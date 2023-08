Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, consideră „excelent” proiectul ordonanţei de urgenţă a Guvernului cunoscută în spaţiul public ca „ordonanţa austerităţii” şi spune că deja a luat la nivelul instituţiei pe care o conduce măsuri pentru reducerea cheltuielilor.

„Noi am dat deja hotărâre de consiliu astăzi, am modificat organigrama Consiliului Judeţean, am renunţat la posturi de şef de birou, la posturi de şef de servicii. Nu e boala şefiei la Consiliul Judeţean. ne-am redus deja funcţiile de conducere, ne-am redus deja chestiunile care ţin de posturi vacante şi aşa mai departe. Nu dăm afară oameni pentru că, surpriză!, mai avem nevoie de oameni la Consiliu. Îmi trebuie ingineri, cel puţin trei specialităţi, îmi trebuie economişti de finanţe – contabilitate pentru control financiar preventiv, îmi trebuie jurişti. Adică, eu mai am nevoie de posturi. Am scos la concurs şi nu vine nimeni… Mai aducem prin transfer că ce vine la concursuri e jale şi nu te poţi înconjura de oameni slabi, mai ales că e vorba de drumuri, contabilitate, finanţe şi aşa mai departe”, a declarat Rădulescu, la o conferinţă de presă pe care a susţinut-o la sfârşitul şedinţei forului pe care îl conduce.

El a precizat că e pregătit să preia instituţiile publice prevăzute în ordonanţă să treacă în subordinea consiliilor judeţene şi de la începutul anului viitor, ba chiar ştie şi cum ar trebui reorganizate acestea.

„Eu la ordonanţa asta, pe care încă nu am văzut-o, am un amendament. Ce e aia 2025? Luăm în coordonare fără nicio problemă de la 1 ianuarie inspectoratul şcolar, direcţia sanitară veterinară, direcţia agricolă… tot! Păi, cum? Ştim ce avem de făcut. Ştim clar că trebuie o singură direcţie sanitar veterinară pentru siguranţa alimentelor, agricultură şi protecţia plantelor şi închidem tot ciclul şi facem o singură chestiune nu trei instituţii cum sunt acum. Adică, ştiu clar ce am de făcut. Sunt şi eu în administraţia asta de prin anul 2000… Da, să vină! Am deja în coordonare instituţii de cultură care merg excelent şi unde am făcut investiţii”, a mai adăugat Rădulescu. AGERPRES