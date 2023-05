RAZBUNAREA MAFIEI PADURILOR?! Procuror vâlcean suspendat din functie pe o perioada de 6 luni, dupa ce ar fi avut o atitudine nedemna fata de un comisar de politie. Decizia este definitiva

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni, 22 mai 2023, recursul formulat de procurorul Ionel Buse, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brezoi, impotriva hotararii Sectiei pentru procurori a CSM nr. 7P din 16 noiembrie 2022, prin care acesta a fost sanctionat disciplinar cu suspendarea din functie pe o perioada de sase luni. Conform Inspectiei Judiciare, procurorul Ionel Buse de la Parchetul Judecatoriei Brezoi a fost trimis in judecata disciplinara sub acuzatia ca a adoptat o atitudine nedemna fata de o persoana perchezitionata, fata de un comisar de politie si fata de colegi - anunta impacpress.ro

“Respinge, ca nefondat, recursul declarat de Buse Ionel impotriva Incheierilor din 23 februarie 2022 si din 2 noiembrie 2022 si a Hotararii nr. 7P din 16 noiembrie 2022 pronuntate de Consiliul Superior al Magistraturii – Sectia pentru procurori in materie disciplinara, in dosarul nr. 16/P/2021. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 22 mai 2023”, se mentioneaza in decizia ICCJ nr. 128, pronuntata in dosarul 290/1/2023.

Iata minuta Sectiei pentru procurori a CSM nr. 7P din 16 noiembrie 2022 (dosar 16/P/2021), care a fost contestata de Ionel Buse:

„Admite actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva domnului Buse Ionel, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea (in prezent delegat la Parchetul de pe langa Judecatoria Brezoi).

In baza art. 100 lit. d) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica domnului Buse Ionel, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea (in prezent delegat la Parchetul de pe langa Judecatoria Brezoi), sanctiunea disciplinara constand in ‘suspendarea din functie pe o perioada de 6 luni’ pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. c) din acelasi act normativ.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Pronuntata in sedinta publica, azi 16 noiembrie 2022.”