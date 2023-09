Romprest Energy își modernizează constant parcul auto din Râmnicu Vâlcea

joi, 28 septembrie 2023

Romprest Energy, compania care asigură colectarea si transportul deseurilor municipale generate de populatia, institutiile, intrepriderile, societatile cu activitati comerciale din Ramnicu Valcea, in vederea tratarii acestora, continua modernizarea parcului de utilaje specializate in colectarea si transportul deseurilor si care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului.

Astfel, in anul 2021 au fost introduse in circulatie 4 utilaje compactoare noi marca Ford, din gama de capacitate medie de pana la 15 mc, echipate cu motoare care indeplinesc normele de poluare Euro 6. Noutatea este ca 2 dintre aceste compactoare (gunoiere) sunt echipate si cu instalatii de spalare a containerelor de 1 mc si/sau a pubelelor de 120 si 240 de litri. Astfel, se asigura o spalare, igienizare periodica a recipientelor care asigura stocarea temporara a deseurilor, actiune benefica atat din punct de vedere sanitar cat si menita eliminarii mirosurilor neplacute.

Anul acesta, in luna curenta septembrie, au intrat in dotare alte 5 utilaje specializate:

- 3 utilaje compactoare (gunoiere) cu capacitati de colectare si transport a deseurilor de 8 si 15 mc;

- 1 utilaj tip skiploader destinat transportului deseurilor in containere cu capacitati de 4 la 9 mc;

- 1 utilaj tip hooklift destinat transportului de deseuri de la marii generatori de deseuri municipale, precum si a deseurilor reziduale rezultate in urma sortarii/tratarii mecanice de la statia de tratare New Recycling care au ca destinatie eliminarea acestora la depozitul Feteni, in containere mari, de capacitati intre 20 si 30 mc.

Noutatea este ca 2 dintre cele 3 compactoare, nou achizitionate in aceasta luna, sunt marca Isuzu, au capacitate de colectare si transport de 8 mc, sunt masini cu dimensiuni mai mici, care permit accesul acestora in zonele cu strazi inguste, in zonele aglomerate, in piete sau in parcarile din spatele blocurilor construite in sistem cvartal.

Cele 2 utilaje destinate colectarii si transportului deseurilor pe distante mari in containere de capacitati de 4 - 9 mc sau 20 – 30 mc, de tip skiploader si hooklift, sunt marca Renault si Ford.

Toate aceste utilaje care au intrat in compunerea flotei Romprest Energy in acesta luna indeplinesc normele de poluare Euro 6, inlocuiesc utilaje cu norme de poluare inferioare, sunt mai prietenoase cu mediul, au sisteme de siguranta suplimentara menite prevenirii poluarilor accidentale.

Romprest Energy S.R.L. isi desfasoara activitatea in Municipiul Ramnicu Valcea in urma castigarii licitatiei organizate de Primaria Rm. Valcea in anul 2015. Prin activitatea desfasurata, urmarind respectarea criterilor de calitate a serviciilor impuse de legislatia care vizeaza protectia mediului dar si a cerintele autoritatii contractante, Romprest Energy si-a adus cu prisosinta contributia la clasificarea orasului Ramnicu Valcea in topul celor mai curate localitati din Romania.

Numai in utilaje, Romprest Energy in perioada 2021 – 2023 a investit la Ramnicu Valcea aproape 1 milion de Euro si isi propune sa ramana un etalon in topul firmelor din Romania care activeaza in domeniul colectarii, transportului si tratarii deseurilor municipale.