Geanina Popa, sotia consilierul local PSD de la Primaria Ramnicu Valcea, Valentin Popa, politruc promovat la rang de director tehnic la Serviciul Judetean de Ambulanta Valcea, implicata intr-o manevra economica foarte dubioasa, ca sa nu spunem cu iz penal!

In anul 2018, cunoscuta firma de transport SC Luxorcomp SRL din Daesti - Valcea si-a declarat insolventa, datorand creditorilor 9 milioane RON. In acelasi an apare din spumele marii, tot la Daesti, sat Sanbotin, firma Lux Consulting SRL, cu acelasi obiect de activitate. Noua firma a crescut intr-un an cat altele in 10, cu peste trei milioane de euro cifra de afaceri, profit pe masura si 42 de angajati. Numai ca in locul actionarului si administratorului Gheorghe Popa a aparut Geanina Popa (sotia consilierului PSD), cu suta la suta actiuni la profitabila Lux Consulting SRL si dividende incasate in 2023 de peste 500.000 RON. De mentionat este faptul ca Geanina Popa a lucrat si la Luxorcomp, pe functia de director de dezvoltare. Schema a fost simpla: Luxorcomp SRL a fost pusa pe butuci, din motive pe care le vor deslusi cu siguranta autoritatile competente, si aproape toata infrastructura si personalul au fost preluate de nou-infiintata firma din portofoliul familiei Popa - Lux Consulting SRL! Ce parere au creditorii Luxorcomp SRL de smecheria economica pusa in scena de Gheorghe si Geanina Popa?!

LUXORCOMP: Insolvenţă cu datorii de 9 milioane lei

Societatea LUXORCOMP SRL (CUI/CIF: 5189769) a fost înmatriculată în ianuarie 1994, are sediul social în satul Sânbotin, comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea, oferă servicii de transport rutier atât în România, cât şi în Europa (cu preponderenţă în Italia, Germania, Olanda, Franţa şi Spania), după cum susţine pe site-ul propriu, iar Gheorghe Florinel POPA este unic asociat şi administrator.

Pentru anul 2017, compania vâlceană a raportat 87 de angajaţi, un profit net de 37.661 lei, o cifră de afaceri de 22,85 milioane lei şi datorii de 14.082.314 lei… acoperite în proporţie de 59% de activele circulante - noteaza supervizor.ro

Deşi datoriile au scăzut semnificativ (aşa susţine firma), LUXORCOMP SRL a decis să solicite protecţia Legii 85/2014, iar cererea de insolvenţă depusă pe 19 februarie 2019 a fost admisă de judecătorul sindic Andra MARINA de la Tribunalul Vâlcea pe data de 1 martie 2019 – Dosarul nr.491/90/2019.

În cererea introductivă, debitoarea a precizat că „datorează creditorilor suma de 8.980.701 lei, din care creditorului Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea suma de 767.711 lei„.

În cadrul procedurii generale de insolvenţă, atribuţiile de administrator judiciar provizoriu vor fi îndeplinite de SOS INSOLV SPRL Bucureşti (Marius-Ionuţ DRĂGULIN), pentru un onorariu iniţial de 400 lei/lună

SC Luxorcomp SRL a fost o companie de transport rutier de marfă intern și internațional, având un capital social 100% românesc. Înființată în anul 1994, compania Luxorcomp a fost o întreprindere de tip mijlociu, pe care o recomandau atât experiența de 23 de ani în domeniu, cât și profesionalismul și eficiența ce îi caracterizează modul de lucru.

Societatea Luxorcomp a activat în domeniul transporturilor de mărfuri generale încă din 1997. Pentru multă vreme principala rută a fost Italia – România, dar, odată cu achiziția noilor modele de camioane, rutele Luxorcomp s-au diversificat. În prezent aceastea sunt operate de Lux Consulting SRL se extind către Franța, Belgia, Germania, Olanda și Spania.

