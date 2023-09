Cine si de ce blocheaza accesul ziaristilor pe paginile de socializare ale Primariei Ramnicu Valcea?!

vineri, 29 septembrie 2023

Madalina Avramoiu, asa-zisa sefa a Biroului de Comunicare si Relatii cu Mass Media din cadrul Primariei Ramnicu Valcea (sincer nu prea intelegem ce legatura are doamna aceasta cu domeniul mass media?!), ii creeaza reale deservicii primarului Mircia Gutau. Stimabila doamna, ca nu ne permitem sa o catalogam altfel, a blocat accesul Ziarului de Valcea pe paginile de socializare ale Primariei Ramnicu Valcea pentru ca asa au dorit gradele ei de pe umerii firavi! Sincer, nu-i intelegem excesul de zel al functionarei care s-a cocotat total nemeritat in functia de care am amintit mai sus?! Poate i-a ordonat vreun sef si-atunci - daca a fost ordin - s-a executat pur si simplu! Rusinica Madalinei Avramoiu si, daca asa s-a intamplat, sefului care i-a dat ordinul infect! Madalina Avramoiu este aceeasi individa care a tratat cu sictir presa valceana cu ocazia Festivalului We Love Music... Apropo, cine o tine in spate pe madam si de ce?! In 25 de ani de presa, niciodata nu s-a intamplat aceasta bataie de joc in relatia cu Primaria Ramnicu Valcea! Degeaba ai un primar gospodar, daca functionarii isi dau cu stangu-n dreptul!