VIDEO - Presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, si-a anuntat retragerea din politica! Deputatul liberal si-a amenintat proprii primari, ca-i va trimite in fata... justitiei!

vineri, 26 mai 2023

Suparat ca PNL nu a obtinut prin vot sefia ADI Salubrizare Valcea, presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, s-a dezlantuit intr-un discurs elucubrant, aruncand in stanga si-n dreapta - acuzatii, fara numar! Deputatul PNL a spus ca in Valcea exista o MAFIE economica, politica si administrativa (oare el nu face parte din aceasta structura?!), care a impiedicat judetul sa se dezvolte in ultimii 30 de ani. Iute la manie, Buican a amenintat ca in curand va veni cu dezvaluiri incendiare! Liderul PNL a imbracat haina de lup moralist si a spus ca-i va aduce in fata justitiei inclusiv pe unii primari PNL, care ar fi captivi unor interese de tip mafiot! Intr-un acces de furie si neputinta, Buican si-a anuntat inclusiv retragerea din politica locala, afirmand ca se afla la finalul carierei politice... probabil ca a doua zi s-a razgandit.

Tiberiu Pirnau

Sursa video: Jurnal Valcean

Adrian Cosac, un nou mandat de președinte la ADI Salubrizare, cu voturile primarilor PSD si PER!

luni, 22 mai 2023