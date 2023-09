”Prea sfânta și curata” directoare Doina Stroe de la CRFPA Vâlcea manevrează fonduri europene de milioane de euro printr-o asociație a familiei: Asociatia Socio Profesională TSPR

joi, 28 septembrie 2023

”Prea sfanta si curata” directoare a Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Valcea, Doina Stroe, manevreaza fonduri europene de milioane de euro prin intermediul unei asociatii detinuta de familia acesteia: Asociatia Socio Profesionala TSPR. Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate trebuie sa cerceteze URGENT increngaturile dubioase si, poate, NELEGALE dintre directoarea Stroe si Asociatia TSPR, care a incasat si incaseaza in continuare MILIOANE DE LEI NOI din proiecte cu finantare UE care vizeaza chiar domeniul de activitate pe care-l coordoneaza la stat! Banii au fost directionati in conturile asociatiei personale a familiei Stroe, dar si in buzunarele multor persoane cu functii de raspundere in judet de la toate partidele importante!

Doina Stroe a stiut sa unga rotitele sistemului si a beneficiat de generozitatea UE in domeniul capitalului uman, educatiei, oportunitatilor de formare profesionala (fix cu ce se ocupa institutia publica CRFPA, condusa chiar de... Stroe!). Evlavioasa doamna nu si-a ascuns apartenenta la Asociatia Socio Profesionala TSPR, figurand in declaratia de avere din ultimii ani cu anumite sume incasate de aici (in jur de 50.000 RON anual) - un mizilic fata de incasarile reale din proiectele cu finantare externa.

Stroe nu a actionat singura si a cooptat-o in schema atragerii de fonduri si pe directoarea Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala Valcea, Cristina Pirvu, precum si membri ai familiei acesteia si alti functionari publici cu functii de raspundere, care figureaza pe statele de plata ale Asociatiei TSPR.

In aceasta afacere cu fonduri europene apare si firma SC Roxi Com SRL, care-i apartine lui Stefan Constantin, varul presedintelui PNL Valcea, deputatul Cristian Buican (demn de mentionat este faptul ca Buican a locuit ani de zile in apartamentul varului milostiv!).

Cu siguranta autoritatile competente vor face lumina in acest caz! Asteptam concluziile acestor verificari!