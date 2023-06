Articol extrem de INSULTATOR si xenofob la adresa oltenilor, publicat de ziarul Tribuna din Sibiu!

marți, 13 iunie 2023

In data de 12 iunie 2023, publicatia TRIBUNA din Sibiu a publicat pe pagina web un articol mizerabil, extrem de insultator la adresa oltenilor, care sunt acuzati ca au ”spurcat” Sibiul. Un articol plin de ura si prejudecati demne de Evul Mediu. Oltenii sunt acuzati de un ilustru scriitor anonim Nicolae Lotreanu, ca au mediocrizat totul, în așa fel încât tipul uman dominant pare să fie individul lacom, suficient și arogant...

Acest atac xenofob ar trebui sancționat de către instituțiile competente! Ziarul de Valcea va depune o sesizare la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii!

Sibiului, cu dragoste și amărăciune: „Pentru olteni, Sibiul a fost dintotdeauna un fel de Mecca și, când s-a putut, au năvălit în oraș. Nu pentru a se înălța, ci pentru ca să-l spurce”

Sibiul este un oraș scump mie și sunt sigur că și altora. M-am născut în apropiere și aici am urmat școala până la nivel mediu. Apoi m-am pripășit în București și am rămas acolo treizeci de ani.Împrejurările au făcut să mă întorc. Îi povestisem soției despre un oraș mirific, despre oameni primitori și onești, ce să mai spun aproape despre o nouă utopie! Treptat, aveam însă să descopăr cu totul altceva. După ce s-a dat liber la dezlănțuirea omului-animal, Sibiul și împrejurimile, mai ales lăudata Mărginime, devenise o lume cu totul necunoscută mie: oameni ahtiați după câștig cu orice preț și, dacă se poate, nemăsurat; viață plină de riscuri și de excese, hoții la toate nivelurile, falsitate și ipocrizie, samavolnicii ale așa-ziselor autorități, aproape tot ce poate depăși imaginația unui om moral. Parcă oamenii pe care îi știam din copilărie au dispărut cu toții. Pentru olteni, Sibiul a fost dintotdeauna un fel de Mecca și, când s-a putut, au năvălit în oraș. Nu pentru a se înălța, ci pentru ca să-l spurce. S-au aliat, „intelectualii” parveniți care au cucerit școlile, spitalele și instituțiile. Sub masca ștaifului pretins, au mediocrizat totul, în așa fel încât tipul uman dominant pare să fie individul lacom, suficient și arogant. Așa că Herr Klaus are circumstanțe atenuante. Un oraș cu ștaif de fațadă, cu bunăstare totuși, dar fără omenie! Dacă nu mă credeți vizitați așa-zisele zone rezidențiale, spitalele și clinicile, mai ales una dintre ele – Diaverum. Nicolae LOTREANU (tribuna.ro)

Pe pagina de facebook, Nicolae Lotreanu, scriitorul plin de frustrari si angoase existentiale a primit un raspuns mult prea elegant de la o doamna:

Dacă iubești atât Sibiul ce ai cautat 30 de ani printre olteni? Te-ai dus sa le "spurci" orașul?????? Rușine sa-ti fie! Exact cum ai scris, "circumstantele" te-au făcut sa te întorci, nu iubirea și respectul pentru orașul tău! Cate frustrări trebuie sa fi acumulat ca să scrii tâmpeniile astea! Baaaaa, dacă nu veneau oltenii orașul asta era mort! Cu ei s-a dezvoltat! Ești o rușine și pentru sibieni și pentru olteni! Ai demonstrat ca nu ti-ai găsit locul nici printre sibieni, nici printre olteni!

Alte comentarii ale cititorilor publicatiei Tribuna:

Am rămas trist si consternat sa citesc acest articol in ziarul Tribuna 😐 . Un astfel de articol xenofob și rasist nu are ce căuta în panoplia unui ziar cu ștaif. Una este ce mai comentam la colț de stradă, cu sau fără dreptate, și alta este sa iei in colimator o întreagă comunitate, așa pentru că tu ești sictirit, poate pe buna dreptate, nu zic, de comportamentul unor semeni de-ai tăi urbani. Vă dați seama câți giboni xenofobi salivează de fericire și ură, amestecate, la citirea acestei mizerii? Tata s-ar întoarce în mormânt să vadă articolul ăsta. Sincer, pe vremea lui, nu cred că s-ar fi întâmplat așa ceva. Putem refula așa, la liber, atacând comunități întregi? Grijă să nu vă treziți cu justiția pe cap, după asemenea ispravă.

Un articol care incită la ură rasială, xenofob, care incalcă regulile CNCD. Nu trebuie sa fii oltean, ardelean sau moldovean ca să vezi ura vădită față de oameni, în general. Ce ziceti de o sesizare la aceasta instituție?!

Cred că își asumă acest articol ziarul Tribuna. Nu e normal și nici de acceptat un astfel de articol iar orice comentariu pe aceasta temă e de prisos.

Ho ba, ca orice cetatean european se poate stabili oriunde in UE

Mai bine ne bucuram ca suntem aia la care se vine, nu de la care se pleaca (ok, se pleaca, dar in afara, nu prea in alte zone din tara)

Tribuna a cam exagerat cu publicarea acestui articol, partea cu "spurcatul" e cam dura cand nu se face o detaliere si se iau la pachet toti oltenii (asa se intelege strict gramatical, ca nu cred ca autorul a vreut sa spuna exact asta)

Să îți fie rușine .Ce treabă ai tu că ai venit după 30 de ani?

În toți acești ani oltenii ăia cum le zici tu au muncit aici IN ȚARA.NU AU PLATIT AFARĂ CA ALȚII.GEN TU.

Cinste lor au muncit și muncesc nu vă cer vouă ardelenilor nimic.TU DU TE SI CERE PRETENȚII AFARĂ UNDE AI MUNCIT NU AICI

TRĂDĂTOR DE NEAM SI ȚARĂ.

Ce articol idiot! Ti-o spune un sibian din tata-n fiu.

Desteptule!!! pai orasul ala mirific de care pomenesti, prin anii 2000 era vai de mama lui... nici becuri in parc nu avea. Iar concetatenii erau cunoscuti mai degraba conservatori decat primitori.

Apropos.... dezvoltarea a fost posibila si datorita celor care au venit de la nord de Dunare... altfel cu mofturosii din Sibiu nu puteai face mare lucru.