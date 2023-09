CET Govora anunță oprirea furnizării agentului termic sub formă de apă fierbinte și apă caldă de consum, în cadrul opririi totale programată pe anul 2023

joi, 28 septembrie 2023

COMUNICAT

Societatea CET Govora SA anunta oprirea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte şi apa calda de consum la toti consumatorii din Municipiul Ramnicu Valcea, in perioada 02.10.2023, ora 000 ÷ 04.10.2023, ora 1200, pentru realizarea lucrarilor de mentenanta preventiva si corectiva la reteaua de apa fierbinte, in cadrul opririi totale programata pe anul 2023.

Pentru finalizarea lucrarilor la retelele de termoficare primare si secundare in cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice - etapa II" - Lot 4, se opreste furnizarea agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum in perioada 02.10.2023, ora 000 ÷ 05.10.2023, ora 2400 pentru consumatorii arondati urmatoarelor puncte termice: PT2 Ostroveni; PT3 Ostroveni; PT5 Ostroveni; PT5 bis Ostroveni; PT6 Ostroveni; PT13 Piata; PT14 Zavoi; PT18 Cozia; PT19 Prefectura; PT20 Bloc K ; PT21 Arges; PT22 Filipin; PT23 Cerna; PT32 Scoala nr.5 si MPT aferente: BCR; Finante 1; Finante 2; Casa de Sanatate; Primaria Municipiului Ramnicu Valcea; Consiliul Judetean Valcea; Prefectura Ramnicu Valcea; Bloc Dancomar; Inspectoratul in Constructii; Hotel Castel; River Plaza Mall; Mc Donald's; Hotel Sofianu; Judecatoria Ramnicu Valcea; Tribunalul Valcea; Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea.

Lucrarile importante care se vor executa, de catre SC PRELCET SA pe langa mentenanta preventiva, sunt:

Desfiintare vane DN400 racord MINET; Inlocuire conducta DN700 aproximativ 70 ml la Pasaj Troianu (TUR); Trecerea la conducta DN400, racord PT2, Annabella; Intregire traseu DN400 zona B-dul.Dem Radulescu si racord la camin vizitare PT3-PT5-PT5bis.

Lucrarile importante care se vor executa, de catre SC ENERGOMONTAJ GRUP SA pe langa mentenanta preventiva, sunt:

Intregire traseu DN800 zona B-dul.Pandurilor, CINA; Intregire traseu DN500 Faleza; Inlocuire vane camin vizitare pe racord PT18, str.Regina Maria.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat in aceasta perioada si asiguram ca executantii: SC PRELCET SA si SC ENERGOMONTAJ GRUP SA, vor lua toate masurile necesare pentru executarea in avans a lucrarilor si repornirea furnizarii apei calde de consum.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion ROESCU