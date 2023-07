Cristina Spătar și soțul ei, omul de afaceri vâlcean, Vicențiu Mocanu, îl vor boteza pe copilul artistei Georgiana Lobonț

"Eu cu Cristina ne cunoaștem demult. Ne-a mai întâlnit la emisiuni, am avut o conexiune extraordinară din prima, deși ea era super cunoscută, eu atunci eram abia la început. Tot timpul s-a comportat foarte frumos cu mine și vedeam așa că are un drag de mine. Îmi scria mesaje, mă întreba ce fac.

Când am avut concert cu maestrul Botgros la Sala Palatului a venit să mă vadă, atunci m-a invitat să cânt la nuntă și am rămas așa, foarte bucuroasă și onorată am primit invitația, nu îmi venea să cred că totuși Cristina Spătar o invită pe Georgiana Lobonț să îi cânte la nuntă, era ceva foarte emoționant pentru mine și în același timp aveam o satisfacție.", a declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars.

Georgiana Lobonț: "Eu am rămas șocată..."

Georgiana Lobonț povestește că după ce Cristina Spătar a aflat că ea este însărcinată, i-a scris un mesaj că e foarte bucuroasă și că o felicită pentru sarcină și că și-ar dori foarte mult ca ea și soțul ei să facă parte din familia lor și să le boteze copilul.

"Eu am rămas șocată, nu îmi venea să cred. (...) Ne-am întâlnit cu ei la masă și a fost totul atât de frumos, ne-am simțit ca și cum am fi făcut parte din familia lor. (...) Am stat vreo șapte ore la masă. A fost ceva extraordinar și le final le-am zis că noi chiar ne-am bucura să fie nași. Consider că trebuie să ai o relație foarte frumoasă cu cei care îți sunt părinți spirituali.", a mai declarat Georgiana Lobonț la Antena Stars.