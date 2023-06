miercuri, 31 mai 2023

Inspectorii de munca de la Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea au efectuat un control in domeniul securitatii si sanatatii in munca, la Primaria Dragasani. Au fost verificate mai multe aspecte privitoare la Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. In urma controlului s-au constatat neconformitati privind incalcarea prevedrilor legale pentru care au fost dispuse masuri cu termene de realizare si aplicate sanctiuni contraventionale. De asemenea, au fost dispuse masuri privind interzicerea consumului bauturilor alcoolice / substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare de catre functionarii Primariei Dragasani.

FOTO: Consum de alcool si tutun in timpul programului in biroul primarului Cristian Nedelcu din Dragasani!