Polițiștii vâlceni au aplicat in 3 zile – 669 de amenzi

duminică, 14 mai 2023

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au acționat în perioada 5 - 7 mai a.c., pe drumurile publice din județ, pentru combaterea și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente, respectiv abateri ale pietonilor, nererespectarea regimului legal de viteză, depășire neregulamentară și consumul de băuturi alcoolice și alte substanțe interzise la volan. Astfel, polițiștii au verificat 712 autovehicule, au legitimat 1031 de persoane, iar pentru abaterile depistate au aplicat 669 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de aproximativ 179.200 de lei. Dintre amenzile aplicate, 191 au fost pentru depăşirea cu mai mult de 50 de km/h a vitezei regulamentare, 19 pentru depășire neregulamentară, 7 pentru abateri ale pietonilor, 184 pentru abateri ale bicicliștilor, 5 pentru consumul de băuturi alcoolice la volan, 2 pentru neacordarea prioritatea vehicule/pietoni și 261 pentru alte nereguli. Au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice, 72 de persmise de conducere (32 pentru viteză neregulamentară, 19 pentru depășire neregulamanetară, 5 pentru consumul de alcool la volan, 2 pentru neacordarea prioritatea vehicule/pietoni și 14 pentru alte abateri). De asemenea, au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. În cursul zilei de vineri, 5 mai a.c., un bărbat în vârstă de 56 de ani, din localitatea Berislăvești, a fost surprins în trafic de către polițiști din cadrul Serviciului Rutier, în timp ce conducea un autobuz pe DN 7, în localitatea Seaca, aflându-se sub influența alcoolului. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valorea de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest sens, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii concentrației alcoolice în organism. Polițiștii, au întocmit dosar penal, în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. Tot vineri, 5 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției nr 3 Sutești au fost sesizați de către o femeie din comuna Pesceana, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către concubinul acesteia, în vârstă de 61 de ani. Tot acesta, i-ar fi distrus telefonul mobil și i-ar fi sustras autoturismul proprietate personală, cu care ar fi plecat spre municipiul Drăgășani. La scurt timp, polițiștii l-au identificat pe bărbatul în cauză, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 677 A, în localitatea Glăvile, sub influența băuturilor alcoolice. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valorea de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabiliriii concentrației alcoolice în organism. Față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Vâlcea, urmând să fie prezentat magistraților cu propuneri legale. Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, violență în familie, furt, amenințare și distrugere. Sâmbătă, 6 mai a.c., un bărbat în vârstă de 25 de ani, din localitatea Bărbătești, a fost depistat de către polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism în municipiul Râmnicu Vâlcea, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Întrucât emana haleră alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valorea de 0, 44 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabiliriii concentrației alcoolice în organism. Polițiștii, au întocmit dosar penal, în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.