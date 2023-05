Un consilier local a infuriat sute de locuitori din Dragasani! A primit autorizatie de constructie in parcarea unui bloc!

joi, 4 mai 2023

Afaceristul consilier local Gheorghe Soarece, din gasca primarului Cristian Nedelcu din Dragasani, a reusit performanta de a supara cateva sute de locuitori din municipiu! Consilierul a primit autorizatie de imprejmuire proprietate (nr. 21/20.03.2023 pentru firma SC GYMYS SRL, prin reprezentant Gheorghe Soarece), in zona Blocului D - Piata Pandurilor, dupa cum se vede in fotografii - in mijlocul unei parcari publice. Si atribuirea terenului este una cu cantec, de care ar trebui sa se ocupe autoritatile abilitate! Cert este ca Soarece i-a infuriat pe locatarii blocurilor din imediata vecinatate a terenului respectiv! Oamenii sunt revoltati si spun ca le-a fost blocata calea de acces in ceea ce a mai ramas din parcare si, in caz de urgenta, ambulantele sau masinile de interventie ale pompierilor nu pot sa intervina in zona! Inca o data se dovedeste, din pacate, ca in Dragasani domneste LEGEA JUNGLEI!