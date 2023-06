APAVIL nu face politica si nu este vehicul electoral! DOCUMENTE IN EXCLUSIVITATE!

marți, 13 iunie 2023

Operatorul regional de distributie a apei in judetul Valcea, SC APAVIL SA, deruleaza la ora actuala - cu fonduri de la Uniunea Europeana „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL VALCEA”, in valoare totala de 261.470.272 Euro, fara TVA. Zeci de localitati din judetul Valcea vor beneficia de retele de canalizare si alimentare cu apa.

„APAVIL nu face politică, nu suntem vehicul electoral și nu ne dorim nici să fim folosiți ca subiect politic, mai ales că suntem o societate care deservește consumatori din majoritatea localităților vâlcene, administrate de primari de toate culorile politice!” - a declarat referitor la proiect directorul APAVIL, Ionut Florescu.

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul consta in investitii in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in vederea asigurarii apei potabile la calitatea impusa de cerintele legislatiei in vigoare, precum si cresterea gradului de colectare a apelor uzate prin extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare si asigurarea serviciilor de colectare a apei uzate in aria de operare, conform aquis-ului comunitar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Conformarea cu angajamentele României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și epurare apelor uzate urbane, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005, principalele măsuri propuse vizând următoarele:

creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de canalizare

îmbunătăţirea calităţii efluentului

reducerea ratei de infiltraţii în sistemul de canalizare

îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a nămolului provenit de la staţiile de epurare

Conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificata prin Legea nr. 311/2004), principalele măsuri propuse vizând următoarele:

creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă

alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislaţie

creşterea gradului de siguranţă în funcţionarea sistemului



Proiectul a fost deja împărțit în 19 contracte care trebuie licitate

Până acum au fost scoase la licitație 7 contracte, în aceste zile au mai fost aduse alte contracte. Din cele 7 contracte scoase la licitație, unul a fost deja finalizat, 6 sunt în evaluare licitație. Două dintre aceste oferte nefiind conforme și se reia licitația. Proiectul este în implementare, acesta a fost semnat în toamnă , Vâlcea nu pierde nicio finanțare .

Deputatul Cristian Buican arunca fumigene! Prețul la apă este stabilit de mai multe instituții

Povestea aberanta aruncata pe piata de deputatul liberal Cristian Buican, referitoare la cresterea pretului la apa, este infirmata de DOCUMENTE, semnate si asumate de ANRSC, ADI APA Valcea (condusa de primarul liberal Robert Schell!), dar si de zeci de consilii locale. Prețul la apă este stabilit de mai multe instituții, are o anumită rigurozitate, nu îl face APAVIL-ul, ca societate, după bunul plac!

STRATEGIA DE TARIFARE ( PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR) PENTRU PERIOADA 2023-2027

In conformitate cu prevederile art.35 alin.(3) din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, strategia tarifara constituie conditie de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura de apa realizate din fonduri publice, acordate de la bugetul de stat si/sau din fonduri nerambursabile.

In contextul pregatirii Aplicatiei de finantare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea, a fost elaborata Strategia de tarifare in conformitate cu HG nr. 6772017, ce contine dispozitii referitoare la elaborarea analizei cost-beneficiu pentru investitiile privind infrastructura de apa si apa uzata.

Partea de COFINANTARE a proiectului va fi asigurata, asa cum se procedeaza in TOATE PROIECTELE CU FINANTARE EUROPEANA, din credite bancare, girate de cei doi actionari principali ai APAVIL: Primaria Ramnicu Valcea si Consiliul Judetean Valcea.

