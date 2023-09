ANUNT - VANZARE IMOBILE AGORA

luni, 25 septembrie 2023

VANZARE IMOBILE AGORA

Subscrisa BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. desemnata in calitate de lichidator judiciar al debitoarei AGORA MARKETING & CONSULTING S.R.L., conform Sentintei Civile nr. 3873 din data de 16.12.2021, pronuntata in Dosarul nr. 1851/93/2020, de Tribunalul Ilfov Sectia Civila, organizeaza sedinte de licitatie publica cu strigare in urcare in vederea vanzarii Terenului extravilan in suprafata de 2998 mp, identificat cu numarul cadastral 35859, intabulat in Cartea Funciara 35859, situat in Loc. Tutulesti, Jud. Valcea, pct Cornet. Pretul de pornire al sedintelor de licitatie este 14.400 EUR, exclusiv TVA.

Sedintele de licitatie publica vor avea loc in datele de 28.09.2023 si 05.10.2023, la ora 14:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din Bucuresti, Str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3.

Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea sedintei de licitatie, personal sau prin curier, pana la ora 17:00, toate documentele specificate in cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat pentru suma de 500 Lei, exclusiv TVA.

Pentru informatii suplimentare, precum si pentru informatii referitoare la componenta blocurile de active, va rugam sa ne contactati la numarul 021.319.94.76 sau e-mail [email protected].