă, iar în plus eu eram deja “ars” și știam ce am de făcut în orice proces de restructurare.

Care a fost rațiunea separării Companiei Române de Chimie de Grupul Serviciile Comerciale Române?

Regulile de pe piața financiară londoneză au impus o separare a Grupului în două părți, pentru a corespunde criteriilor de eligibilitate după dreptul anglo-saxon. Din punct de vedere juridic în România este însă un singur grup (conform legislației europene) dar administrativ sunt două grupuri, cu o dezvoltare pe 8 divizii. Aceasta asigură statutul de cel mai mare grup industrial din România. Pentru o mai bună înțelegere vedeți harta Grupului.

Care dintre companiile grupului credeți că pot avea în perioada următoare un traseu de evoluție comparabil cu performanțele Chimcomplex?

Divizia Energetică se va dezvolta foarte mult în următorii ani, având șanse mari să o depășească pe cea chimică. Ea a fost creată pentru a fi un pilon de stabilitate, care să atenueze ciclicitățile specifice industriei chimice, dar și ca urmare a degringoladei din acest domeniu, unde lipsa reglementărilor transparente au dus la mari dezechilibre. Am decis astfel să pornim investițiile în forță și să devenim independenți energetic față de sistemul complicat și părtinitor al țării.

Am pornit investițiile cu o primă fabrică de cogenerare de 8 MWh, apoi cu a doua, au urmat încă 3 turbine de 49,6 MWh, iar acum construim o centrală și mai mare, de 108 MW și o fabrică de trigenerare care va fi și prima în Uniunea Europeană. Avem ca țintă să ajungem pe locul 4 în România, în calitate de producător și trader de energie. Suntem deja pe acest loc în calitate de consumator. Următoarea divizie care este în plină ascensiune este cea Verde.

Care e șansa capitalului și investitorilor români în dinamica geo-economică ce se manifestă acum? Exit sau continuitate?

Eu cred că toți antreprenorii români pot să își continue munca începută. Însă mulți dintre ei nu mai au forța, motivația și nici curajul de a o face. Probabil pentru că au cedat războiului de uzură pe care îl suportă zilnic și care consumă resursele, uneori pe acțiuni fără sens.

Apoi după ce observi că mai nimeni din jurul tău: angajați, prieteni, rude și toți ceilalți membri ai cetății nu îți recunosc eforturile, procedând la a te condamna sau judeca pentru nimicuri, te retragi. Ca să reziști îți trebuie o combinație de calități care să intre în “reacție” și care formează astfel un înalt aliaj de “pământuri rare”, adică: perseverență, conștiință și claritate în gândire!

Care au fost valorile care v-au ajutat cel mai mult în cariera dvs.?

Caracterul, conștiința, perseverența și curajul. Despre caracter vă amintesc că “oamenii cu caracter și curaj le par întotdeauna străini celorlalți!”. Despre conștiință – ar fi multe de zis, dar mă opresc la următorul unghi de a privi conștiința: Ea este ceea ce rămâne după ce ego-ul tău a fost ars!

Să mă explic: când ești tânăr, ego-ul îți orbește înțelegerea reală a lumii, dar îți este de folos pentru a te realiza în lumea materială. Ego-ul în partea a doua a vieții va deveni însă năucitor dacă nu l-ai ars din timp, arderea lui începe din tinerețe, chiar de când începi să îl crești.

Când ești tânăr, nu îți poți observa “conștiința”, dar trebuie să începi să o realizezi, pentru că la vârsta senectuții vei avea nevoie de ea la fiecare respirație. De ce? Pentru că fără “conștiință” doar înlesnești circuitul materiei în natură și devii o simplă “formă fără conținut” adaptată la lumea competitivă de astăzi. Nu vei mai fi un model de viață pentru ceilalți, pentru că viața nu mai este de mult în tine.

Despre perseverență – cheia succesului este perseverența pentru că doar ea poate învinge chiar și legile naturii!

Totul pare simplu, dar în fapt este foarte greu, pentru că fără a fi aplicantul zilnic al acestor valori, începi să decazi, în loc să urci pe spirala vieții, în mod ascendent. Până aici nimic nou, însă dacă citiți printre rânduri, veți observa că nu amintesc inteligența, munca sau deținerea de informații vitale. Și vă rog să mai observați că cele două grupe de valori nu se exclud, ci se succed. Ultimele te ajută până la un anumit nivel, dincolo de care nu poți pătrunde fără primele 4 virtuți. Pentru că toate imperiile decad din interior, iar tu trebuie să te dezvolți în interior la fel de susținut, ca în plan mental, adică în cel exterior. Iar trebuie este imperativ.

Ce recomandări puteți face noilor generații de antreprenori?

Este limpede că noua generație de antreprenori va prinde timpuri mai bune decât noi, cei care am pus fundațiile noului capitalism al României.

Este adevărat că în primii ani au fost oportunități mari, date de lipsa de reglementări și a unei competiții reale, dar la fel de adevărat este că acum ei beneficiază de o piață coerentă, transparență, cu ramificații globale, ceea ce este o oportunitate mult mai mare decât cea pe care am prins-o noi, prima generație de antreprenori ai României moderne.

Privind în urmă, România trece acum printr-o perioadă de aur, de vis. Antreprenorii noi vor putea ajunge pe culmi mult mai mari decât toți performerii primului val, la un loc.

În cinstea primilor 30 de ani de performanță, vă fac 30 de recomandări. Oricine le aplică și nu doar le citește va atinge rezultatele de mai sus:

Nu îți risipi timpul în a-ți explica deciziile, fiecare oricum aude doar ceea ce vrea să audă! Apoi fiecare te va înțelege la nivelul la care se înțelege pe sine însuși! O companie ca să crească are nevoie de eroi și lideri integri. La fel cum pâinea are nevoie de o drojdie bună ca să crească. Fii integru și caută doar proiectele remarcabile pentru că mediocritatea nu este o țintă pentru nimeni. Nu fiecare furtună vine să îți distrugă viața, unele vin să îți curețe calea! Întotdeauna există două istorii ale oricărui eveniment: una oficială și falsă și una secretă unde găsim adevăratele cauze. Caută să o înțelegi pe a doua, dacă vrei să iei decizii înțelepte. Deseori oamenii nu vor să știe adevărul ca să nu le fie distruse iluziile. Iar pe oameni, este mult mai ușor să îi înșeli decât să le arăți că au fost înșelați! Așadar nu alege minciunile liniștitoare în locul adevărurilor incomode, așa cum fac 90% dintre oameni! Când accepți tot ce ți se întâmplă, nu ți se întâmplă decât ceea ce accepți! Urmărește viziunea și nu banii. Astfel vei face ca banii să te urmeze! Nu poți avea un viitor frumos gândindu-te urât la el. Nu poți avea succes în timp ce îți alimentezi mintea doar cu gânduri de îndoială, pentru că omul devine ceea ce gândește! Ce simți atragi, iar ceea ce îți imaginezi creezi. Dacă ar ști omul ce putere are gândul, niciodată nu ar mai avea gânduri negative! Noua generație prinde din plin o criză profundă a omului modern, care nu mai știe de unde vine și spre ce merge. Trecem cu toții astăzi prin vremuri spectaculoase, iar fiecare are de ales între a face surf pe crestele valurilor din furtunile actuale sau a dispărea în adâncuri. A treia cale nu există! Hai la surf! „C-o moarte toți suntem datori, dar nu-i totuna leu să mori, ori câine-nlănțuit!” Construiește-ți fiecare parte a companiei încet, picătură cu picătură! Dăruiește-i acestei creații părți din tine bucățică cu bucățică! Trebuie să-ți simți afacerea, să îți treacă întâi prin suflet și apoi abia prin minte. Trebuie! Iar dacă nu simți afacerea pe care o faci, ridică-te și pleacă, locul tău nu este acolo! Lumea nu este a celor care pot, ci a celor care vor cu adevărat. Un război nu se câștigă cu strategii, influențe și bani, ci doar cu oameni hotărâți să învingă! Viziunea fără acțiune este un vis, iar acțiunea fără viziune e un coșmar! A gândi este ușor, a acționa este dificil, iar a-ți transpune gândurile în fapte este cel mai dificil lucru din lume. Alege faptele. Nu mai citi sfaturile celorlalți muritori și treci la construcția templului vieții tale! Dacă nu lupți pentru visele tale, atunci cineva te va angaja să lupți pentru visele lui! Nu îndrăznim nu pentru că lucrurile sunt dificile, lucrurile par dificile pentru că nu îndrăznim! Niciun obstacol nu te va putea opri din drumul tău atât timp cât dorința de a câștiga este mai mare decât frica de a da faliment! Niciodată! Informațiile pot fi manipulate, cunoștințele însă nu! Ce ești acum este rezultatul a ceea ce ai fost. Ce vei fi este rezultatul a ceea ce faci acum! Ca să ai succes nu trebuie să fii neapărat genial, ci doar să acorzi mai mult timp problemei până o rezolvi. Odată ce nu te mai deranjează că faci greșeli pe care să le recunoști și pe care apoi le corectezi, cu greu se va mai întâmpla vreo greșeală! Așa cum mării nu îi pasă dacă nu știi să înoți și te poți îneca, așa nici economiei nu îi pasă dacă nu îi respecți regulile de bază și te trântește înapoi la primul nivel! Nu poți schimba țara sau mediul din jur, dar poți să îți alegi oamenii potriviți pe care să îi ai lângă tine și cu ei vei schimba lumea ta! Fii tu schimbarea pe care o dorești lumii și vei fi fericit! Iar fericirea o realizezi atunci când ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci sunt una și aceeași! Nu angaja alături de tine un om care nu vrea să ajungă nicăieri. Caută oameni care te vor duce la nevoie și în spate fără să se vaite. Pentru că oamenii cu care te înconjori determină cine ești și cine vei fi. Ai grijă de anturajul tău! Într-o lume plină de conformiști, cei ce au curaj și sunt diferiți par străini lumii și chiar antisociali! Continuă să fii diferit pentru că nu oaia neagră este diferită, ci oile albe sunt toate la fel! Fii recunoscător tuturor celor care îți spun că NU se poate, datorită lor vei realiza tot ce ți-ai propus! Când m-am înscris la licitația pentru achiziția activelor Oltchim toți mi-au spus ca este imposibil. Așa cum și astăzi îmi spun că este imposibil să fac o rafinărie albastră, dar știu că o voi face. Se știe: “La început te vor ignora, apoi vor râde de tine, apoi vor lupta împotriva ta și apoi vei câștiga” – Mahatma Gandhi. Lucrurile bune li se întâmplă celor care cred, lucrurile și mai bune celor care sunt răbdători, iar lucrurile extraordinare celor care nu se dau bătuți! Istoria este un perpetuum mobile care se va repeta la nesfârșit și “va fi rău” pentru cei care sunt superficiali și “va fi bine” pentru cei “ce au ochi să vadă” și acționează împotriva curentului din timp. Pe măsura ce începi sa îți urmezi calea și visul, acestea se vor înfăptui pentru că toți se dau la o parte din fața celui care este hotărât și știe unde merge. Nu uita, munca este cea mai bună metodă de a savura viața! Resursele și ideile nu vin către oamenii care stagnează, chiar dacă sunt inteligenți! Resursele vin doar către oamenii care înaintează. Ele sunt atrase de oamenii curajoși și hotărâți, iar prudența excesivă ascunde în fapt nesiguranța! Alege să fii o voce și NU un ecou! Fii o “prezență” și exersează unicul! Sărăcia și insuccesul apar ca urmare a lipsei asumării responsabilității! Nu mai inventa scuze care să justifice lipsa îndeplinirii obiectivelor! Îți asumi totul! Iar cel ce se va poziționa astfel, va intra pe nivelul superior a celui care a creat problema și acolo va găsi soluția, pe care altfel nu o putea vedea! Devii ceea ce gândești!

