Dumitru Buzatu, unul dintre cei mai vechi lideri PSD și șeful Consiliului Județean Vaslui, a fost prins în flagrant de DNA Iași pe când primea mită 1,25 milioane de lei.

Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui Foto: Agerpres

Potrivit unor surse citate de ziarul Vremea Nouă ar fi vorba de o mită dată pentru continuarea drumului strategic Bârlad – Laza – Codăești, un drum a cărui valoare totală de execuție depășește 222.000.000 lei - anunta hotnews.ro

În acest moment au loc percheziții la una din proprietățile lui Dumitru Buzatu din Zapodeni. După încheierea perchezițiilor, acesta va fi dus la sediul DNA Iași pentru audieri.

Ciolacu anunță că va propune excluderea lui Buzatu din PSD

Marcel Ciolacu, liderul PSD și premier, a reacționat imediat pe pagina sa de Facebook susținând că îl va exclude din partid.

„Voi convoca mâine de urgență Biroul Politic Național în format online și voi propune colegilor excluderea domnului Dumitru Buzatu din partid. Am spus întotdeauna că în mandatul meu toleranța pentru faptele de corupție este ZERO! Iar cei care nu înțeleg acest lucru nu au ce căuta în PSD!”, a scris Ciolacu.

Și purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a confirmat informația și convocarea Biroului Politic Național pentru a se propune excluderea lui Dumitru Buzatu.

„Nu va face bine partidului acest fapt, dar e importantă atitudinea noastră față de corupție, care este cea corectă. Marcel Ciolacu a spus mereu că nu va tolera acte de corupție”, a spus Romașcanu.

„Să nu avem niciun fel de jenă pentru că nu am făcut niciun lucru rău”

Dumitru Buzatu este la al treilea mandat în fruntea Consiliului Județean Vaslui, având o avere care a ridicat numeroase semne de întrebare privind legalitatea.

Președintele Consiliului Județean Vaslui, reales în ianuarie ca lider al filialei județene a PSD, susținea atunci că social-democrații nu aveau cum să „sărăcească” Vasluiul, pentru că „vasluienii au fost dintotdeauna săraci”: „Când au fost vasluienii bogați, de i-am sărăcit noi?... Să nu avem niciun fel de jenă pentru că nu am făcut niciun lucru rău”.

Averea uriașă a lui Buzatu

Averea baronului PSD Dumitru Buzatu, care în ultimele trei decenii a lucrat doar la stat, a crescut constant, an de an, astfel că ultima declarație de avere, depusă în 2023, în calitate de președinte rerereales al Consiliului Județean Vaslui, este un „pomelnic” interminabil de posesiuni.

Dumitru Buzatu deține sau este coprieprietar pe 10 terenuri, agricole, forestiere sau intravilane și 5 imobile, toate construite de el.

„Aparent rivale și cu crezuri politice diferite, familiile Buzatu și Bichineț dețin împreună cel puțin două terenuri uriașe la Șaru Dornei, județul Suceava. O pășune de peste două hectare (21373 mp) și o pădure de aproape trei ha (28500 mp), ambele cumpărate în perioada boomului imobiliar de la sfârșitul anilor 2000 când prețurile terenurilor, peste tot în România, explodaseră efectiv”, scria Podul.ro.

Pensie specială

De asemenea Dumitru Buzatu are o pensie pentru limită de vârstă de 95.820 lei, dar și o pensie specială de la Parlamentul României de 73.372 de lei

Despre DNA, în 2018

Intrebat în 2018 de RFI daca DNA-ul ar trebui transformat, Dumitru Buzatu a raspuns:

„Nu cred ca trebuie transformat in ceva, ci dimpotriva, cred ca trebuie stimulat sa-si exercite cu adevarat functia respectiva de combatere a fenomenului de coruptie. Sa nu exageram, sunt fenomene sociale de asemenea foarte grave si exista o gama de infractiuni care aduc atingere, printre care si acelea care afecteaza drepturile si libertatea cetatenilor, care sunt cele mai importante, ca nu sunt cetatenii creati pentru DNA, ci DNA-ul este creat pentru aceia dintre cetateni care savarsesc infractiuni care se incadreaza in raza sa de actiune. Cu aceste lucruri trebuie sa fie constientizata populatia Romaniei si in acest sens trebuie luate masurile, in acelasi timp exprimand sustinerea pentru combaterea acestui fenomen”.

Liderul PSD Vaslui dupa ce fiul sau a fost numit secretar de stat: Il recomanda pregatirea, activitatea in partid, implicarea, cunoasterea limbilor straine

În 2018, Premierul de atunci Viorica Dancila i-a numit in functii de secretari de stat pe fiul lui Dumitru Buzatu (seful PSD Vaslui) si pe fiul lui Ioan Munteanu (unul dintre liderii PSD Neamt), potrivit unor decizii publicate pe 7 martie in Monitorul Oficial.

Întrebat la acel moment ce îl recomandă pe fiul său pentru o astfel de poziție, Buzatu a răspuns:

„Am sa raspund o singura data, adica acum, la acest lucru si pot sa va precizez ca a primit recomandarea organizatiei de tineret pe care o conduce si a organizatiei de la Vaslui a Partidului Social Democrat si, din punctul acesta de vedere, fiind un post politic, nu cred ca este vreo problema. Il recomanda ceea ce au considerat cei care i-au dat aceasta sustinere. Il recomanda pregatirea, activitatea in partid, implicarea, cunoasterea limbilor straine”.

Comparație cu Brătienii

Mai mult, Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru Buzatu și al senatoarei PSD Gabriela Crețu, s-a comparat cu Brătienii pentru a explica ascensiunea sa în politică, după numirea ca secretar de stat.

„Am pus umărul, mi-am dedicat timpul, resursele financiare și cam toată viața acestei organizații. Sunt copilul părinților mei și eu sunt foarte mândru de acest lucru. Am văzut că toată lumea elogiază familia Brătianu, nu că ne-am compara, dar eu în mediul politic am crescut. Am auzit, respirat și mâncat politică. M-am educat pentru asta. Nu m-au luat de undeva și m-au pus într-o funcție, m-au luat dintr-o organizație unde sunt hiperactiv. Dar, da, părinții mei sunt Dumitru Buzatu și Gabriela Crețu (n.r. – senatoare PSD)”, este poziția proaspătului secretar de stat. Tudor Buzatu consideră că nu mai poate fi catalogat drept un tânăr în politică pentru că se apropie de 40 de ani și adaugă ironic, subliniind că este o glumă: „din păcate, nu îmi pot ucide părinții”.