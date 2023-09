Mașini de lux, achiziționate dubios de tandemul Turcescu-Pintea de la conducerea APIA! Una pentru nevastă, Mariana Turcescu, una pentru plodul, Rareș Pintea

luni, 18 septembrie 2023

Sotia noului Director General APIA - Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (valceanul Cornel Turcescu) iubeste masinile de lux! Mariana Turcescu, fosta Pana, este inculpata pentru luare de mita și fraudarea unui concurs, dosarul avându-se in etapa de apel pe camera preliminara, nr. dosar 6621/109/2022. Aceasta este acuzata ca in anul 2021 a trucat un examen și a dat subiectele candidatei Alina Dumitrache.

Imediat după ce a fost cerută in căsătorie de Cornel in Dubai, Mariana Turcescu si-a achizitionat, in mod dubios, o masina de lux. Masina este cumparata inainte ca ea sa devină oficial doamna Turcescu tocmai pentru ca se încearcă mascarea acestei achiziții, care este de fapt altceva... Masina este luată din Timișoara de la Auto Schunn și valorează peste 50.000 euro. Același tip de masina a fost cumparat la sfarsitul anului 2021 și de Adrian Pintea(fost director general la APIA, actual secretar de stat la Ministerul Agriculturii!) pe numele băiatului, Rareș Pintea! Și tot de la aceasta firma din Timișoara. Gauss SRL știe de ce! Este dosar deschis la DNA pentru aceste mașini! Sa aiba legatura dosarul cu semnarea contractelor de catre APIA cu Gauss SRL din Timișoara?!

Observați ca numărul mașinii doamnei Turcescu indica MarianaPanaTurcescu ( MPT)

Deci ne aflam in situația in care in anul 2022 doamna Turcescu își ia masina de 50-60.000 euro ( Mercedes GLC, 4 Matic, Hybrid, fabricație 2020) iar APIA din bani publici plătește pentru inculpata Mariana Turcescu suma de 100.000 lei pentru serviciile unui avocat, apărare in cazul de luare de mita unde este acuzata și trimisa in judecată!

Mariana Turcescu a încercat sa justifice achiziția acestei mașini prin contractarea unui credit de nevoi personale de 100.000 lei, numai ca nu poți justifica o achiziție de 250-300.000 lei cu 100.000 lei…da cu virgula rău!

Va urma!