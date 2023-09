PRIMARUL MIRCIA GUTĂU: VĂ DORESC SUCCES ÎN TOATE EXAMENELE VIITOARE, FIE ALE ȘCOLII, FIE ALE VIEȚII!

luni, 11 septembrie 2023

Dragi elevi,

Stimați profesori,

Dragi părinți,

Anul școlar 2023 – 2024 începe sub auspicii dintre cele mai bune în Râmnicu Vâlcea. În urma unor eforturi deosebite, am reușit să accesăm finanțări externe pentru proiecte de mare anvergură de care beneficiază toate școlile, liceele și grădinițele din oraș. Este vorba de achiziția în valoare de 2 milioane de euro de materiale și echipamente pentru asigurarea curățeniei și igienizării celor 45 de instituții de învățământ public (un proiect finanțat din fonduri europene), de dotarea a 27 de unități școlare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale totalizând aproape 9 milioane de euro (un proiect finanțat prin PNRR), la care se adaugă eficientizarea energetică a 10 imobile școlare prin PNRR sau demararea construirii a două creșe cu fonduri tot prin PNRR. Am continuat finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de reabilitare acolo unde a fost nevoie și tot cu eforturi locale am finalizat noua sală de sport de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” sau moderna sală de festivități de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”.

Au fost eforturi deosebite din partea Municipalității, dar consider că acestea au fost răsplătite prin rezultatele foarte bune, de top național, obținute de elevii din oraș la marile examene ale anului: Evaluare Națională și Bacalaureat. Am fost mândru să-i premiez, în această vară, pe numeroșii absolvenți care au obținut media maximă și care ne-au făcut mândri că suntem râmniceni!

Primăria Municipiului va continua, în același ritm susținut, să facă toate demersurile pentru asigurarea celor mai bune condiții de studiu în toate unitățile de învățământ preuniversitar din oraș. Este un angajament de la care nu m-am abătut niciodată de când sunt primar și pe care îl consider cea mai bună investiție în viitorul comunității. Am considerat permanent că Primăria Râmnicului, alături de cadrele didactice și în parteneriat cu părinții, are obligația de a oferi copilului, de la vârsta cea mai fragedă, de creșă, și până în pragul maturității, la absolvirea liceului, tot ce are nevoie pentru a deveni un cetățean responsabil și un om de toată isprava, care să sfințească orice loc prin care trece!

Dragi elevi, vouă nu vă rămâne decât să învățați și să obțineți cele mai bune rezultate. Nu pentru noi, nu pentru școală, ci pentru voi și pentru viitorul vostru. Aveți tot sprijinul pentru a deveni cea mai bună versiune a voastră!

Eu vă doresc succes în toate examenele viitoare – fie ale școlii, fie ale vieții - și să auzim din partea voastră numai de bine!

Primar,

Mircia GUTĂU