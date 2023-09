De ce am inceput sa-l apreciem pe Virgil Pirvulescu si de ce este dictator Cristian Buican?!

vineri, 8 septembrie 2023

Sincer, am cam inceput sa-l apreciem pe musiu V.I.P. Da, despre Virgil Pirvulescu este vorba! Omul are o gramada de defecte, dar are si o mare calitate: nu e pupincurist si nu-i culege scamele de pe sacou lui Cristian Buican, seful PNL Valcea (asa cum am vazut ca face un grangur politic cu alt baron local!). Pirvulescu are sange in instalatii, singurul din PNL Valcea, care-si permite sa-i zica verde-n fata lui Buican fix ceea ce crede! Nu de putine ori VIP a dat de pamant cu dictatorul galben chiar in interviuri de presa. In rest, tacere! Toti ceilalti mari barbati din PNL Valcea par a fi gaini, iar femeile - obediente, care-i pupa papucul lui Buican orice tampenii ar zice sau ar face! Ceausescu era mic copil pe langa Buican! In comparatia cu PNL Valcea, la PSD este curata democratie!

Spre exemplu, Ziarul de Valcea colaboreaza excelent cu peste 90 la suta din liberalii valceni din primarii, Parlament si institutii publice locale. Cu toate acestea, in campania electorala publicatia noastra este taiata de ani de zile de la contractele electorale cu PNL Valcea (din BANI PUBLICI!!!!) de catre Cristian Buican pentru ca asa vor muschii lui! Niciun coleg liberal, chiar daca nu este de acord cu decizia (si cam TOTI NU SUNT DE ACORD!), nu are curaj sa-i spuna in fata lui Buican ca greseste! Comportament de DICTATOR (dictator de decizii)! Daca ar fi corect, Buican ar permite tuturor candidatilor la primarii, la CJ si Parlament, sa colaboreze cu ce publicatie scrisa, tiparita, online sau alt mijloc de promovare politica - doresc!

Tiberiu Pirnau