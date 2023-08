In atenția DNA: Uimitoarea AVERE a primarului din Băile Govora, Mihai Mateescu: 18 terenuri și 8 case, multe intrate în posesia sa în 2021 și 2023!

Respectiva angajată a sesizat, oficial, printr-o adresă, Consiliul Local Băile Govora, relatând amenințările, șantajul și tentativele de mituire la care a fost supusă atât de către primar, cât și de fiul acestuia, Bogdan Mateescu, acesta din urmă fiind, în prezent, președintele Tribunalului Vâlcea. De altfel, edilul din Băile Govora este, conform declarației de avere, fericitul posesor a 18 terenuri și 8 case în Băile Govora. Multe intrate în posesia sa în 2021 și 2023. Fiul, Bogdan Mateescu, președinte al Tribunalului Vâlcea, a încasat, în ultimul an fiscal, de la CSM, salarii, diurne și deconturi de 110.00 de euro - mentioneaza jurnalul.ro

Am intrat în posesia unui document exploziv, semnat, la data e 28 iulie 2023, de către Maria Alexie, funcționar public de execuție la Compartimentul Impozite și Taxe Locale, document care a fost înaintat viceprimarului orașului, spre a fi adus la cunoștința Consiliului Local. În acest document, Maria Alexie atrage atenția asupra unor „acte de amenințare, hărțuire și șantaj la care am fost supusă în timpul serviciului de către domnul primar Mateescu Mihai și de fiul acestuia, Mateescu Mihai Bogdan, președintele Tribunalului Vâlcea”.

„La 13 aprilie 2022, am fost amenințată, în timpul programului și în biroul meu de către domnul primar, cu instanța de judecată și că voi fi lăsată «cu fundul în baltă, așa cum l-am lăsat și eu pe dânsul»! Acest lucru s-a întâmplat ca urmare a faptului că, în aceeași zi, i-am eliberat un Certificat de atestare fiscală pentru intabularea proprietății sale din parcul central al orașului (chioșcul și terenul aferent), iar, în opinia domniei sale, i-am transmis domnului viceprimar aceste informații, lucru care nu este adevărat”, se arată în acest document.

Respectiva angajată scrie că primarul Mateescu i-a spus că „nu sunt în subordinea viceprimarului, lucru care nu este adevărat. Conform organigramei Primăriei, eu sunt subordonată direct domnului viceprimar. (…). La 16 septembrie 2022, prin contrafacerea Raportului de specialitate nr. 13489, s-a încercat scoaterea Compartimentului Impozite și Taxe Locale din subordinea viceprimarului și trecerea directă în subordinea primarului, fără știința Consiliului Local, cu scopul vădit de a mă reduce la tăcere și de a mă împiedica să-mi exercit atribuțiile de serviciu. (…) La data de 28 decembrie 2022, am fost chemată de către domnul Mateescu Mihai pentru a mi se aduce la cunoștință faptul că dânsul a strâns niște materiale incriminatorii despre mine, care nu sunt în favoarea mea și că situația este gravă. Domnia sa sugerează că aș avea o relație extraconjugală cu domnul viceprimar. De altfel, de fiecare dată când m-a chemat în birou, domnul primar a insinuat acest lucru, în mod direct sau indirect. Mi se mai reproșează și că, vizavi de atribuții, care mă incriminează, hârtiile cu care m-am acoperit nu înlătură responsabilitatea și că sunt multe lucruri de privit, amenințându-mă apoi cu un avocat și cu o plângere în instanță”.

În continuare, salariata relatează că „mi se aduce la cunoștință cu privire la diferite acțiuni înaintate de către viceprimarul Orașului Băile Govora către DNA și care s-au clasat, urmând ca și la cea «din parc», așa cum «bănuiește» dânsul, să fie clasare. Mă înștiințează că a cerut protecție, deoarece viceprimarul «trimite haidamacii» peste dânsul și că și eu sunt răspunzătoare de acest lucru. (…) Mi-a adus la cunoștință faptul că sunt urmărită de dânsul pe camerele de supraveghere, ale căror imagini se derulează și se capturează «acolo», arătându-mi monitorul din biroul în care mă aflam”.

De la amenințări, la promisiunea unui post mai bine plătit

În documentul citat se mai afirmă că Mihai Mateescu i-a transmis respectivei salariate că „îi este jenă că este primarul meu, datorită bârfelor cutremurătoare la adresa mea, bârfe declanșate chiar de dânsul”. „Sunt avertizată că anturajul meu este unul nepotrivit, eu fiind femeie măritată și cu doi copii, iar colega și prietena mea, Roxana B., urmărită fiind în timpul său liber de către domnul primar, are o relație extraconjugală cu aceeași persoană, respectiv cu domnul viceprimar al orașului, relația consumându-se la Horezu și Pietrari”.

În continuare, Maria Alexie susține că, simțindu-se amenințată și hărțuită psihic la locul de muncă, „m-am hotărât să iau atitudine și să sesizez aceste fapte, dar am făcut imprudența de a mă plânge unor colegi, care i-au atras atenția domnului primar (…). În data de 24 martie 2023, în timp ce mă aflam la casieria instituției, am fost abordată de domnul Mateescu Mihai Bogdan (președintele Tribunalului Vâlcea și fiul domnului primar), care, auzind că vreau să fac sesizări, s-a oferit să mă ajute să le redactez. Am reținut imediat amenințarea voalată în spusele dânsului. Fiind șocată de propunerea făcută, am negat intenția de a formula plângeri. Auzind acest lucru, domnul președinte al Tribunalului Vâlcea m-a întrebat despre studiile în care m-am specializat și mi-a oferit un loc de muncă, prin transfer, la Tribunal, remunerat cu suma de 6.000 de lei. Mi-a oferit și informații nepublice (care nu sunt pe internet), respectiv că pe acest post sunt înscrise trei persoane (…), dar că mă va lua pe mine prin transfer”.

Angajata cere protecție legală

Autoarea sesizării susține că, la această discuție, a participat un coleg care venise să își plătească niște taxe către primărie. „După plecarea domnului președinte al Tribunalului Vâlcea, colegul meu a încercat să mă convingă să accept propunerea făcută, precizând că el știe de postul vacant, de trei săptămâni”, mai relatează Maria Alexie.

Aceasta menționează că „toate aceste amenințări, șantaje și încercări de mituire a mea, întreprinse de Mateescu Mihai și Mateescu Mihai Bogdan, în contextul funcțiilor pe care aceștia le ocupă, și-au atins scopul. M-am speriat și am renunțat, pe moment, la ideea de a depune plângere împotriva acestora”. Cu toate acestea, „hărțuirea morală la locul de muncă a continuat, iar, în 5 iulie 2023, a fost modificată fișa de post a colegei mele, care tocmai promovase în grad superior, fiindu-i, însă, luate din atribuții. (…) considerând că am ajuns la un punct maxim de stres, simțindu-mă în mod continuu urmărită, șantajată și amenințată, am hotărât, ca prim pas, să expun situația mea, în calitate de angajat al instituției, cu scopul de a primi protecție și sprijin în condițiile legii. Dovezile pe care se întemeiază prezenta sesizare au fost puse la dispoziția domnului viceprimar, superiorul meu ierarhic, pentru a fi prezentat Consiliului Local Băile Govora”, se mai arată în acest document.

Mihai Mateescu are o adevărată colecție de case și terenuri, însă niciun leu în conturi bancare.

„Jurnalul” a prezentat, în ediția de ieri, pe larg această poveste a terenului din parcul central al orașului Băile Govora, precum și discuțiile înregistrate la care face referire Maria Alexie în această sesizare. Aceste înregistrări au fost difuzate, în exclusivitate, la finalul săptămânii trecute, în cadrul emisiunii „Exces de Putere”, de la Antena 3 CNN.

De altfel, procurorul general al României, Alex Florența, a dispus preluarea la Parchetul General a dosarului în care tatăl judecătorului Bogdan Mateescu, fost președinte al CSM și actual președinte al Tribunalului Vâlcea, este cercetat pentru modul în care și-a trecut în proprietate personală o parcelă din parcul central al orașului Govora. Mihai Mateescu este primarul orașului Govora, iar, în afacerea acestui teren, figurează atât ca beneficiar al imobilului, cât și ca primar, dar și ca președinte al Comisiei Locale de stabilire a dreptului de proprietate privată. Acest dosar a fost preluat la București, deoarece există suspiciunea rezonabilă că Parchetul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea nu poate fi imparțial, deoarece între Bogdan Mateescu și procurorul-șef al acestui parchet există o relație de prietenie.

22.350 metri pătrați de teren, la Govora

Astăzi, mergem mai adânc în această poveste și, analizând declarația de avere pe care primarul Mihai Mateescu a depus-o, la data de 14 iunie 2023, aflăm informații mai mult decât interesante referitoare la starea imobiliară a edilului. Potrivit acestui document, Mihai Mateescu deține în proprietate nu mai puțin de 14 terenuri intravilane pe raza orașului Băile Govora, cu suprafața totală de 5.849,65 metri pătrați. 12 dintre acestea au fost dobândite prin cumpărare, iar două prin moștenire. Pe această listă, se găsesc două terenuri cu suprafața de 240 metri pătrați, respectiv 241 metri pătrați – suprafețe aproximativ egale cu ale terenului din parcul orașului – primul cumpărat în 2022, iar al doilea cumpărat în anul 2021. De altfel, alte cinci terenuri au fost cumpărate sau moștenite de primar în 2021, an care vizează și afacerea cercetată de parchet, iar un teren a fost cumpărat în anul 2023.

Pe lângă terenurile imobiliare, primarul Mateescu mai deține un teren forestier, de 3.000 metri pătrați, moștenit în 2021, un teren agricol de 3.000 metri pătrați, moștenit tot în 2021, precum și trei terenuri extravilane. Toate la Băile Govora. Unul moștenit în 2021, cu suprafața de 2.800 metri pătrați, al doilea tot moștenit, tot în 2021, cu suprafața de 5.800 de metri pătrați și altul, de 1.851 metri pătrați, cumpărat în 2023. În total aceste 18 terenuri se întind pe o suprafață de 22.350,65 metri pătrați.

Opt imobile

Nici la capitolul imobile, edilul liberal nu stă mai rău. Conform declarației de avere, el deține opt clădiri, dintre care un spațiu de producție, din 2005, de 48 metri pătrați, cinci clădiri cumpărate sau moștenite între 2021 și 2023, cu suprafața totală de 203 metri pătrați, un apartament, din 1991, cu suprafața de 58,59 metri pătrați și o casă de locuit, moștenită în 2021, cu suprafața de 269 metri pătrați, toate în Băile Govora.

Mihai Mateescu conduce un autoturism Dacia Duster, fabricație 2021. În schimb, primarul nu are bunuri de valoare, nu are conturi sau depozite bancare, nu are plasamente sau investiții, nu are active producătoare de venituri nete și nici datorii.

În ultimul an fiscal, a încasat, ca primar al orașului Băile Govora, o indemnizație de 92.352 de lei pe an (7.696 lei pe lună) și o pensie de stat de 53.220 de lei pe an (4.435 lei pe lună). Soția sa, Niculina Mateescu, a încasat o pensie anuală de 33.288 lei, adică 2.774 lei pe lună. Mihai Mateescu este vicepreședintele Organizației locale PNL Băile Govora.

Judecătorul Bogdan Mateescu, salarii și alte încasări de la CSM, de peste jumătate de milion de lei pe an

Am studiat și ultima declarație pe care fiul primarului Mihai Mateescu, judecătorul Bogdan Mateescu, a depus-o, la data de 15 iunie 2023, în calitate de președinte al Tribunalului Vâlcea. Mateescu jr nu deține terenuri, dar are un apartament de 64 metri pătrați, cumpărat în anul 2011, în Prajila, județul Vâlcea. Magistratul conduce un autoturism Renault, fabricație 2021, luat în leasing. El a vândut, în 26 noiembrie 2021, o mașină cu 72.998 lei. În conturi și depozite bancare a economisit 610.724,57 lei.

Bogdan Mateescu are 33,104 euro datorie la firma de leasing, scadentă în 2023, 38.500 de euro la BRD, reprezentând credit ipotecar, cu scadența în 2041, și 40.000 de lei la Banca Transilvania, scadentă în 2024.

În ultimul an fiscal, Bogdan Mateescu a încasat salarii de… 542.926,3 lei (110.801,3 euro), adică 9.233,44 euro pe lună. Astfel, de la CSM a încasat 33.373,78 lei drept decontare chirie și cheltuieli de transport, 331.704 lei reprezentând indemnizația de membru și de președinte al Consiliului, 175.332,52 lei drept diurnă de delegare și detașare, la care se adaugă drepturi salariale de la Tribunalul Vâlcea, de 2.516 lei.

