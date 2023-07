Avocatul Avrinte Cristian solicita, in instanta, sute de mii de euro de la SC DIANA SRL! Procesul se muta la Tribunalul Arges!

Actualizare informatie - 01.07.2023: Tribunalul Valcea a admis cererea de stramutare a dosarului SC DIANA SRL- CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA AV. TOBĂ ŞI AV. RĂDULESCU VERONEL - S.C.P.A "AVRINTE ŞI AVRINTE. Cauza va fi judecata de Tribunalul Arges. Este vorba despre o contestatie la executare formulata de SC DIANA SRL, aflata in litigiu cu avocatul Cristian Avrinte care ar fi solicitat sume exorbitante in cadrul unui contract de reprezentare juridica, dar nu prea a muncit pentru banutii respectivi - cel putin asa sustin reprezentantii DIANA. Pana la urma, justitia va face lumina in acest caz! Orice solutie, dreapta sau nedreapta, nu ne-ar mai mira!

Virgil Pirvulescu (Conexpert) si avocatul Avrinte Cristian solicita, in instanta, sute de mii de euro de la SC DIANA SRL.... vineri, 31 martie 2023

Familia viceprimarului liberal Virgil Pirvulescu a incasat peste.... de euro de la SC DIANA SRL, prin firma de contabilitate Conexpert (administrata de Sorina Pirvulescu). In anul 2016, inspectorii Antifrauda au navalit, probabil la comanda politica, asupra unuia dintre cei mai mari contribuabili valceni la bugetul de stat. Aproape ca au blocat activitatea acestei societati comerciale timp de mai multe luni. Au fost ridicate mii de documente de la sediul firmei. Un camion intreg! A fost impusa la plata, pe nedrept, o suma enorma, platita cu eforturi mari de SC DIANA SRL.

Intre timp, in disperare de cauza, conducerea unitatii economice a apelat la serviciile de consultanta contabila ale SC Conexpert SRL si la avocatul Avrinte Cristian! Conexpert, condusa din umbra de Virgil Pirvulescu (fost director la Finantele Publice Valcea) si avocatul cu pricina nu au realizat activitati care sa anuleze procesul verbal al ANAF-ului, conform SC DIANA SRL!

Procesul civil a fost suspendat ca urmare a declansarii unui proces penal, castigat de SC DIANA SRL, reprezentata de avocatul Veronel Radulescu. In cele din urma, DREPTATEA a triumfat si cunoscuta firma valceana si-a recuperat sumele achitate la bugetul de stat, stabilite de inspectorii Antifrauda! Societatea comerciala le-a virat lui Virgil Pirvulescu-Conexpert si avocatului Avrinte Cristian -..... euro de caciula, chiar daca, asa cum am mai mentionat, procesul nu a fost castigat datorita implicarii lor! In loc sa se multumeasca cu aceasta caruta de bani, castigata foarte usor, cu munca putina spre deloc, atat Pirvulescu cat si Avrinte (probabil intelesi, in echipa!) solicita in continuare de la SC DIANA SRL inca ..... euro, invocand clauze smecheresti din contractele initiale! Pe rolul Tribunalului Valcea se afla 2 procese deschise de Conexpert si Avrinte (procesul deschis de Pirvulescu - Conexpert a fost pierdut, asa cum era normal - legal, de acesta!).

Ramane de vazut ce va hotari justitia valceana, dar - in opinia noastra - ar fi strigator la cer sa se dispuna virarea sutelor de mii de euro, bani munciti de salariatii Diana, in buzunarele unor... ii lasam pe cititori sa-i denumeasca pe Pirvulescu si Avrinte!