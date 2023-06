luni, 19 iunie 2023

Justiția umbla cu capul spart la Valcea!

Robert Sararu, un sarlatan in roba de avocat, a escrocat mai multi valceni de buna credinta care au apelat la serviciile lui. Acest specimen, adevarat lup in blana de oaie, a incasat sume mari de bani de la mai multi clienti pentru a-i reprezenta in justitie in diverse spete. Vazandu-se cu banii in mana, Sararu a "uitat" sa presteze serviciile de om al legii pentru care a fost platit. In foarte multe cazuri nu a catadicsit nici macar sa depuna o banala intampinare pentru demararea proceselor in instanta. A taiat chitante sau a incasat bani "la negru"! Fara numar! Un ESCROC! Victimele ipochimenului au fost oameni simpli, cu frica de Dumnezeu, care nu s-au gandit ca li s-ar putea întâmpla asemenea nenorocire! Cand au realizat ca au fost inselati, clienții lui Sararu, avocatul care arunca o pata neagra pe "obrazul" Baroului Vâlcea, si-au cerut banii inapoi! Numai ca sarlatanul a dat bir cu fugitii, a disparut in ceata, nu a mai raspuns la telefoane, i-a blocat pe pagubiti. Din verificarile noastre a rezultat ca Baroul Valcea cunoaste practicile escrocului Sararu, dar il tolereaza si chiar il protejeaza! De ce, domnule mare sef mason al Baroului Valcea?! De ce nu eliminati "maseaua stricata" din sistem?

Ziarul de Valcea va depune o sesizare pentru inselaciune la Parchet!

Detinem dovezi concrete, pe care le vom prezenta anchetatorilor!

Tiberiu Pîrnău