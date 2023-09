Ştefan Vuza, cel mai puternic antreprenor din industria românească şi acţionarul majoritar al combinatului chimic Chimcomplex: Acum 25 de ani eram la începutul carierei în industrie şi de la o fabrică preluată am construit cel mai puternic grup industrial românesc cu 27 de fabrici şi combinate şi o valoare de 2,2 miliarde de euro

Ștefan Vuza, Președinte și CEO Chimcomplex S.A. Borzesti la 30 de ani de antreprenoriat “aplicat și trăit apăsat” în România:

"Colegii și partenerii de afaceri, spun că experiență mea este o mare valoare. Este o zestre inegalabilă, acumulată cu multă trudă, cum spunea rectorul Andrei Marga, în mandatul căruia am fost profesor titular de economie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.

Am avut mereu manageri în subordine, azi sunt 127. În ședințele interne, după ce le vorbesc, spun că învață din mesajele mele și îmi recomandă să le fac publice pentru că ar face mult bine tuturor celor care doresc să se implice real în upgrad-ul vieții lor.

Până acum m-am adresat doar “cercului zero”. Aparțin unei zodii cu nativi foarte meticuloși și perfecționișți, așadar nu consideram că știu totul atât de bine, știți voi “când mă compar mă admir, când mă analizez mă detest!”

Totuși în acest septembrie, de ziua mea, fac bilanțul celor 30 de ani de antreprenoriat “plini de viață”. Legând cele două evenimente si dupa ce am citit că o experiență neîmpărtășită este ca un diamant valoros, care este ținut într-un seif și care, devine astfel doar o compoziție de carbon simplă și fără de utilitate, s-a conturat ideea de a face un cadou.

Acesta se adresează celor care au sete de cunoaștere, de a vedea și înțelege și alte modele de viață nerezumandu-se la ale lor, chiar dacă este un model funcțional, din simplu motiv că pot observă că sunt prea îmbibați de el.

În acest context mi-am făcut o analiză să descoper de ce aș avea eu “sfaturi de aur” și alții nu?

Și am găsit acea mică... dar mare diferența! Modul meu de abordare și comunicare este direct, transparent, modern și vizionar, deci oarecum atipic în comparație cu modelele alese de ceilalți președinți de multinaționale, care sunt formați să folosească un “limbaj standardizat”, să ferească compania de critici, interpretări, răstălmăciri.

Îi înțeleg pe acești manageri, remarcabili de altfel, că nu comunică real ceea ce simt și gândesc, pentru că pot fi schimbați dacă supără pe cineva pentru îndrăzneala de a spune adevărul. Ceea ce face diferența dintre mine și ei este că eu NU pot fi schimbat!

Eu sunt “master of my master” (replică din Star Wars) iar cei din această categorie sunt liberi în gândire!

Eu nu am șef către care să dau raportul, sunt liber să mă exprim cum mulți ar face-o, dar au mâinile legate. Și uneori și mințile.

Cadoul meu de ziua mea este format din 5 interviuri. Transmit mesaje ce cuprind valorile vieții mele, din care fiecare să culeagă ceea ce crede că îi va fi de folos! De ce? Pentru că am curaj să o fac, să îmi asum criticele celor ce gândesc diferit și pentru că “ceea ce ai, oricând ți se poate lua, dar ceea ce ai dăruit va rămâne al tău pentru totdeauna!”

Primul interviu a fost publicat și vă invit să îl citiți acum în Ziarul Financiar":

♦ „Mi-am luat rolul de «alchimist» pentru a renaşte industria chimică din România“ ♦ Primul pas în afaceri l-a făcut în comerţ, în 1993 punea bazele companiei Serviciile Comerciale Române (S.C.R), cu sediul la Piatra-Neamţ, alături de alţi patru asociaţi. Firma avea un capital social de 100.000 de lei, iar ca obiect de activitate principal comerţul ♦ De la afacerile cu centre comerciale în mai multe judeţe din ţară în 1999 bifează prima achiziţie în industrie, prin preluarea pachetului majoritar la fabrica Contactoare Buzău (industria electrotehnică) ♦ Urmează noi achiziţii în industrie, preluarea Sinterom Cluj-Napoca (producător de componente pentru industria auto şi electrotehnică) şi apoi a producătorului de utilaje tehnologice Uzuc Ploieşti ♦ În 2003 are loc cea mai mare achiziţie din istoria grupului de până atunci, achiziţia Chimcomplex Borzeşti, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa produselor chimice anorganice ♦ În 2018 grupul a cumpărat prin Chimcomplex cinci pachete de la Oltchim din cele nouă oferite în procesul de licitaţie, pentru 127 mil. euro, fără TVA. Cele două platforme devin nucleul grupului Compania Română de Chimie (C.R.C).

Ştefan Vuza, cel mai puternic antreprenor român din industrie, cel care deţine pachetul majoritar de acţiuni la combinatul chimic Chimcomplex, companie cu o capitalizare de 6,1 mld. lei, a reuşit să dezvolte în 30 de ani un grup industrial cu 27 de fabrici şi combinate, unde lucrează 3.200 de angajaţi. Grupul Serviciile Comerciale Române (S.C.R) din care s-a desprins în 2018 grupul Compania Română de Chimie (C.R.C) sărbătoreşte în acest an 30 de ani. Prin cea mai cunoscută companie din grup, Chimcomplex, numele antreprenorului a devenit sinonim cu industria chimică.

„Grupul S.C.R. din care s-a desprins în 2018 Grupul C.R.C sărbătoreşte în acest an 30 de ani. Vorbim despre un grup industrial ce are în componenţă 27 de fabrici şi combinate. Foarte puţini români ştiu despre dezvoltarea noastră puternică pe orizontală, divizia chimică reprezentată prin Chimcomplex şi Oltchim a fost mult mai prezentă în media. Pe scurt, acum 25 de ani eram la începutul carierei în industrie şi de la o fabrică am construit în 25 de ani cel mai puternic grup industrial românesc cu o valoare de 2,2 miliarde de euro“, spune omul de afaceri Ştefan Vuza, preşedintele grupului Serviciile Comerciale Române (SCR).

Grupul include în prezent mai multe companii, Chimcomplex, INAV din Bucureşti, Uzuc Ploieşti, Contactoare Buzău, Sinterom Cluj- Napoca, Iaşitex, Caromet Caransebeş şi altele.

Născut la Iaşi pe 15 septembrie 1969, omul de afaceri Ştefan Vuza ocupă primul loc în clasamentul celor mai mari 100 de deţinători de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti.

Povestea în afaceri începe în 1993, când Ştefan Vuza punea bazele companiei Serviciile Comerciale Române SRL, cu sediul la Piatra- Neamţ, alături de alţi patru asociaţi, Popa Ioan, cu 25%, Orcheanu Lidia, cu 20%, Vuza Eduard, cu 5% şi Strajeru Constantin, cu 5%. El deţinea 45% din acţiuni, aşa cum arată datele de pe site-ul grupului. Firma avea un capital social de 100.000 de lei la acel moment, iar ca obiect de activitate principal comerţul.

În 1994 compania deschide un magazin de produse alimentare „Non Stop“ în Buhuşi şi tot în acel an înfiinţează Eurohouse Com Srl, care deschide un an mai târziu trei centre la Iaşi, centrul comercial Favorit în cartierul Gării, centrul „Globus“ în cartierul Alexandru cel Bun şi centrul Galata în cartierul cu acelaşi nume. Urmează noi centre la Paşcani şi Roman.

De la afacerile de succes cu centre comerciale în mai multe judeţe din ţară în 1999 grupul S.C.R (care îşi schimbă forma în SA, iar Ştefan Vuza ajunge să deţină 95% în urma majorării de capital social) bifează prima achiziţie în industrie, prin preluarea pachetului majoritar la fabrica Contactoare Buzău din industria electrotehnică.

„Acum 25 de ani deveneam director general la prima dintre fabricile privatizate, la numai 29 de ani. Aveam în subordine pe atunci 3.200 de salariaţi şi moştenisem o situaţie financiară dezastruoasă: peste 2.000 de miliarde (lei vechi) datorii şi piaţă în cădere liberă! Nu numai că am reuşit în doar 12 luni să restructurez complet fabrica, dar am şi făcut performanţă să particip cu ea la următoarea achiziţie având în cont peste 3 milioane de mărci germane. La acea vreme era un cash consistent“. A cumpărat atunci Sinterom Cluj-Napoca, care era o fabrică de două ori mai mare. După restructurare şi plata datoriilor, a achiziţionat în anul următor Uzuc Ploieşti, o uzina de trei ori mai mare decât cea din Cluj, potrivit omului de afaceri.

„Şi aşa a început istoria acestui grup industrial spectaculos. Uitându-mă în urmă, observ că am avut un curaj nebun, iar experienţa aceasta mi-a folosit mai departe în marile provocări ce au urmat. Astăzi avem 3.200 de salariaţi în grup, însă în anul 2008 am manageriat 12.700 de salariaţi, o şcoală cum rar mai prinzi în viaţa economică de zi cu zi“.

Pe 9 iunie 2003 are loc cea mai mare achiziţie din istoria grupului: Chimcomplex Borzeşti a fost privatizat, iar grupul Serviciile Comerciale Române (SCR), condus de Ştefan Vuza, a devenit principalul acţionar. Chimcomplex este principalul producător de substanţe chimice din regiune, o companie strategică pentru economice, înfiinţată în 1954 la Borzeşti, Oneşti. Chimcomplex administrează cel mai mare combinat de produse chimice, cu două platforme industriale la Oneşti şi Râmnicu Vâlcea.

În toamna lui 2017, Chimcomplex era desemnat câştigător pentru preluarea pachetelor de active 1, 2, 3, 4, 5 şi parţial activul cu numărul 7 la Oltchim. În 2018, Chimcomplex Borzeşti şi Oltchim au finalizat tranzacţia prin care combinatul din Borzeşti a cumpărat cinci pachete de la Oltchim din cele nouă oferite în procesul de licitaţie, pentru 127 mil. euro, exclusiv TVA. Finanţarea oferită Chimcomplex Borzeşti a fost asigurată de Credit Suisse şi VTB Europe. Tranzacţia marca finalul unui proces de vânzare foarte lung, deşi mai rămăseseră trei pachete (parţial cel cu numărul 7), potrivit datelor publice.

Activele Oltchim reprezentau terenuri şi clădiri, drepturi de proprietate intelectuală şi alte bunuri mobile, utilaje, echipamente, tehnologii. Oltchim a intrat în procedură de insolvenţă în ianuarie 2013, iar consorţiul format din Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL a fost numit administrator judiciar. În 2016, administratorul a scos Oltchim la vânzare pe bucăţi, prin nouă pachete de active. În 2018, Oltchim era al doilea cel mai mare exportator cu capital privat românesc.

Planul antreprenorului prin preluarea Oltchim era să facă o companie integrată de chimie care să îşi vândă produsele regional, într-un domeniu aflat în creştere.

„În primii 5 ani după ce am încheiat cea mai spectaculoasă tranzacţie financiară a unei companii româneşti obtinând finanţare pe piaţa financiară a Londrei şi achiziţionând Oltchim am devenit cel mai puternic antreprenor român din industrie. Mi-am luat rolul de „alchimist“ pentru a renaşte industria chimică din România şi rămân cel mai integru preşedinte de companie, ceea ce în zilele de astăzi cam deranjează pe mulţi, chiar şi pe unii manageri angajaţi“.

În ianuarie 2022, Chimcomplex s-a transferat de pe AeRo pe segmentul principal. Un pachet de 85% din companie este deţinut de CRC Alchemy Holding, controlat de Ştefan Vuza. Anul trecut, combinatul chimic Chimcomplex şi-a consolidat portofoliul prin achiziţia Sistemplast Râmnicu Vâlcea, o companie localizată pe platforma Oltchim, specializată în furnizarea de soluţii integrate de mecanică, proiectare, construcţie, verfificare şi monitorizare lucrări industriale. În 2021, Chimcomplex a achiziţionat o parte din activele CET Govora în scopul de-a construi o centrală de cogenarare cu o capacitate de 108 MW energie electrică şi 85 MW energie termică, pentru asigurarea necesarului anual de energie termică a oraşului Râmnicu Vâlcea.

Cel mai dificil moment din business versus cel mai bun?

„Cel mai dificil moment a fost atunci când am realizat că nimeni din ţară ta nu te susţine, confirmându-se vechea zicala «niciun profet nu este iubit în ţară lui». Proiectul propus pieţei financiare româneşti era achiziţia Oltchim. Piaţa însă nu era pregătită pentru astfel de fuziuni, pentru că nu avea specialişti şi pentru că se trăia în prejudecăţi seculare (de atunci s-au mai schimbat lucrurile)“.

Pe de altă parte, succesul obţinut pe piaţa financiară a Londrei în 2018 a fost la polul opus, cel mai bun moment, dovedind decidenţilor rigizi din România că economia reală nu se află în minţile lor, afirmă omul de afaceri.

„Mai concret, pe acest proiect, datorită liderului, apoi a prezentării profesioniste şi a muncii intense contra cronometru, au subscris 44 de fonduri de investiţii internaţionale. 14 au vizitat combinatele, iar 7 au depus oferte financiare, din care am selectat un consorţiu câştigător (care a fost «foarte câştigător» pentru ei, speculând lipsa de implicare a pieţei financiare locale). Ca victoria să fie încununată şi de lauri, am reuşit în mai puţin de 2,5 ani să achităm integral creditul care era programat pentru 5 ani, datorită muncii intense şi sinergiilor celor două combinate“.

Cum descrie antreprenorul ultimii 25 de ani pentru mediul de business şi care au fost evenimentele marcante?

Ştefan Vuza spune că ar descrie mediul de afaceri din ultimii 25 de ani ca pe un „curcubeu“ pentru că a avut toate culorile. „La început a fost efervescent, apoi ca un roller coster ce ne-a trântit până la pământ şi când a urcat a redevenit energic. Au fost ani fascinanti, o şcoală irepetabilă“. Afacerile au crescut la companiile din grupul antreprenorului. Doar cifra de afaceri a Chimcomplex a ajuns anul trecut la 2,26 miliarde de lei anul trecut şi 1.688 de angajaţi, faţă de 242 mil. lei în 2017, potrivit mfinante.ro.

Cum vede evoluţia businessului în acest an? Ia în calcul investiţii în alte ţări, două fabrici în UE

Pentru toată industria chimică europeană 2023 va fi un an de scădere, spre deosebire de ultimii doi ani, iar motivele sunt multiple şi argumentate, susţine antreprenorul. Investiile urmează liniile strategice „recomandate“ de lumea financiară internaţională, unde trebuie să gestioneze cele 27 de riscuri ale industriei, potrivit lui.

„De aceea la nivelul grupului lucrăm la diminuarea riscului de ciclicitate, specific industriei chimice, prin investiţii în alte două divizii anticiclice.“

„Vorbesc despre Divizia Energetică care este deja în al 4-lea an de investiţii şi unde planificăm să devenim unul dintre primii 5 jucători din economie. Ne concentrăm pe diminuarea riscului de regiune, gândind investiţii în alte ţări. Avem proiecte în derulare pe două continente, dar şi alte două fabrici în Uniunea Europeană. Însă suntem o companie listată la Bursă şi că să respectăm reglementările vom comunica aceste planuri la momentul oportun“.

Care sunt principalele provocări faţă de momentul în care a intrat în acest business?

Omul de afaceri subliniază că s-a schimbat tot, acum trăim o nouă ordine economică numită „dezordinea economică“ care aduce provocări pe toate fronturile. „Acum 25 de ani făceam „rafting“ şi era periculos, dar cu toţii eram voioşi şi prezenţi. Acum suntem pe un mare vas de croazieră cu pupitre plictisitoare, dar necesare oarecum, până le schimb eu“.

Antreprenorul spune că în următorii ani Compania Română de Chimie (C.R.C.) îşi va finaliza proiectul de a deveni o companie integrată şi va investi în chimie mai mult decât generaţia de aur a părinţilor lui, care tot chimişti au fost.

„Şi aici mă refer la investiile masivele în chimie realizate în comunism, pe care am curajul să le egalez şi apoi chiar să le depăşesc în 10 ani. Spre exemplu lucrăm acum la un combinat de îngrăşăminte fosfatice cu două platforme, una în afară ţării şi una în România ce va produce 2 milioane de tone de îngrăşăminte, adică cu de 4 ori mai mare decât ce a existat în 1989 în ţară! Se observă că nu am spus ce îmi doresc, ci ceea ce se va întâmplă şi cred că această este atitudinea corectă. Sfat pentru tinerii antreprenori!“

În plan personal, dar legat tot de muncă, antreprenorul susţine că îşi doreşte să intuiască drumul corect pentru fiecare dintre cei 7 copii, pentru că ei să continue acest proiect remarcabil: Compania Română de Chimie. „Compania va trece la ei în momentul în care aceştia vor şti să se desprindă de teluric. O repartiţie mai devreme îi va distruge pe cei nepregătiţi. Cam în 15 ani primul dintre ei va ajunge la acest nivel de înţelegere, iar până atunci am de lucru“.

Cum l-aţi descrie pe Ştefan Vuza antreprenorul?

► „Îndrăznesc un răspuns care va deranja minţile mediocre şi încep prin a aminti că Napoleon spunea că „modeşti sunt numai proştii“. Tind să cred că avea dreptate, aşadar dacă trebuie să mă descriu personal, atunci antreprenorul Ştefan Vuza este un industriaş complex şi pentru că excelează în chimie este Chimcomplex! Uneori greu de înţeles de cei care nu au aceeaşi „viteză a luminii“ cu care călătoreşte el. Integru, genial, profesor, uman! Iar calităţile care „intră în reacţie“ şi formează un astfel de înalt-aliaj de „pământuri rare“ sunt perseverenţa, conştiinţa şi claritatea în gândire! Pentru cei care cred că Napoleon nu a avut dreptate, atunci retrag toate aceste „aroganţe“ şi închei prin a spune că sunt un român! Iar ca să fii român trebuie să poţi!“

► Ştefan Vuza este absolvent al Facultăţii de relaţii economice internaţionale din Bucureşti (1994) şi al Facultăţii de drept (2000) şi are un doctorat în Relaţii Economice Internaţionale.

Momente cheie în istoria grupului Serviciile Comerciale Române

► În 1993 punea bazele companiei Serviciile Comerciale Române, cu sediul la Piatra-Neamţ, alături de alţi patru asociaţi. Firma avea un capital social de 100.000 de lei, iar ca obiect de activitate principal comerţul.

► În 1994 deschide un magazin de produse alimentare „Non Stop“ în Buhuşi şi tot în acel an înfiinţează Eurohouse Com Srl, care deschide un an mai târziu trei centre la Iaşi, centrul comercial Favorit în cartierul Gării, centrul „Globus“ în cartierul Alexandru cel Bun şi centrul Galata în cartierul cu acelaşi nume. Urmează noi centre la Paşcani şi Roman.

► În august 1995 SCR SA a semnat „două dintre cele mai importante contracte de închiriere pentru viitorul firmei“ - centrul comercial Păltiniş, un spaţiu de 1.700 mp din Târgiu-Jiu şi centrul comercial Zimbrul din Suceava, 2.800 mp (care adăpostea pe vremuri secţia de ţesături).

► În 1998, grupul atinge apogeul privind administrarea de centre comerciale, ajunge să aibă relaţii de parteneriat cu peste 1.500 de firme în 12 centre comerciale din şase judeţe (trei în Moldova, două în Ardeal şi unu în Oltenia).

► Pe 16 aprilie 1999 are loc achiziţia pachetului majoritar de acţiuni la Contactoare Buzău

► În decembrie 1999, grupul SCR cumpără pachetul majoritar de acţiuni la Sinterom Cluj-Napoca, iar în 2000 este înfiinţată firma A1 Impex Cluj-Napoca ce are ca obiect de activitate comerţul cu piese şi accesorii auto

► Pe 11 februarie 2002 grupul S.C.R prin firma A1 Impex cumpără 73,4% din pachetul de acţiuni de la Uzuc Ploieşti

► În 9 mai 2003 achiziţionează pachetul majoritar de acţiuni la Ia sitex Iaşi, top cinci jucători de pe piaţă şi cel mai mare producător de textile pentru Ikea

► Pe 9 iunie 2003 are loc cea mai mare achiziţie din istoria grupului, achiziţia a 94,85% din Chimcomplex Borzeşti, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa produselor chimice anorganice

► Pe 30 iunie 2004 cumpără pachetul majoritar de acţiuni la Caromet SA Caransebeş, producător de construcţii metalice şi boghiuri pentru locomotive

► Iulie 2004 cumpără activele Novatex Piteşti şi se înfiinţează o firmă nouă Nova Textile Bumbac, obiect de activitate producerea de ţesături din bumbac

► Iulie 2004 are loc achiziţionarea pachetului majoritar de acţiuni la Someş SA Dej, producător de celuloză şi hârtie

► În 2009 grupul cumpără INAV Bucureşti, institut de cercetare-dezvoltare în domeniul aerospaţial

► În 2012 participă cu grupul prin două societăţi - Chimcomplex şi Aisa Invest - la privatizarea Oltchim, proces care a fost anulat

► În 2018 Chimcomplex Borzeşti şi Oltchim au finalizat tranzacţia prin care combinatul din Borzeşti a cumpărat cinci pachete de la Oltchim din cele nouă oferite în procesul de licitaţie, pentru 127 mil. euro, exclusiv TVA.

Surse: zf.ro, date de pe site-ul companiei SCRgrup.ro