Sotia valceanului Cornel Turcesu, noul director general APIA, cercetata de DNA! Aparare cu avocati de top, platiti de... APIA: peste 100.000 lei!

sâmbătă, 16 septembrie 2023

Sotia noului director general APIA (valceanul Cornel Turcescu), Mariana Turcescu, fosta Pana este inculpata pentru luare de mita și fraudarea unui concurs. Dosarul se afla in etapa de apel pe camera preliminara, nr. dosar 6621/109/2022 la Tribunalul Arges. Aceata este acuzata ca in anul 2021 a trucat un examen și a dat subiectele candidatei Alina Dumitrache, in schimb ar fi primit, potrivit procurorilor, o reparație gratuită la masina Audi Q5, reparație de peste 2000 euro, făcută de soțul candidatei, Petre Dumitrache.

In primăvara anului 2022 Cornel Turcescu ( proaspăt divorțat) a cerut-o in căsătorie pe doamna Pana…unde altfel sa expui romantismul decât in Dubai, mai precis la Burj al Arab….un hotel extrem de scump mai ales pentru doi funcționari publici. Apoi in vara anului 2022 a urmat petrecerea de cununie, petrecere făcută in zona Mamaia Nord, existând suspiciuni și indicii clare ca multe din produsele consumate la aceasta petrecere ( special vinul) au fost aduse de către directorul APIA Constanța, subaltern al domnului Cornel Turcescu.

Avocatul doamnei Mariana Turcescu este nimeni altul decât avocatul Elenei UDREA, fostul procuror DNA Alexandru Chiciu și acum vine bomba, avocatul este plătit de către APIA, pana acum sub semnătura lui Puntea Adrian acest avocat a primit de la APIA aproximativ 100.000 lei pentru apărarea doamnei Turcescu Mariana. Din bani publici! Se folosesc de un articol din Codul Administrativ….” Dreptul la apărare al funcționarului public”. Deci ne aflam in situația in care o instituție a statului, DNA, acuza un funcționar de luare de mita și alta instituție, APIA, din bani publici, asigura finanțarea unor avocați de top. De noaptea minții, nu?!

Va urma!