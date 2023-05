Se vor depune oferte pentru toate lucrarile solicitate si pentru toate cantitatile prevazute in Caietul de sarcini. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica , a fost calculata avandu-se in vedere prevederile din Devizul General aferent acestui obiectiv de investitie. Valoarea estimata fără TVA a contractului ce rezulta din derularea acestei proceduri este de : Valoarea totală estimată - 4.384.097,00 lei fara TVA compusa din - Proiectare faza DTAC + obtinere AC = 27.520,00 lei - Executie lucrare = 4.356.569,00 lei Oferta financiara se va incadra in valorea estimata pentru fiecare etapa in parte si anume proiectare si executie ( asa cum este descrisa mai sus). Modificarea contractului fara organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 si sunt prevazute in modelele de contract. Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se va transmite cu cel putin 8 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis cu cel putin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.