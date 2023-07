ELENA UDREA - DEZVĂLUIRI INCENDIARE DESPRE CONDAMNAREA ȘI ARESTAREA LUI MIRCIA GUTĂU

sâmbătă, 8 iulie 2023

Fostul ministru Elena Udrea, încarcerată la Penitenciarul Târgșor unde își ispășește condamnarea de șase ani de închisoare primită în dosarul Gala Bute, a acordat un interviu jurnalistei Anca Alexandrescu.

Pe parcursul interviului, Elena Udrea vorbește despre modul mârșav în care a fost condamnat și arestat primarul Mircia Gutău, fără să îi amintească numele - noteaza criterii.ro.

Interviul, integral:

Anca Alexandrescu: Și atunci o parte din banii care se scurgeau din aceste dosare ajungeau și la oamenii din sistem?

Elena Udrea: Sigur, ajungeau gențile acelea de bani care se duceau în pădurea Băneasa...

Anca Alexandrescu: Ați spus de cele aduse de Cocoș, mai aveți cunostință și de altele?

Elena Udrea: Eram mulți oameni de afaceri, era o bătălie care și acum...

Anca Alexandrescu: Băsescu știa că oamenii de la pădure primeau genți cu bani?

Elena Udrea: Cine să-i spună? la un moment dat i-am spus despre niște.... nu știam chiar tot ce discutau ei. Uneori vedeam efectul asupra mea, ca primeam feedback invers. O sa ti-o iei. Și sunt jurnaliști care au participat la discuții. Mai potolește-te că o să ti-o iei. Termina preseintele mandatul și o s-o pățești. Pentru toate sursele pe care le dai ca sursă alternativă. Ca mai auzeam una alta. Nici eu nu aflam tot. Îmi mai spunea Ghiță, oameni de afaceri. Multe lucruri pe care eu le-am spus si care se regasesc în jurnalul meu care e la Cristoiu.

Să nu credeți că acum nu se întâmpla la fel. SRI nu mai e atât de implicat, sper că e puțin implicat, nu am informații. Era o bătălie, te călcai să ajungi sa te primească pe la Băneasa. Toți voiau sa fie bagați în seamă.

Anca Alexandrescu: Adică să fie recunoscuți ca oamenii sistemului. Era o protecție.

Slugărnicia politicienilor

Elena Udrea: Sigur, așa credeau ei. Unii sunt protejati si azi. Era o dorinta sa fii bagat in seama si considerat al lor. Și azi se intampla la fel. Multe lucruri se intampla din slugarnicie. Nu toti erau chemati, se ofereau ei. Nu aveam genul asta de relatie. Aflam. Toti erau disperati sa fie bagati in seama de Coldea, Maior. Cu Coldea povestea e mai tarziu. A fost în umbră, dar cel care conducea era Coldea. Am spus din 2014, ceva se întâmplă, nu e Maior șeful SRI, șeful e Coldea. Prima care vorbește, am auzit zicând că de ce nu spun daca știam. Cum n-am spus? Prima persoană care a pomenit Coldea sunt eu în ianuarie 2015. Fac denunț și spun există un general adjunct care conduce un sistem. În care e si DNA. Mi-am dat seama, i-am zis si lui Basescu din 2014. Nu-mi zicea mie neaparat de ce lua anumite decizii. Nu s-a mai putut face nimic in 2014.

Împotriva sistemului care se manifesta în forță. În 2015 am depus denunțul și la 3 zile m-au arestat. Și azi oamenii sunt slugarnici, se pun bine cu ăia de la putere. Eu nu cred ca azi sau de când e Iohannis ar fi spus cuiva – arestează-l pe ăla sau pe ala. Chiar nu cred. Cum stiu că nu facea Basescu.

Anca Alexandrescu: Băsescu niciodată n-a cerut să se facă dosar? Nici măcar în dosarele cu presa – antena 3?

Elena Udrea: Nu, și v-am spus: dacă știți înregistrări cu el, înregistrări de Ghiță, când zice cum a venit Coldea și i-a zis ce o să se întâmple. Președintele nu se băga nici așa, nici așa. Nici nu spunea: ia-l, nici lasă-l. De aia nu l-au avut cu nimic la mână. Așa cum nu a spus: lasă-l pe fratele lui. Logic că a și greșit, toți am greșit, greșeala uriasă e că i-a lăsat în funcție atât de mult timp pe oamenii ăștia. E o greșeală de management incredibilă să lași în funcție.

Anca Alexandrescu: Cristescu, fostul coleg de partid spune că sora lui a primit ordin de la Băsescu să-l aresteze pe Dinu Patriciu.

Elena Udrea: Ei... cum Doamne iartă-mă să fie așa ceva. O știu și pe Cristescu, știu povestea. Patriciu a murit, prietenul lui azi îl respect pentru punctele de vedere – Roșca Stănescu – nu vreau să amintesc. Ce n-a făcut Băsescu...

Anca Alexandrescu: Era prietenie Băsescu – Patriciu. SRS era în relația de prietenie.

Elena Udrea: Până la momentul în care Băsescu nu s-a opus arestării. Că a fost abuz e posibil încercarea de arestare a lui Patriciu. Eu atunci credeam că e justiție.

Anca Alexandrescu: Admiteți că e posibil să fi fost totul un abuz?

Unii chiar cred că fac dreptate când fac abuzuri

Elena Udrea: Da, dar din dorința asta, poate unii chiar cred ca fac dreptate cand fac abuzuri. Sunt obligati sa aplice legea. Poate in mintea lor se gandesc – sunt niste nenorociti care trebuie sa plateasca chiar fara probe. E gresit. Asa se intampla nu doar in cazul meu. Prin puscaria asta de femei care n-au un nume si care sufera niste pedepse incredibil de mari, pentru niste fapte cu consecințe sociale mici, unde judecătorii au actionat nefiind o razbunare politica sau o comanda.. De ce au facut asta? Din rautate? multi nu ca li se da ordin, nu pentru ca ar avea ceva de castigat, ci din convingerea lor judecatorii si procurorii fac niste abuzuri din convingerea lor.

Că asa ar trebui sa procedeze cu cei care chiar au incarcat legea. Multi sunt slugarnici din justitie si faceau dosarele ca sa dea satisfactie. Daca li se parea ca am ceva cu dvs si dvs aveati posibilitatea sa faceti numirile, eu n-aveam nicio sansa sa castig nimic in justitie. Cum n-a avut nicio sansa Rarinca. Sau Batau. Ma intorc la poveste, orice mi-ar zice colegul de la Galați, cand a fost cu numirea Liviei Stanciu, prima, pe care Basescu n-a facut-o, a 2-a a facut-o cu sustinerea SRI, prima a Liviei......

Anca Alexandrescu: Cum adică cu susținerea? Cum sa numesti președintele la Înalta Curte cu susținerea SRI? ce rol are SRI?

Elena Udrea: Avea, acum nu știu.

Anca Alexandrescu: Trebuia SRI sa-si dea avizul, presedintele nu are puterea sa-si impuna punctul de vedere?

Elena Udrea: Va spun imediat ce facea SRI, Livia Stanciu... se luptau 2 candidate, Barbulescu PSD-ista si Stanciu. Presedintele nu voia sa o puna pe Barbulescu care era simbolul coruptiei din Olt. Și Stanciu venea de la Galati, nu se stia nimic. Stanciu il condamnase pe Gutău care a castigat la CEDO. Fusese achitat la fond iar in recurs fusese condamnat la 3 ani cu executare cu opinie minoritara, 2 la 1. Tot partidul care stia ca nu erau probe in dosar, a castigat la CEDO, a fost siderata. Stanciu si-a depus candidatura pentru presedintia Înaltei Curti. Toti se intrebau cum un judecătorul care a facut acest abuz vrea sa fie presedintele Înaltei Curti. La mine a venit deputatul de Galati care mi-a spus... sotia lui era colega de instanta cu Stanciu si m-a intrebat daca e o problemă de ce n-o numeste pe ea si sa intervina la mine sa o numeasca pe dna Stanciu.

Întrebarea mea de fata cu colegii – cum e posibil? Femeia a facut un abuz, a condamnat un om stiind ca avea 3 achitari pana la ea. Cum e posibil? zice – nu stiu, ma duc si intreb. Și s-a intors si mi-a zis – a asteptat sa vada ce vrea presedintele si pentru ca nu i-a spus nimeni nimic a crezut ca presedintele vrea sa fie condamnat. E declaratia lui. Era in presa ca presedintele are ceva cu liderul PDL de la Valcea. Era o prostie, circula pe surse.

Deci nu i-a spus nimeni. Și astazi nu cred ca s-a dus nimeni la completul meu de judecata saptămâna trecuta, sper, totusi e in puscarie, dar e evident ca s-a incalcat decizia curtii.

Anca Alexandrescu: Înregistrarea cu Neluțu Varga in care spune ca in cazul dvs aveti o problemă cu Kovesi, ca s-au dat telefoane la judecători, s-a spus ca daca nu vor da decizie impotriva dvs vor avea probleme.

Elena Udrea: Da, e adevărat, eu am zis asta si am sesizat CSM. O data s-a dovedit cu înregistrarea asta, dar stiam dinainte.

Anca Alexandrescu: Neluțu Varga în ce calitate a avut aceste discuții cu judecători. Se spune ca stie de la procurori.

Elena Udrea: Avand in vedere ca e parte din grupul de la Cluj, presupun ca informatiile astea, fiind vorba de Kovesi care ar fi intervenit conform inregistrarii, și a altor info, personal pe 6-7 aprilie ca in gala Bute sa nu se respecte decizia CCR.

Anca Alexandrescu: aveti probe?

Elena Udrea: Da, si vreau si am cerut sa se cerceteze implicarea lui Scutea. Am cerut la CSM. Ne judecam pe răspunsuri, stiu sigur ca nerespectarea CCR s-a făcut la presiunea lui Kovesi. Cercetam asta.

Anca Alexandrescu: Nu aveti dovezi, aveti doar informații?

Elena Udrea: Și persoane care... eu de fata nu am fost, dar pers care au fost ...

Anca Alexandrescu: Au prezentat o dovada?

Elena Udrea: Mă gândesc ca nu le o fi dat in scris informațiile. Se poate verifica asa – daca judecătorii au fost chemati in ziua aceea la parchetul general. Mie CSM mi-a raspuns – nu suntem organ de ancheta sa verificam. Chiar daca au fost chemati nu inseamna ca in cazul dvs. dar in ce caz? in ziua in care urma sa se pronunțe in gala Bute dimineața la parchetul general? Întâmplător?

Asta e o situatie care se cerceteaza acum si da, informațiile lui Neluțu Varga vin din acest anturaj. Exista Coldea in grupul de la Cluj, Kovesi e instrumentul prin care ei influenteaza justitia si la nivel national. Kovesi nu mai poate da ordine, dar poate face presiuni – de genul daca nu faceti asa nu intra Romania in Schengen. N-a intrat. Și am schimbat legile justitiei si am scos raspunderea magistratilor pentru nerespectarea Constitutiei tot asa ca daca nu le scoatem nu intram in Schengen. Uite ca am scos, am aruncat in aer Constitutia, ne-am pus presedinte la dispozitia puterilor europene si a grupului de la Bruxelles pentru ce? N-am intrat in Schengen si nici MCV nu l-am scos. Se tine cont si azi de el. Nu mai exista din 2010.

Noi tipul asta de presiune poate sa-l faca azi asa cum poate sa obtina hotarari la CJUE pe care vine si le impune cui le respecta. Sunt si judecători care au zis ca pun Constitutia mai presus de deciziile CJUE. În gala Bute in mod clar abuzul care s-a facut s-a facut la presiune. Judecatori care in celelalte dosare au fost de acord cu aplicarea deciziei CCR, la mine s-au razgandit. Aici e evident ca toata presiunea venita prin Kovesi e una reala. Întorcandu-ma la numirile prin SRI.

Daca tu aveai o propunere sa-ti numesti in minister un secretar de stat de la partid, si voiam sa-l pun pe Popescu, venea SRI cu o informare si zicea – Popescu nenorocire. E acuzat de coruptie, are firme, nu se poate. Dar avem noi unul care indeplineste toate conditiile. Și constatai ca omul nu avea dosar, nimic. Am situatia din ministerul meu unde am dat afara un secretar pe informatii ca facea business-uri care lucrau cu ministerul la el in judet, l-am dat afara nu s-a intamplat nimic.

Anca Alexandrescu: Faceau si sugestii de persoane care raspundeau la comenzile lor.

Elena Udrea: Cu siguranta nu la ale celor care le punea...

Anca Alexandrescu: Pai numirile erau politice, cum putea sa vina SRI sa faca recomandari?

Elena Udrea: Ce poate sa faca un politician in fata binomului? A doua zi avea dosar la DNA. Cand vorbești de Parlament si de politicieni creati in laboratorul statului paralel, acestia sunt. Au scos de pe lista toti politicienii cu forta si au venit cu unii noi poate de buna credinta unii, incapabili sa se opuna lor. Fara sustinere in partid, tinerii care nu stiu parlamentul, asa au inlocuit clasa politica, mass media. Asa au facut cu oamenii de afaceri. Pe unii prea mari ca sa-i poata controla i-au executat. Ceilalti au fost lasati.

Azi sper ca nu se mai intampla asa, dar continua slugarniciile. Statul paralel de atunci s-a conservat in grupul de la Cluj, traieste prin Kovesi, incearca sa-si numeasca judecători la CEDO, am o problemă cu numirea lui Jderu. Are cele mai de neinteles decizii pe care le poate da un judecător. E ciudat cum apare in toate dosarele cu interes politic. A aparut la Oprescu, la mine, la Zlotea, la Toncescu de la ASF.. dubios. Sa zicem ca din convingere da pedepsele astea. Dar CEDO e o instituție care apara drepturile omului, nu abuzurile, trimiteti o la curtea penala internationala.

Anca Alexandrescu: Tocmai ce a castigat...

Elena Udrea: Mi-ati dat o veste extraordinara... glumesc. dupa ce a servit-o pe Kovesi la CEDO unde eu stau cu cererea mea din iulie, nu am niciun raspuns cu mine in puscarie. Kovesi s-a judecat la CEDO in 4 luni pe motiv ca a fost data afara. Ajutata de Motoc. Eu intreb – vede cineva ce se intampla, ei ocupa instituțiile cu oamenii lor. Cine i-a propus-o lui Predoiu pe Jderu? Eu sunt curioasa sa ne spuna, de unde vine, e extrem de ciudat pentru ca vine pe linia gruparii Macovei, Kovesi.

Anca Alexandrescu: Poate a ales-o domnul Predoiu.

Elena Udrea: Nu stiu, dansul din ce tabara? Nu face parte din tabara PNL – PSD? face parte din tabara statul paralel care revine acum? Eu cred ca cel mai bine ar trebui sa stie dl Iohannis. ca i se termina mandatul in 2 ani, deci cel mai bine ar trebui sa fie interesat ca eu sunt in puscarie deja. Mi se pare dubioasa aceasta alegere a doamnei Jderu care nu are nimic de a face cu drepturile omului. Oamenii au si drepturi, poti sa ajungi oricand aici din orice. Aici sunt persoane care au ajuns pentru ca au avut accident de masina, s-au suit la volan fara permis, ultraj. Nu trebuie neaparat sa faci gala Bute ca sa ajungi in puscarie, poti sa ajungi cu lucruri mai marunte, sa te confrunti cu toate aceste abuzuri si sa-ti pese de drepturile omului in momentul acela.

Deci eu cred ca e important pe cine trimitem la CEDO. Daca trimiti un om al sistemului care macar prin perspectiva europeana se consolideaza, Romania n-o sa mai aiba niciodata, cetatenii nu vor mai avea castig la CEDO. Romania e cea mai condamnata tara la CEDO, mai condamnată decat Rusia. Abuzurile lui Putin, pentru abuzurile impotriva cetatenilor. De la conditiile din penitenciare, la celelalte abuzuri din justitie. Cu Jderu la CEDO, Romania va deveni o tara in care nu se mai intampla niciun abuz. Toate cererile vor fi respinse din faza aceea de selectie.