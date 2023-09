Familia Turcescu de la Vâlcea imparte sutele de milioane de euro de la APIA! Cornel - Juniorul, mare boss la București, Costică - Senior, barosan la Vâlcea!

miercuri, 13 septembrie 2023

În loc să organizeze concursuri pentru a numi o conducere legitimă, pe o agenție construită din bani europeni și care funcționează după regulamente europene, sefii APIA preferă să-și aducă oamenii din sat, cum se spune, numindu-i sau schimbându-i la conducerea agenției după bunul plac.

Recent directorul general al APIA, valceanul Adrian Pintea ex-PNL, actual PSD (oportunist, traseist, fripturist sadea!), a fost numit secretar de stat si i-a predat stafeta dir. gen. adj. APIA, în persoana unui tânăr, tot valcean si el, pe nume Cornel Constantin Turcescu. Tânărul provine de la APIA Vâlcea, unde, tatăl său, Constantin Gheorghe Turcescu, a fost dir. exec. adj pana in 2020.

Băiatul s-a trezit consilier asistent la APIA Vâlcea. Asta până în anul 2013 când cu ajutorul tatălui și a duhului sfânt a ajuns consilier asistent apoi consilier principal în APIA Central, cu casă și nevastă în București - potrivit servuspress.ro

Discret, băiatul și soția acestuia nu au cont pe Facebook, nu care cumva necuratu’ să facă vreo legătură între el și prietenii lui tac’su de pe rețeaua de socializare, Grădinaru, Daminescu, Kerekes,etc., de la APIA Central sau cu Irimescu, de loc din Vaideeni, localitate în care Turceştii au și niscaiva terenuri agricole moştenite - scrie servuspress.ro

Despre băiatul cu ‘pile’ toată lumea vorbește la superlativ, lucru de care nu ne îndoim. Cu o singură excepție: să-și declare PFA-ul agricol în declarația de avere şi interese, lucru pe care nu l-a făcut niciodată din 2012 de când are firma înființată, nici la primarie, nici la APIA. În declaraţia de interese pe 2014, apare la pct 5.1 ca o scăpare, cum că ar fi accesat Măsura 141 pe PFA-Cornel Constantin Turcescu în valoare de 7.500 euro pentru perioada 2012-2017.

Imediat dupa înscăunarea în poziţia de director general adjunct al APIA, Cornel Constantin Turcescu a fost introdus în groapa cu lei, fiind inclus în comisia de achiziţii publice, aprobând pe data de 1.11.2016 un caiet de sarcini pentru achiziţionarea de servicii de realizare a documentaţiei unui acord cadru de dezvoltare şi întreţinere a sistemului informatic APIA.

Licitaţia nu putea fi câştigată decât de către SIVECO, proprietară a softurilor APIA şi despre care ştim cum a întretinut sistemul informatic în Campania 2015.

Amintim faptul că doi foşti membri ai comisiei de achiziţii au fost săltaţi de DNA în 2014 si 2015, Benu Gheorghe, fost dir. gen. APIA şi Kerekes Melinda, fostă dir. gen. adj. APIA.

Turcescu junior a terminat IT și a reușit să stea 5 luni ca tester (cea mai de jos poziție în general pentru un IT-ist) la o firmă serioasă și apoi încă 7 luni la altă firmă de IT. Trece din IT la agricultură și este angajat la APIA Vâlcea, unde lucra și seniorul. În 2008, domnul Turcescu a câștigat din IT suma de 5.000 de lei. În 2010, familia lui cu un copil au trăit din 17.609 lei. În 2011, face doar 11.142 de lei. În 2014 este trimis consilier la București. Conform declarațiilor de avere, în 2014 și 2015 face 27.650 de lei.

Imediat ce șeful tatălui său de la Vâlcea ajunge pe poziția de director general la APIA, Cornel Turcescu devine director general adjunct, iar salariul se dublează: 56.262 de lei în 2016. În 2017 crește iar: 91.264 de lei net. Între 2013 și 2018 familia Turcescu reușește să își ia două apartamente în București (127 mp și 49 mp) și un Mercedes Benz clasa C cu un împrumut total de la bănci sub 87.000 de euro. Cum a reușit? ANI nu a fost curios să afle, că așa am fi aflat și noi. Există un PFA pe numele domnului Turcescu, dar în declarațiile de avere nu menționează niciun venit pe persoană fizică. În 2020 domnul Turcescu a primit de la stat 243.432 de lei, adică peste 4.000 de euro pe lună...