Ana Preoteasa Sturzu, autoarea unei carti unice: 66 de zile sa te imprietenesti cu anxietatea. Un notebook hipnotic

Descopera o calatorie fascinanta catre linistea interioara cu ajutorul acestui notebook unic! Creat cu grija pentru a aduce terapeutul chiar in confortul casei tale, "66 de zile sa te imprietenesti cu anxietatea" nu este doar o simpla agenda sau un caiet de notite - este o poarta deschisa catre transformare.

Cu fiecare pagina parcursa vei fi mai aproape de a intelege in detaliu scopul, rolul si intentia anxietatii in viata ta. Autorul acestui ghid remarcabil, Ana Preoteasa Sturzu, este consilier de dezvoltare personala, hipnoterapeut cu o pregatire in metoda Marisei Peer - Rapid Transformational Therapy. Cu experienta si cunostintele sale, Ana te va ghida pas cu pas catre eliberarea de anxietate si transformarea personala.

Dar asta nu e tot! Notebook-ul nostru ofera o experienta unica, cu doua ghidari hipnotice in format audio, accesibile printr-un simplu scan al unui cod QR. Aceste ghidari te vor invata tehnici eficiente de relaxare si de gestionare a anxietatii, astfel incat sa poti experimenta o stare de liniste profunda si echilibru interior.

In plus fata de ghidarile audio, vei gasi si un spatiu special dedicat jurnalului personal. Stiinta a dovedit de-a lungul timpului ca scrisul in jurnal are numeroase beneficii asupra starii emotionale. Poti folosi acest spatiu pentru a-ti exprima gandurile, sentimentele si observatiile pe parcursul calatoriei tale catre eliberarea de anxietate. Astfel, vei putea urmari progresul tau si vei avea ocazia sa te conectezi cu tine insuti intr-un mod profund si vindecator. Plus multe alte tehnici de introspectie terapeutica pe care te lasam sa le descoperi singur.