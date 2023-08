Primarul Valerian Preoteasa din Stanesti îi tratează cu dispreț pe 200 de locuitori ai comunei!

joi, 31 august 2023

Scrisoare primita la redactie:

Buna ziua, numele meu este George, sunt din comuna Stanesti, judetul Valcea si va rog, in numele batranilor din aceasta comuna,sa ma ajutati intr-o problema cu primaria si functionarii din acesta institutie.

In anul 2008, s-a finalizat proiectul de apa potabila din satele Vârleni si Linia Dealului, cu un bazin de 200mc. Toate bune, pana cand administratia locala a luat hotararea de a extinde reteaua pe riscul lor, ilegal, inca la 3 sate de la acelasi bazin (satele Gogot, Cioponesti, Barcanesti) in jur de 500 abonati.

Dupa ceva ani, administratia a facut in centrul comunei Stanesti, un alt bazin de apa potabila de aceeasi capacitate 200mc, cu alte pompe, insa la acest bazin au legat doar strada principala din centrul comunei, in jur de 40 de abonati, desi bazinele au aceeasi capacitate.

Toata vara, in cele 5 sate, apa se da doar o jumatate de zi pe saptamana si aceea neanuntata, pe cand in cetrul comunei, apa se arunca din bazin pentru ca prinde miros de apa statuta.

Personal am fost la primarie, si am vorbit cu domnul viceprimar Preoteasa Valerian, TELEFON 0766445....., acum primar dupa decesul fostului primar, domnul MICHIU, sa ii comunic aceasta problema, insa dumnealui m-a tratat cu un ton amenintator, jicnitor si foarte arogant. Mentionez ca in centrul comunei Stanesti, printre cei 40 abonati, se afla 80% din personalul primariei.

Au sunat multi localnici din aceste sate la primarie si i-au tratat exact ca si pe mine, ba mai mult au sunat persoane care nu au domiciliu in aceasta comuna, insa ei vin cu copiii pe la bunici.

Domnul primar Preoteasa Valerian, le-a comunicat, CITEZ: "DACA NU ITI CONVINE, SA TE DUCI DE UNDE AI VENIT ATATA TIMP CAT NU ESTI LOCUITOR PERMANENT AL ACESTEI COMUNE, SI DACA VREI SA SPELI HAINE, SPALA DUMINICA CAND PRINZI APA, SI NU ESTE TREABA LUI CA NU AM APA SA FAC O SUPA LA COPIL SAU SA II DAU O CANA CU APA".

Ca si solutie ar fi sa sape cu excavtorul din dotarea primariei, circa 100 m, sa lege 2 sate de bazinul din centrul comunei, sa imparta abonatii. Insa primrul nu doreste acest lucru motivand ca este ilegal. Noi ne intrebam oare atunci cand au legat cele 3 sate in plus de acelasi bazin nu a fost ilegal? Eu cred ca este rea vointa pentru a avea ei apa din belsug in centrul comunei.

Eu am investit in reteaua de apa potabila pentru a o instala in curte + baie + FOSA si alt confort in jur de 30.000 lei. Acum stau si ma uit la ele pentru ca nu functioneaza din lipsa de apa. In situatia mea se afla in jur de 200 abonati.

VA RUGAM FRUMOS SA NE AJUTATI IN ACEASTA PROBLEMA, MACAR SA O FACEM PUBLICA POATE SE VA SCHIMBA CEVA.

MULTUMESC FRUMOS, GEORGE